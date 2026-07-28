Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилди

·0·Техно
Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилди

Таниқли ixbt.com нашрининг хабар беришича, йирик онлайн-рейтеллер Невегг харидорлар учун ўта қулай шартлардаги янги акцияни бошлади. Унга кўра, замонавий AMD Ryzen 9 9900X процессорининг нархи кескин пасайтирилиб, ҳозирда атиги 273 долларни ташкил этмоқда. Бу эса ушбу юқори унумдорликдаги қурилмани харид қилишни режалаштирган фойдаланувчилар учун катта имконият эканини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, янги акция доирасидаги нарх аввалгисидан нақд 130 долларга арзонлашган. Фоиз ҳисобида қараганда, чегирма миқдори 32 фоизни ташкил этмоқда. Бундай сезиларли нарх тушиши технология ихлосмандлари ва шахсий компьютер йиғишни истаганлар эътиборидан четда қолмади, чунки мазкур даражадаги процессорлар учун бундай таклифлар камдан-кам учрайди.

Совға тариқасидаги тақдимот ва техник имкониятлар

Акциянинг энг жозибали жиҳатларидан бири шундаки, харидорларга фақатгина чегирма тақдим этилиб қолмаяпти. Компания шартларига кўра, ҳар бир харидга қўшимча равишда Коолер Мастер Элите Лиқуид 240 суюқликли совутиш тизими мутлақо бепул қўшиб берилади. Мазкур совутиш тизимининг ўзигагина бозор қиймати тахминан 80 долларни ташкил қилиши ушбу таклифнинг қийматини янада оширади.

Эслатиб ўтамиз, AMD Ryzen 9 9900X модели ўзининг техник кўрсаткичлари билан юқори самарадорлик талаб қиладиган вазифалар учун мўлжалланган. 12 ядроли мазкур процессор 4,4 дан 5,6 гигагача частота диапазонида барқарор ишлай олади. Шунингдек, у 64 мегабайт ҳажмга эга учинчи даражали кеш-хотира ва 120 ваттлик иссиқлик тарқатиш кўрсаткичи (ТДП) билан таъминланган.

Харидорлар учун қўшимча қулайликлар

Бозордаги кўплаб илғор процессорлар каби Ryzen 9 9900X ҳам завод томонидан стандарт совутиш тизимисиз етказиб берилади. Шу сабабли, тақдим этилаётган бепул суюқликли совутиш тизими харидорларни қўшимча харажатлардан халос этиб, дастлабки босқичдаёқ ишга тушириш имконини беради.

Акциянинг мавжудлиги ва шартлари технологик маҳсулотлар бозорида рақобат нақадар кучлилигини яна бир бор кўрсатмоқда. Бундай таклифлар туфайли фойдаланувчилар юқори технологияли ускуналарни анча қулай нархларда қўлга киритиш имконига эга бўлмоқдалар.

AMDRyzenПроцессорНевеггТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаБугун, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб