74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди

·81·Дунё
74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди

Air/Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision ҳамда Discovery Channel’нинг Expedition Unknown ҳужжатли лойиҳаси тадқиқотчилари Атлантика океани тубидан 1952 йилда ҳалокатга учраган Clipper Endeavor (Douglas DC-4) самолёти қолдиқларининг илк тасвирларини қўлга киритди. Бу ҳақда Meduza нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Pan American Airways авиакомпаниясига тегишли самолёт 1952 йил 11 апрель куни Пуэрто-Рикодан Нью-Йоркка парвоз қилаётганда ўнг қанотидаги икки двигатель ишдан чиқиши оқибатида ҳалокатга учраган. Капитан Жон С. Бёрн фавқулодда сигнал бериб, самолётни сувга қўндиришга уринган, аммо кучли шамол сабабли қўниш муваффақиятсиз кечган ва ҳаво кемаси чўка бошлаган.

Фожиа вақтида бортдаги барча тирик қолган бўлса-да, кўплаб йўловчилар саросима туфайли самолётни ўз вақтида тарк этмаган. Натижада бортдаги 69 кишидан атиги 17 нафари омон қолган.

Мазкур ҳалокат авиация хавфсизлиги соҳасида муҳим ўзгаришларга сабаб бўлган. Айнан шу воқеадан кейин ҳар бир парвоз олдидан йўловчиларга фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш тартиби, чиқиш эшиклари ва қутқарув жилетларидан фойдаланиш бўйича йўриқнома бериш амалиёти жорий этилган.

Тадқиқотчилар самолёт қолдиқларини Пуэрто-Рико шимолий соҳиллари яқинида, 610 метр чуқурликдан гидролокаторли дрон ёрдамида аниқлади. Экспедиция 2024 йилда ҳам ушбу самолётни излашга уринган, бироқ ноқулай об-ҳаво бунга имкон бермаган. 2026 йил июнь ойида эса дрон Pan American логотипи сақланган бўлакларни топишга муваффақ бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Бугун, 22:39Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиКелин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиБугун, 22:20Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиЗеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиБугун, 21:16Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиШифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиБугун, 18:53Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаТожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаБугун, 17:09Хитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариХитойда офатлар пайтида яна бир хавф кучайди: AI сохта видеолариБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда