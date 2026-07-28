Лотар Маттеус Джамал Мусиалани огоҳлантирди

·41·Спорт
Лотар Маттеус Джамал Мусиалани огоҳлантирди

Мюнхеннинг Бавария жамоаси собиқ юлдузи Лотар Маттеус яримҳимоячи Джамал Мусиалага янги мавсум олдидан жиддий огоҳлантириш билан чиқди. Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис футболчининг асосий таркибдаги ўрни хавф остида қолганини таъкидлаб, энди ҳеч қандай баҳонага ўрин қолмаганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, 23 ёшли ижодкор ўтган йилнинг июль ойида FIFA Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида PSJга қарши кечган баҳсда оёқ Билак суягининг чиқиши ва ёрилиши каби оғир жароҳатни бошдан кечирган эди. Шундан сўнг олти ой давомида яшил майдондан йироқда бўлган футболчи 2026 йилнинг бошида аста-секин сафга қайтган эди.

Рақобат кучайиб бормоқда

Sky Sport нашрига берган интервюсида Лотар Маттеус футболчининг жароҳати ортда қолгани ва у ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаши шартлигини таъкидлади. Агар Мусиала тез фурсатда ўзининг аввалги даражасини кўрсата олмаса, бош мураббий Венсан Компани қўл остида захирада қолиб кетиш хавфи юқори.

Жамоанинг ҳужум чизиғидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескин тус олган. Хусусан, Гарри Кейн ҳамда Серж Гнабри ўртасидаги ажойиб ўйин амалиёти ва ўзаро тушуниш даражаси жамоадаги бошқа футболчилар учун имкониятларни чекламоқда.

Таркибдаги бошқа номзодлар

Майдонда фақатгина Кейн ва Гнабри эмас, балки Майкл Олисе ҳамда ёш иқтидор эгаси Леннарт Карл каби футболчилар ҳам 10-рақам позициясида ҳаракат қила олади. Бу эса Мусиаланинг хатога йўл қўйиш ҳуқуқини деярли нолга тенглаштиради ва ҳар бир дақиқадан унумли фойдаланишни талаб қилади.

Маттеуснинг фикрича, Венсан Компани мавсум давомида энг оптимал таркиб ва мувозанатни топишга муваффақ бўлади. Мусиала мавсум охирида ва жаҳон чемпионатида яхши ҳаракатларни намойиш этган бўлса-да, жамоанинг асосий таркибидан жой олиш учун янада қаттиқроқ ишлаши талаб этилади.

Айни пайтда футболчи июль ойида оёғидаги металл пластинкани олиб ташлаш бўйича кичик тиббий муолажани бошдан кечирди ва мавсумолди йиғинларида жисмоний ҳолатини тўлиқ тиклашга киришган. Мусиала Венсан Компани бошчилигидаги жамоанинг асосий таркибидан мустаҳкам жой эгаллашни мақсад қилган.

БаварияДжамал МусиалаЛотар МаттеусВенсан КомпаниБундеслиқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди