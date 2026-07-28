Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунлади

·89·Дунё
Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунлади

Украина президенти Владимир Зеленский АҚШ президенти Дональд Трамп билан Оқ уйдаги юзма-юз музокараларини якунлаб, қароргоҳни тарк этди. Бир соат давом этган муҳокамалар якунида ҳеч қандай аниқ келишувларга эришилмади ва бирор бир расмий ҳужжат имзоланмади.

Zamin.uz Вашингтонда кечган ушбу олий даражадаги учрашув тафсилотлари, асосий муҳокама мавзулари ҳамда кутилмаган тафсилотларни тақдим этади.

1. Бир соатлик музокара ва Оқ уйдаги рамзий деталлар

Киев раҳбарининг сўзларига кўра, Трамп билан учрашувда Patriot ракетага қарши мудофаа тизимларини ишлаб чиқариш учун лицензиялар олиш, шунингдек, «фойдали бўлиши мумкин бўлган бошқа ғоялар» муҳокама қилинган. Зеленский АҚШга «қатъий қўллаб-қувватлови» учун миннатдорлик билдирган бўлса-да, ёрдам бўйича аниқ рақамлар ёки муддатларни айта олмади.

Дипломатик доиралар ва Оқ уй мухбирлари учрашув атрофидаги баъзи эътиборли деталларга алоҳида тўхталиб ўтдилар:

  • Сукут сақлаган Трамп: АҚШ президенти Дональд Трамп музокаралар якунлангач, оммавий ахборот воситалари учун ҳеч қандай баёнот бермади.

  • Ён кириш орқали кузатиш: Мухбирларнинг таъкидлашича, Зеленский Овал кабинети жойлашган Ғарбий қанотнинг асосий кириш эшиги орқали эмас, балки ён кириш орқали кузатиб қўйилган.

Владимир Зеленскийнинг учрашувдан сўнг берган баёнотидан:

«Музокараларда Patriot тизимларини ишлаб чиқариш бўйича лицензиялар ва бошқа ғояларни муҳокама қилдик. Қўшма Штатларга доимий қўллаб-қувватлов учун миннатдорлик билдираман.»

Зеленский ва Трампнинг Оқ уйдаги учрашуви бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Учрашув иштирокчилари

Дональд Трамп ва Владимир Зеленский

Ўтказилиш жойи ва давомийлиги

Вашингтон, Оқ уй (1 соат давом этди)

Муҳокама мавзулари

Patriot тизимлари лицензияси, ҳавода сулҳ тузиш таклифи

Учрашув якуни

Ҳеч қандай ҳужжат имзоланмади, аниқ муддатлар айтилмади

Кейинги манзил

Сенаторлар билан учрашиш учун Капитолийга ташриф

2. Ташриф сабаблари ва ҳавода сулҳ тузиш муҳокамалари

28 июль куни NBC News тарқатган хабарга кўра, олий даражадаги музокаралардан сўнг Украина президенти сенаторлар билан учрашиш учун Капитолийга йўл олади. Зеленскийнинг АҚШга ташрифи, шунингдек, яқинда вафот этган сенатор Линдси Грэм билан видолашув маросимида иштирок этиш билан ҳам боғлиқ.

Украина раҳбари АҚШга қадам қўйганидаёқ, асосий устувор йўналишлари ракетага қарши мудофаа ва Вашингтон билан стратегик ҳамкорлик эканини таъкидлаган эди. Reuters агентлиги эса Зеленский ва Трамп учрашув давомида «ҳавода сулҳ тузиш» таклифини ҳам кўриб чиқишлари мумкинлигини билдирган.

Бироқ, аввалроқ Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков ҳавода сулҳ тузиш ҳақидаги хабарларни оммавий ахборот воситаларининг навбатдаги тахминлари ва назариялари деб атаб, бу бўйича ҳеч қандай аниқ тафсилотлар йўқлигини маълум қилган эди.

Вашингтонда кечаётган ушбу геосиёсий музокаралар ва уларнинг натижалари бутун дунё ҳамжамияти диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва сиёсий янгиликларни кузатувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Трамп ва Зеленский ўртасидаги бу галги учрашув Украинадаги вазиятга ва АҚШнинг ҳарбий ёрдамига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиҚамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиБугун, 23:20Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Бугун, 22:39Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиКелин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиБугун, 22:2074 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилдиБугун, 22:04Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиШифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиБугун, 18:53Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаТожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда