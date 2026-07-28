ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқда
Таниқли ҲМД бренди мобил алоқа бозорида ўзининг машҳур ўтмишини эслатиб, янги Аша 305 смартфонини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Тармоқда мазкур қурилманинг қадоқ қутиси суратлари пайдо бўлди ва бу гаджетнинг асосий техник хусусиятларини фош этди. Ушбу моделнинг қайтиши арзон ва оддий қурилмалар сегментида рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфонга оид энг қизиқарли жиҳатлардан бири бу унинг операцион тизимидир. Қурилма Пульсе ОС деб номланган янги дастурий платформада ишлайди. Ҳозирча ушбу тизим ҳақида расмий маълумотлар жуда кам, бироқ мутахассислар уни Android тизимининг махсус модификацияланган версияси асосида яратилган янги дастурий таъминот бўлиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚадоқдаги маълумотларга таяниб айтганда, ҲМД Аша 305 ихчам ва фойдаланиш учун қулай ўлчамларга эга бўлади. Смартфоннинг корпуси 147 × 71,5 × 10,2 мм ўлчамларни ташкил этиб, харидорларга қора ҳамда яшил ранг вариантларида таклиф этилади. Модел қора ва яшил рангли дизайнда ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.
Қурилма 854 × 480 пикселли 5 дюймли дисплей билан жиҳозланади. Тасвир сифати ўта юқори бўлмаса-да, бундай экран кундалик оддий вазифалар учун етарли ҳисобланади. Шунингдек, смартфон ҳар бири 2 мегапикселли бўлган олд ва асосий камераларни олади. Бу замонавий флагманлар фонида камтарона кўринса-да, асосий эҳтиёжлар учун мос келади.
Ҳосилдорлик ва аккумуляторАппарат қисми Унисок T137 процессорига таянади. Ушбу чип қурилманинг барқарор ишлашини таъминлайди. Шунингдек, смартфон 2 GB тезкор ва 16 GB доимий хотира (флеш-хотира) билан таъминланади. Кичик ҳажмга қарамай, зарур файллар ва иловалар учун жой етарли бўлади.
Энергия таъминоти учун 2500 мА·ч сиғимли аккумулятор танланган бўлиб, у 5 В қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди. Батарея қуввати қурилманинг ихчам экранига нисбатан яхши автономияни таъминлаши кутилмоқда. Қўшимча қулайликлар сифатида 3,5 мм аудиорухсатнома ва Wi-Fi уланиш нуқтаси режими мавжудлиги келтириб ўтилган.
…