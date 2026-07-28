Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошлади
Хитойнинг технология гиганти Баиду компанияси Lyft ва унга қарашли Фреэнов платформаси билан ҳамкорликда Лондон кўчаларида ўзи бошқариладиган автомобилларни синовдан ўтказишга киришди. Ушбу қадам Буюк Британияда тижорат роботаксилари хизматини йўлга қўйиш сари ташланган муҳим қадам бўлиб, Британия пойтахтини автоном транспорт воситаларининг асосий рақобат майдонига айлантирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, сешанба куни бошланган синов жараёнида хавфсизликни таъминлаш мақсадида салон ичида инсон-операторлар ҳам бўлиши кўзда тутилган. Мазкур жараён икки компания ўртасида Баиду томонидан махсус ишлаб чиқилган Аполло Го RT6 роботаксиларини Европа бозорига олиб чиқиш бўйича тузилган стратегик келишувдан қарийб бир йил ўтиб амалга оширилмоқда.
Маълум бўлишича, автомобиллар келгусида Lyft 2025-йилда қарийб 197 миллион долларга сотиб олган Фреэнов иловаси орқали фойдаланувчиларга тақдим этилади. Ушбу харид Американинг Lyft компаниясига Европанинг такси чақириш бозорида мустаҳкам ўрин эгаллаш имконини берди, бу ерда эса ҳозирда бир нечта йирик инвесторлар қўллаб-қувватлаётган компаниялар роботакси бозорида етакчи бўлиш учун ўзаро курашмоқда.
Лондон автоном транспортлар учун асосий майдонга айланмоқдаАйниқса, Лондон шаҳри ушбу йўналишдаги асосий синов майдонига айланиб улгурди. Жорий йилнинг апрель ойида Ваймо компанияси ҳам ўзининг автоном автомобилларини хавфсизлик операторлари назорати остида синовдан ўтказа бошлаган эди. Шунингдек, Uber ўзининг сунъий интеллект ва ўзи бошқариш технологиялари бўйича ҳамкори Вайве билан биргаликда жорий йилда Лондонда ўз роботакси хизматини ишга тушириш режасини эълон қилди.
Ҳозирги босқичда компаниялар Лондоннинг Брент графлиги ҳудудида ўнлаб синов автомобилларини ҳаракатга келтирмоқда. Баиду ва Фреэнов бй Lyft вакилларининг сўзларига кўра, кенг жамоатчилик учун роботаксилардан фойдаланиш имконияти тартибга солувчи органларнинг рухсатига қараб, 2027-йилда очилиши кутилмоқда.
Фреэнов бй Lyft компанияси раҳбари Томас Симмерман таъкидлашича, хизмат тўлиқ ишга тушгач, у гибрид тармоқ сифатида фаолият юритади. Яни анъанавий такси ва шахсий автомобилларни бошқарувчи профессионал ҳайдовчилар роботаксилар билан ёнма-ён ишлайди ва бу шаҳарнинг ҳаракатчанлигини таъминлашга хизмат қилади.
…