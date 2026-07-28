Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?

·0·Техно
Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?

Сунъий интеллект агентлари онлайн хизматлардан фойдаланишни осонлаштириши ҳақидаги баҳсларга қарамай, App Store ва Google Play платформаларида дастурлар бозори фаоллашиб, янги ижодий ҳамда инновацион лойиҳалар сони кескин ортди. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида бутун дунё бўйлаб янги иловалар чиқарилиши ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 60 фоизга, фақатгина Apple'нинг iOS доконида эса 80 фоизга ошган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастурлаш жараёнида сунъий интеллект воситаларининг кенг қўлланилиши янги маҳсулотларни тезроқ бозорга чиқариш имконини берди. Гарчи бу ҳолат App Store доконини пастроқ сифатли контент билан тўлдириб юбориши мумкин деган хавотирларни туғдирса-да, фойдаланувчилар эътиборига тушаётган ва остки қисмида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланадиган қизиқарли яширин жавоҳирлар ҳам талабга эга бўлмоқда.

Ижтимоий тармоқ контентини сақлашнинг янги усули

Замонавий фойдаланувчилар дуч келадиган асосий муаммолардан бири — ижтимоий тармоқлардан қизиқарли ҳаволаларни сақлаб қўйиб, кейин уларни унутиб юборишдир. Лондоннинг Те Феел Гоод Прожект студияси томонидан яратилган Албо (аввалги номи Сортд) иловаси айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, дооmsкроллинг таъсиридан чарчаган фойдаланувчиларга илҳом беришни мақсад қилган.

Ушбу иловага TikTok, Instagram Реэл, YouTube видеолари, шунингдек Pinterest, Х, LinkedIn, Threads, Reddit ва Facebook тармоқларидан ҳаволаларни улашиш кифоя қилади. Илова пост тафсилотларини автоматик равишда тортиб олиб, уни категорияларга ажратади ва сақлаб қўяди. Муҳими, ҳатто муаллиф асл пост ёки видеони ўчириб юборган тақдирда ҳам, маълумотлар Албўда сақланиб қолади.

Имкониятлар ва фойдаланиш шартлари

Албо хизмати фақат ҳаволалар билан чекланиб қолмай, экран тасвирларини (скриншот) ҳам иловага қўшиш имконини беради. Бу саёҳат ғоялари, рецептлар, ўқиш учун китоблар ёки кўришга арзийдиган фильмларни тартибли сақлашни қулайлаштиради. Тўпламларни дўстлар билан улашиш ҳам мумкин.

Иловадан фойдаланиш мутлақо бепул бўлиб, илғор функциялар обуна асосида тақдим этилади. Мутахассислар дастлабки рўйхатдан ўтиш жараёнида синов муддатини бироз фаол тарзда таклиф қилишини қайд этишган, бироқ бу каби қулай дастурлар сунъий интеллект даврида ҳам сифатли дастурий таъминотга эҳтиёж юқорилигини исботлайди.

App StoreiOSДастурларСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб