74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди
Air/Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision ҳамда Discovery Channel’нинг Expedition Unknown ҳужжатли лойиҳаси тадқиқотчилари Атлантика океани тубидан 1952 йилда ҳалокатга учраган Clipper Endeavor (Douglas DC-4) самолёти қолдиқларининг илк тасвирларини қўлга киритди. Бу ҳақда Meduza нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, Pan American Airways авиакомпаниясига тегишли самолёт 1952 йил 11 апрель куни Пуэрто-Рикодан Нью-Йоркка парвоз қилаётганда ўнг қанотидаги икки двигатель ишдан чиқиши оқибатида ҳалокатга учраган. Капитан Жон С. Бёрн фавқулодда сигнал бериб, самолётни сувга қўндиришга уринган, аммо кучли шамол сабабли қўниш муваффақиятсиз кечган ва ҳаво кемаси чўка бошлаган.
Фожиа вақтида бортдаги барча тирик қолган бўлса-да, кўплаб йўловчилар саросима туфайли самолётни ўз вақтида тарк этмаган. Натижада бортдаги 69 кишидан атиги 17 нафари омон қолган.
Мазкур ҳалокат авиация хавфсизлиги соҳасида муҳим ўзгаришларга сабаб бўлган. Айнан шу воқеадан кейин ҳар бир парвоз олдидан йўловчиларга фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш тартиби, чиқиш эшиклари ва қутқарув жилетларидан фойдаланиш бўйича йўриқнома бериш амалиёти жорий этилган.
Тадқиқотчилар самолёт қолдиқларини Пуэрто-Рико шимолий соҳиллари яқинида, 610 метр чуқурликдан гидролокаторли дрон ёрдамида аниқлади. Экспедиция 2024 йилда ҳам ушбу самолётни излашга уринган, бироқ ноқулай об-ҳаво бунга имкон бермаган. 2026 йил июнь ойида эса дрон Pan American логотипи сақланган бўлакларни топишга муваффақ бўлди.
…