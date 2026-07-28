eBay таҳририятга уюштирилган тазйиқ иши бўйича $56 млн тўлайди
Электрон тижорат соҳасидаги энг шов-шувли ва ғайриоддий можинолардан бири ўз ниҳоясига етди. ixbt.com маълумотига кўра, eBay компанияси ҳамда унинг собиқ ходимлари 2019-йилда “ЭкоммерсеБйтес” нашри муаллифларига қарши уюштирилган қўрқитиш кампанияси учун жабрланувчиларга 56 миллион доллар миқдорида товон пули тўлашга рози бўлишди. Ушбу келишув беш йил аввал юз берган ваҳшиёна таъқиблар ортидан очилган фуқаролик ишига нуқта қўйди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Можинонинг марказида турмуш қурган жуфтлик — Ина ва Давид Стеинерлар турган бўлиб, улар ўзларининг “ЭкоммерсеБйтес” ахборотномаси орқали eBay фаолиятини танқид қилиб келишган. Айнан шу танқидлар компаниянинг юқори мартабали раҳбарларининг ғазабини келтириб чиқариб, улар танқидий материалларни тўхтатиш мақсадида журналистларга қарши махсус режа тузган. 2019-йилда амалга оширилган бу ҳаракатлар ўзининг шафқатсизлиги билан э-коммерсе тарихида қора доғ бўлиб қолди.
Қўрқитиш кампанияси тафсилотлариСуд ҳужжатларида келтирилишича, eBay собиқ раҳбарлари ижтимоий тармоқлардаги сохта аккаунтлар орқали жуфтликни таъқиб қилган, шунингдек, уларнинг манзилига номаълум таҳдидли хатлар йўллаган. Харидорлар уйига почта орқали тирик ўргимчаклар ва тараканлар, порно журналлар, қонли чўчқа ниқоби, мотам гулчамбари ҳамда турмуш ўртоғининг ўлимидан кейин қандай яшаш ҳақидаги китоб юборилган. Шунингдек, тергов давомида жиноятчилар жабрланувчиларнинг машинасига ГПС кузатув мосламасини ўрнатишни режалаштиргани ҳам аниқланган.
Мазкур келишув 2021-йилда Стеинерлар томонидан eBay'га нисбатан қўзғатилган фуқаролик суд ишини ҳал қилади. Жабрланувчилар вакиллик қилувчи юридик идоранинг маълумот қилишича, умумий 56 миллион долларлик товон пулининг 46,15 миллион доллари бевосита eBay компанияси томонидан тўланади. Қолган маблағлар эса собиқ раҳбарлар — бош директор Девин Вениг (2 миллион доллар), Вендй Жонес (500 минг доллар) ва Стеве Вймер (50 минг доллар) томонидан қопланади, шунингдек, айрим маблағлар нотижорат ташкилотларига йўналтирилади.
Суд ҳукмлари ва eBay'нинг расмий муносабатиМазкур жиноят иши бўйича 2022-йилда етти нафар собиқ eBay ходими жиноий жавобгарликка тортилиб, ўз айбларини тан олган эди. Хусусан, компаниянинг собиқ хавфсизлик бошлиғи Джеймс Баугҳ деярли беш йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. АҚШ Адлия вазирлиги томонидан таъқиб этилганлар орасида Давид Ҳарвилле, Бриан Гилберт, Степҳание Попп, Степҳание Стокквелл, Пҳилип Кооке ва собиқ пудратчи Вероника Зеа ҳам бор.
Сешанба куни эълон қилинган баёнотида eBay собиқ ходимларининг ҳаракатларини қоралаб, бу “компания маданиятига мутлақо зид” эканини билдирди. Компания вакиллари Стеинер оиласига етказилган зиён учун чуқур афсусда эканликларини таъкидлаб, ушбу келишув адолатни тиклаш ва вазиятни ўнглаш йўлидаги қадам эканини қайд этишди. Мазкур воқеа йирик корпорацияларда ахлоқий меъёрлар ва ходимлар назорати қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.
…