Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунлади
Украина президенти Владимир Зеленский АҚШ президенти Дональд Трамп билан Оқ уйдаги юзма-юз музокараларини якунлаб, қароргоҳни тарк этди. Бир соат давом этган муҳокамалар якунида ҳеч қандай аниқ келишувларга эришилмади ва бирор бир расмий ҳужжат имзоланмади.
Zamin.uz Вашингтонда кечган ушбу олий даражадаги учрашув тафсилотлари, асосий муҳокама мавзулари ҳамда кутилмаган тафсилотларни тақдим этади.
1. Бир соатлик музокара ва Оқ уйдаги рамзий деталлар
Киев раҳбарининг сўзларига кўра, Трамп билан учрашувда Patriot ракетага қарши мудофаа тизимларини ишлаб чиқариш учун лицензиялар олиш, шунингдек, «фойдали бўлиши мумкин бўлган бошқа ғоялар» муҳокама қилинган. Зеленский АҚШга «қатъий қўллаб-қувватлови» учун миннатдорлик билдирган бўлса-да, ёрдам бўйича аниқ рақамлар ёки муддатларни айта олмади.
Дипломатик доиралар ва Оқ уй мухбирлари учрашув атрофидаги баъзи эътиборли деталларга алоҳида тўхталиб ўтдилар:
Сукут сақлаган Трамп: АҚШ президенти Дональд Трамп музокаралар якунлангач, оммавий ахборот воситалари учун ҳеч қандай баёнот бермади.
Ён кириш орқали кузатиш: Мухбирларнинг таъкидлашича, Зеленский Овал кабинети жойлашган Ғарбий қанотнинг асосий кириш эшиги орқали эмас, балки ён кириш орқали кузатиб қўйилган.
Владимир Зеленскийнинг учрашувдан сўнг берган баёнотидан:
«Музокараларда Patriot тизимларини ишлаб чиқариш бўйича лицензиялар ва бошқа ғояларни муҳокама қилдик. Қўшма Штатларга доимий қўллаб-қувватлов учун миннатдорлик билдираман.»
Зеленский ва Трампнинг Оқ уйдаги учрашуви бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Учрашув иштирокчилари
Дональд Трамп ва Владимир Зеленский
Ўтказилиш жойи ва давомийлиги
Вашингтон, Оқ уй (1 соат давом этди)
Муҳокама мавзулари
Patriot тизимлари лицензияси, ҳавода сулҳ тузиш таклифи
Учрашув якуни
Ҳеч қандай ҳужжат имзоланмади, аниқ муддатлар айтилмади
Кейинги манзил
Сенаторлар билан учрашиш учун Капитолийга ташриф
2. Ташриф сабаблари ва ҳавода сулҳ тузиш муҳокамалари
28 июль куни NBC News тарқатган хабарга кўра, олий даражадаги музокаралардан сўнг Украина президенти сенаторлар билан учрашиш учун Капитолийга йўл олади. Зеленскийнинг АҚШга ташрифи, шунингдек, яқинда вафот этган сенатор Линдси Грэм билан видолашув маросимида иштирок этиш билан ҳам боғлиқ.
Украина раҳбари АҚШга қадам қўйганидаёқ, асосий устувор йўналишлари ракетага қарши мудофаа ва Вашингтон билан стратегик ҳамкорлик эканини таъкидлаган эди. Reuters агентлиги эса Зеленский ва Трамп учрашув давомида «ҳавода сулҳ тузиш» таклифини ҳам кўриб чиқишлари мумкинлигини билдирган.
Бироқ, аввалроқ Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков ҳавода сулҳ тузиш ҳақидаги хабарларни оммавий ахборот воситаларининг навбатдаги тахминлари ва назариялари деб атаб, бу бўйича ҳеч қандай аниқ тафсилотлар йўқлигини маълум қилган эди.
Вашингтонда кечаётган ушбу геосиёсий музокаралар ва уларнинг натижалари бутун дунё ҳамжамияти диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Трамп ва Зеленский ўртасидаги бу галги учрашув Украинадаги вазиятга ва АҚШнинг ҳарбий ёрдамига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…