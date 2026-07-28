Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилди
Таниқли ixbt.com нашрининг хабар беришича, йирик онлайн-рейтеллер Невегг харидорлар учун ўта қулай шартлардаги янги акцияни бошлади. Унга кўра, замонавий AMD Ryzen 9 9900X процессорининг нархи кескин пасайтирилиб, ҳозирда атиги 273 долларни ташкил этмоқда. Бу эса ушбу юқори унумдорликдаги қурилмани харид қилишни режалаштирган фойдаланувчилар учун катта имконият эканини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, янги акция доирасидаги нарх аввалгисидан нақд 130 долларга арзонлашган. Фоиз ҳисобида қараганда, чегирма миқдори 32 фоизни ташкил этмоқда. Бундай сезиларли нарх тушиши технология ихлосмандлари ва шахсий компьютер йиғишни истаганлар эътиборидан четда қолмади, чунки мазкур даражадаги процессорлар учун бундай таклифлар камдан-кам учрайди.
Совға тариқасидаги тақдимот ва техник имкониятларАкциянинг энг жозибали жиҳатларидан бири шундаки, харидорларга фақатгина чегирма тақдим этилиб қолмаяпти. Компания шартларига кўра, ҳар бир харидга қўшимча равишда Коолер Мастер Элите Лиқуид 240 суюқликли совутиш тизими мутлақо бепул қўшиб берилади. Мазкур совутиш тизимининг ўзигагина бозор қиймати тахминан 80 долларни ташкил қилиши ушбу таклифнинг қийматини янада оширади.
Эслатиб ўтамиз, AMD Ryzen 9 9900X модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан юқори самарадорлик талаб қиладиган вазифалар учун мўлжалланган. 12 ядроли мазкур процессор 4,4 дан 5,6 гигагача частота диапазонида барқарор ишлай олади. Шунингдек, у 64 мегабайт ҳажмга эга учинчи даражали кеш-хотира ва 120 ваттлик иссиқлик тарқатиш кўрсаткичи (ТДП) билан таъминланган.
Харидорлар учун қўшимча қулайликларБозордаги кўплаб илғор процессорлар каби Ryzen 9 9900X ҳам завод томонидан стандарт совутиш тизимисиз етказиб берилади. Шу сабабли, тақдим этилаётган бепул суюқликли совутиш тизими харидорларни қўшимча харажатлардан халос этиб, дастлабки босқичдаёқ ишга тушириш имконини беради.
Акциянинг мавжудлиги ва шартлари технологик маҳсулотлар бозорида рақобат нақадар кучлилигини яна бир бор кўрсатмоқда. Бундай таклифлар туфайли фойдаланувчилар юқори технологияли ускуналарни анча қулай нархларда қўлга киритиш имконига эга бўлмоқдалар.
…