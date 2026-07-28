ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқда

·96·Техно
ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқда

Таниқли ҲМД бренди мобил алоқа бозорида ўзининг машҳур ўтмишини эслатиб, янги Аша 305 смартфонини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Тармоқда мазкур қурилманинг қадоқ қутиси суратлари пайдо бўлди ва бу гаджетнинг асосий техник хусусиятларини фош этди. Ушбу моделнинг қайтиши арзон ва оддий қурилмалар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфонга оид энг қизиқарли жиҳатлардан бири бу унинг операцион тизимидир. Қурилма Пульсе ОС деб номланган янги дастурий платформада ишлайди. Ҳозирча ушбу тизим ҳақида расмий маълумотлар жуда кам, бироқ мутахассислар уни Android тизимининг махсус модификацияланган версияси асосида яратилган янги дастурий таъминот бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қадоқдаги маълумотларга таяниб айтганда, ҲМД Аша 305 ихчам ва фойдаланиш учун қулай ўлчамларга эга бўлади. Смартфоннинг корпуси 147 × 71,5 × 10,2 мм ўлчамларни ташкил этиб, харидорларга қора ҳамда яшил ранг вариантларида таклиф этилади. Модел қора ва яшил рангли дизайнда ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

Қурилма 854 × 480 пикселли 5 дюймли дисплей билан жиҳозланади. Тасвир сифати ўта юқори бўлмаса-да, бундай экран кундалик оддий вазифалар учун етарли ҳисобланади. Шунингдек, смартфон ҳар бири 2 мегапикселли бўлган олд ва асосий камераларни олади. Бу замонавий флагманлар фонида камтарона кўринса-да, асосий эҳтиёжлар учун мос келади.

Ҳосилдорлик ва аккумулятор

Аппарат қисми Унисок T137 процессорига таянади. Ушбу чип қурилманинг барқарор ишлашини таъминлайди. Шунингдек, смартфон 2 GB тезкор ва 16 GB доимий хотира (флеш-хотира) билан таъминланади. Кичик ҳажмга қарамай, зарур файллар ва иловалар учун жой етарли бўлади.

Энергия таъминоти учун 2500 мА·ч сиғимли аккумулятор танланган бўлиб, у 5 В қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди. Батарея қуввати қурилманинг ихчам экранига нисбатан яхши автономияни таъминлаши кутилмоқда. Қўшимча қулайликлар сифатида 3,5 мм аудиорухсатнома ва Wi-Fi уланиш нуқтаси режими мавжудлиги келтириб ўтилган.

ҲМДАша 305Пульсе ОСУнисок T137Янги смартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56Баиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБаиду ва Lyft Лондонда автоном таксиларни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб