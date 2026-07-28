Трансфер бозори: Европа грандлари Барселона режаларини йўққа чиқармоқда

·41·Спорт
Трансфер бозори: Европа грандлари Барселона режаларини йўққа чиқармоқда

Ёзги трансфер ойнаси Европанинг етакчи клублари учун чинакам синов даврига айланди. Бир нечта гранд жамоаларнинг қизиқишлари кесишган нуқтада трансфер бозори мураккаб "домино эффекти"ни ҳосил қилмоқда. Goal.com хабар қилишича, ушбу жараён нафақат молиявий имкониятлар кураши, балки рақибларнинг ҳаракатлари туфайли бошқа клубларнинг режалари издан чиқиши билан ҳам тавсифланмоқда. Мазкур кураш марказида Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Манчестер Юнайтед, Арсенал ва PSJ каби клублар турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер бозоридаги кескин рақобат ва футболчилар атрофидаги вазият қатор грандларнинг режаларини ўзгартириб юборди. Хусусан, каталонияликлар бош мураббийи Ханси Флик жамоа таркибини кучайтиришни режалаштирган бўлса-да, Европанинг бошқа гигантлари бу борада жиддий тўсиқларга сабаб бўлмоқда. Трансферлар занжиридаги ҳар бир муваффақиятсизлик ёки ижобий якун бошқа бир жамоанинг мавсумдаги стратегиясига бевосита таъсир кўрсатмоқда.

Барселона ва трансфер бозоридаги асосий нишонлар

Манба маълумотларига кўра, каталонияликлар эътибор қаратган футболчилар доирасида тўрт нафар номзод яққол ажралиб туради. Рўйхатни Жулиан Алварес бошқариб турибди. У Роберт Левандовскининг эҳтимолий кетишидан кейин бўш қоладиган позицияни ёпиш учун Ханси Фликнинг асосий нишонига айланган. Бироқ Атлетико Мадрид футболчини қўйиб юбориш ниятида эмас ва музокараларда қаттиқ турибди.

Агар Алваресни трансфер қилиш имкони бўлмаса, Весник Аслани Каталония клуби учун иккинчи вариант сифатида кўриб чиқилмоқда. Бироқ бу футболчи учун РБ Лейпциг ҳам фаол кураш олиб бораётгани сабабли молиявий шартларни бажариш осон кечмаяпти. Ёш ҳужумчи Жуниор Кроупи борасида эса клуб раҳбариятида якдил фикр йўқ, гарчи бош мураббий унинг трансферини маъқуллаган бўлса-да, бу эҳтимол энг паст вариантлигича қолмоқда.

Ферран Торрес келажаги ва бошқа грандлар ҳолати

Тўртинчи номзод Ферран Торрес Spotify Камп Ноу билан амалдаги шартномасининг охирги йилига кириб келган бўлса-да, ҳали янги битим имзолагани йўқ. Унинг келажаги бевосита Барселона Жулиан Алваресни ўз сафига қўшиб ола олиш ёки ололмаслигига боғлиқ бўлиши мумкин.

Айни пайтда PSJ ёки Реал Мадрид каби клублар учун ёзги харидлар шунчаки таркибни муайян позициялар бўйича янада кучайтириш мақсадидаги қулайлик ҳисобланади. Масалан, Родрининг Мадрид клубига ўтиши эҳтимоли муҳокама қилингани билан, Лос Бланкос сафида аллақачон Орелиен Тчуамени ва Эдуардо Камавинга каби футболчилар ушбу вазифани бажара олади. Бу эса трансфер бозоридаги мувозанат ҳар бир клуб учун турлича аҳамият касб этишини кўрсатади.

БарселонаТрансферларЖулиан АлваресХанси ФликЕвропа футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди