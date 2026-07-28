Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқди

·99·Дунё
Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқди

Ҳиндистонда тўй маросими бошланишига саноқли дақиқалар қолганида кутилмаган воқеа юз берди. Келин куёв томонининг айрим меҳмонлари маст ҳолда тўйга келиб, аёлларга нисбатан ноўрин хатти-ҳаракатлар қилганидан сўнг никоҳни бекор қилишга қарор қилган.

Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, келин ва унинг оила аъзолари бундай ҳолатни куёв томонга нисбатан ҳурматсизлик ва жиддий муаммо сифатида баҳолаган. Шу сабабли тўй маросими дарҳол тўхтатилган.

Энг қизиғи, келиннинг қариндошлари ўша куннинг ўзида унга бошқа куёв топишга муваффақ бўлган. Кечга бориб эса айнан ўша тўйхонада янги никоҳ маросими ўтказилиб, келин бошқа йигит билан турмуш қурган.

Бундан ташқари, келин томон биринчи куёвнинг оиласи устидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга расмий шикоят билан мурожаат қилган. Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, кўплаб фойдаланувчилар келиннинг ўз шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилганини қўллаб-қувватламоқда.

Ҳиндистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиҚамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиБугун, 23:20Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Жарликдан сакраган 17 ёшли йигит оғир жароҳат олди (видео)Бугун, 22:3974 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилди74 йиллик сир очилди: Атлантика тубидан самолёт қолдиқлари топилдиБугун, 22:04Зеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиЗеленский Трамп билан Оқ уйдаги кутилмаган учрашувни якунладиБугун, 21:16Шифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиШифокорлар хатоси аёлга 17 миллион доллар келтирдиБугун, 18:53Тожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаТожикистонда бегона кийимларга қатъий тақиқ: хавфсизлик таҳдидлари ҳақидаБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда