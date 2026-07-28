Лотар Маттеус Джамал Мусиалани огоҳлантирди
Мюнхеннинг Бавария жамоаси собиқ юлдузи Лотар Маттеус яримҳимоячи Джамал Мусиалага янги мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш билан чиқди. Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис футболчининг асосий таркибдаги ўрни хавф остида қолганини таъкидлаб, энди ҳеч қандай баҳонага ўрин қолмаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, 23 ёшли ижодкор ўтган йилнинг июль ойида FIFA Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида PSJга қарши кечган баҳсда оёқ Билак суягининг чиқиши ва ёрилиши каби оғир жароҳатни бошдан кечирган эди. Шундан сўнг олти ой давомида яшил майдондан йироқда бўлган футболчи 2026 йилнинг бошида аста-секин сафга қайтган эди.
Рақобат кучайиб бормоқдаSky Sport нашрига берган интервюсида Лотар Маттеус футболчининг жароҳати ортда қолгани ва у ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаши шартлигини таъкидлади. Агар Мусиала тез фурсатда ўзининг аввалги даражасини кўрсата олмаса, бош мураббий Венсан Компани қўл остида захирада қолиб кетиш хавфи юқори.
Жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескин тус олган. Хусусан, Гарри Кейн ҳамда Серж Гнабри ўртасидаги ажойиб ўйин амалиёти ва ўзаро тушуниш даражаси жамоадаги бошқа футболчилар учун имкониятларни чекламоқда.
Таркибдаги бошқа номзодларМайдонда фақатгина Кейн ва Гнабри эмас, балки Майкл Олисе ҳамда ёш иқтидор эгаси Леннарт Карл каби футболчилар ҳам 10-рақам позициясида ҳаракат қила олади. Бу эса Мусиаланинг хатога йўл қўйиш ҳуқуқини деярли нолга тенглаштиради ва ҳар бир дақиқадан унумли фойдаланишни талаб қилади.
Маттеуснинг фикрича, Венсан Компани мавсум давомида энг оптимал таркиб ва мувозанатни топишга муваффақ бўлади. Мусиала мавсум охирида ва жаҳон чемпионатида яхши ҳаракатларни намойиш этган бўлса-да, жамоанинг асосий таркибидан жой олиш учун янада қаттиқроқ ишлаши талаб этилади.
Айни пайтда футболчи июль ойида оёғидаги металл пластинкани олиб ташлаш бўйича кичик тиббий муолажани бошдан кечирди ва мавсумолди йиғинларида жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклашга киришган. Мусиала Венсан Компани бошчилигидаги жамоанинг асосий таркибидан мустаҳкам жой эгаллашни мақсад қилган.
…