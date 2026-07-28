Трансфер бозори: Европа грандлари Барселона режаларини йўққа чиқармоқда
Ёзги трансфер ойнаси Европанинг етакчи клублари учун чинакам синов даврига айланди. Бир нечта гранд жамоаларнинг қизиқишлари кесишган нуқтада трансфер бозори мураккаб "домино эффекти"ни ҳосил қилмоқда. Goal.com хабар қилишича, ушбу жараён нафақат молиявий имкониятлар кураши, балки рақибларнинг ҳаракатлари туфайли бошқа клубларнинг режалари издан чиқиши билан ҳам тавсифланмоқда. Мазкур кураш марказида Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Манчестер Юнайтед, Арсенал ва PSJ каби клублар турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер бозоридаги кескин рақобат ва футболчилар атрофидаги вазият қатор грандларнинг режаларини ўзгартириб юборди. Хусусан, каталонияликлар бош мураббийи Ханси Флик жамоа таркибини кучайтиришни режалаштирган бўлса-да, Европанинг бошқа гигантлари бу борада жиддий тўсиқларга сабаб бўлмоқда. Трансферлар занжиридаги ҳар бир муваффақиятсизлик ёки ижобий якун бошқа бир жамоанинг мавсумдаги стратегиясига бевосита таъсир кўрсатмоқда.
Барселона ва трансфер бозоридаги асосий нишонларМанба маълумотларига кўра, каталонияликлар эътибор қаратган футболчилар доирасида тўрт нафар номзод яққол ажралиб туради. Рўйхатни Жулиан Алварес бошқариб турибди. У Роберт Левандовскининг эҳтимолий кетишидан кейин бўш қоладиган позицияни ёпиш учун Ханси Фликнинг асосий нишонига айланган. Бироқ Атлетико Мадрид футболчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва музокараларда қаттиқ турибди.
Агар Алваресни трансфер қилиш имкони бўлмаса, Весник Аслани Каталония клуби учун иккинчи вариант сифатида кўриб чиқилмоқда. Бироқ бу футболчи учун РБ Лейпциг ҳам фаол кураш олиб бораётгани сабабли молиявий шартларни бажариш осон кечмаяпти. Ёш ҳужумчи Жуниор Кроупи борасида эса клуб раҳбариятида якдил фикр йўқ, гарчи бош мураббий унинг трансферини маъқуллаган бўлса-да, бу эҳтимол энг паст вариантлигича қолмоқда.
Ферран Торрес келажаги ва бошқа грандлар ҳолатиТўртинчи номзод Ферран Торрес Spotify Камп Ноу билан амалдаги шартномасининг охирги йилига кириб келган бўлса-да, ҳали янги битим имзолагани йўқ. Унинг келажаги бевосита Барселона Жулиан Алваресни ўз сафига қўшиб ола олиш ёки ололмаслигига боғлиқ бўлиши мумкин.
Айни пайтда PSJ ёки Реал Мадрид каби клублар учун ёзги харидлар шунчаки таркибни муайян позициялар бўйича янада кучайтириш мақсадидаги қулайлик ҳисобланади. Масалан, Родрининг Мадрид клубига ўтиши эҳтимоли муҳокама қилингани билан, Лос Бланкос сафида аллақачон Орелиен Тчуамени ва Эдуардо Камавинга каби футболчилар ушбу вазифани бажара олади. Бу эса трансфер бозоридаги мувозанат ҳар бир клуб учун турлича аҳамият касб этишини кўрсатади.
…