Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошлади

·33·Техно
Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошлади

Хитойнинг технология гиганти Баиду компанияси Lyft ва унга қарашли Фреэнов платформаси билан ҳамкорликда Лондон кўчаларида ўзи бошқариладиган автомобилларни синовдан ўтказишга киришди. Ушбу қадам Буюк Британияда тижорат роботаксилари хизматини йўлга қўйиш сари ташланган муҳим қадам бўлиб, Британия пойтахтини автоном транспорт воситаларининг асосий рақобат майдонига айлантирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, сешанба куни бошланган синов жараёнида хавфсизликни таъминлаш мақсадида салон ичида инсон-операторлар ҳам бўлиши кўзда тутилган. Мазкур жараён икки компания ўртасида Баиду томонидан махсус ишлаб чиқилган Аполло Го RT6 роботаксиларини Европа бозорига олиб чиқиш бўйича тузилган стратегик келишувдан қарийб бир йил ўтиб амалга оширилмоқда.

Маълум бўлишича, автомобиллар келгусида Lyft 2025-йилда қарийб 197 миллион долларга сотиб олган Фреэнов иловаси орқали фойдаланувчиларга тақдим этилади. Ушбу харид Американинг Lyft компаниясига Европанинг такси чақириш бозорида мустаҳкам ўрин эгаллаш имконини берди, бу ерда эса ҳозирда бир нечта йирик инвесторлар қўллаб-қувватлаётган компаниялар роботакси бозорида етакчи бўлиш учун ўзаро курашмоқда.

Лондон автоном транспортлар учун асосий майдонга айланмоқда

Айниқса, Лондон шаҳри ушбу йўналишдаги асосий синов майдонига айланиб улгурди. Жорий йилнинг апрель ойида Ваймо компанияси ҳам ўзининг автоном автомобилларини хавфсизлик операторлари назорати остида синовдан ўтказа бошлаган эди. Шунингдек, Uber ўзининг сунъий интеллект ва ўзи бошқариш технологиялари бўйича ҳамкори Вайве билан биргаликда жорий йилда Лондонда ўз роботакси хизматини ишга тушириш режасини эълон қилди.

Ҳозирги босқичда компаниялар Лондоннинг Брент графлиги ҳудудида ўнлаб синов автомобилларини ҳаракатга келтирмоқда. Баиду ва Фреэнов бй Lyft вакилларининг сўзларига кўра, кенг жамоатчилик учун роботаксилардан фойдаланиш имконияти тартибга солувчи органларнинг рухсатига қараб, 2027-йилда очилиши кутилмоқда.

Фреэнов бй Lyft компанияси раҳбари Томас Симмерман таъкидлашича, хизмат тўлиқ ишга тушгач, у гибрид тармоқ сифатида фаолият юритади. Яни анъанавий такси ва шахсий автомобилларни бошқарувчи профессионал ҳайдовчилар роботаксилар билан ёнма-ён ишлайди ва бу шаҳарнинг ҳаракатчанлигини таъминлашга хизмат қилади.

РоботаксиБаидуLyftЛондонАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб