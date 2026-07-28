Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?
Сунъий интеллект агентлари онлайн хизматлардан фойдаланишни осонлаштириши ҳақидаги баҳсларга қарамай, App Store ва Google Play платформаларида дастурлар бозори фаоллашиб, янги ижодий ҳамда инновацион лойиҳалар сони кескин ортди. ixbt.com маълумотига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида бутун дунё бўйлаб янги иловалар чиқарилиши ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 60 фоизга, фақатгина Apple'нинг iOS доконида эса 80 фоизга ошган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастурлаш жараёнида сунъий интеллект воситаларининг кенг қўлланилиши янги маҳсулотларни тезроқ бозорга чиқариш имконини берди. Гарчи бу ҳолат App Store доконини пастроқ сифатли контент билан тўлдириб юбориши мумкин деган хавотирларни туғдирса-да, фойдаланувчилар эътиборига тушаётган ва остки қисмида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланадиган қизиқарли яширин жавоҳирлар ҳам талабга эга бўлмоқда.
Ижтимоий тармоқ контентини сақлашнинг янги усулиЗамонавий фойдаланувчилар дуч келадиган асосий муаммолардан бири — ижтимоий тармоқлардан қизиқарли ҳаволаларни сақлаб қўйиб, кейин уларни унутиб юборишдир. Лондоннинг Те Феел Гоод Прожект студияси томонидан яратилган Албо (аввалги номи Сортд) иловаси айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, дооmsкроллинг таъсиридан чарчаган фойдаланувчиларга илҳом беришни мақсад қилган.
Ушбу иловага TikTok, Instagram Реэл, YouTube видеолари, шунингдек Pinterest, Х, LinkedIn, Threads, Reddit ва Facebook тармоқларидан ҳаволаларни улашиш кифоя қилади. Илова пост тафсилотларини автоматик равишда тортиб олиб, уни категорияларга ажратади ва сақлаб қўяди. Муҳими, ҳатто муаллиф асл пост ёки видеони ўчириб юборган тақдирда ҳам, маълумотлар Албўда сақланиб қолади.
Имкониятлар ва фойдаланиш шартлариАлбо хизмати фақат ҳаволалар билан чекланиб қолмай, экран тасвирларини (скриншот) ҳам иловага қўшиш имконини беради. Бу саёҳат ғоялари, рецептлар, ўқиш учун китоблар ёки кўришга арзийдиган фильмларни тартибли сақлашни қулайлаштиради. Тўпламларни дўстлар билан улашиш ҳам мумкин.
Иловадан фойдаланиш мутлақо бепул бўлиб, илғор функциялар обуна асосида тақдим этилади. Мутахассислар дастлабки рўйхатдан ўтиш жараёнида синов муддатини бироз фаол тарзда таклиф қилишини қайд этишган, бироқ бу каби қулай дастурлар сунъий интеллект даврида ҳам сифатли дастурий таъминотга эҳтиёж юқорилигини исботлайди.
…