eBay таҳририятга уюштирилган тазйиқ иши бўйича $56 млн тўлайди

·0·Техно
eBay таҳририятга уюштирилган тазйиқ иши бўйича $56 млн тўлайди

Электрон тижорат соҳасидаги энг шов-шувли ва ғайриоддий можинолардан бири ўз ниҳоясига етди. ixbt.com маълумотига кўра, eBay компанияси ҳамда унинг собиқ ходимлари 2019-йилда “ЭкоммерсеБйтес” нашри муаллифларига қарши уюштирилган қўрқитиш кампанияси учун жабрланувчиларга 56 миллион доллар миқдорида товон пули тўлашга рози бўлишди. Ушбу келишув беш йил аввал юз берган ваҳшиёна таъқиблар ортидан очилган фуқаролик ишига нуқта қўйди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Можинонинг марказида турмуш қурган жуфтлик — Ина ва Давид Стеинерлар турган бўлиб, улар ўзларининг “ЭкоммерсеБйтес” ахборотномаси орқали eBay фаолиятини танқид қилиб келишган. Айнан шу танқидлар компаниянинг юқори мартабали раҳбарларининг ғазабини келтириб чиқариб, улар танқидий материалларни тўхтатиш мақсадида журналистларга қарши махсус режа тузган. 2019-йилда амалга оширилган бу ҳаракатлар ўзининг шафқатсизлиги билан э-коммерсе тарихида қора доғ бўлиб қолди.

Қўрқитиш кампанияси тафсилотлари

Суд ҳужжатларида келтирилишича, eBay собиқ раҳбарлари ижтимоий тармоқлардаги сохта аккаунтлар орқали жуфтликни таъқиб қилган, шунингдек, уларнинг манзилига номаълум таҳдидли хатлар йўллаган. Харидорлар уйига почта орқали тирик ўргимчаклар ва тараканлар, порно журналлар, қонли чўчқа ниқоби, мотам гулчамбари ҳамда турмуш ўртоғининг ўлимидан кейин қандай яшаш ҳақидаги китоб юборилган. Шунингдек, тергов давомида жиноятчилар жабрланувчиларнинг машинасига ГПС кузатув мосламасини ўрнатишни режалаштиргани ҳам аниқланган.

Мазкур келишув 2021-йилда Стеинерлар томонидан eBay'га нисбатан қўзғатилган фуқаролик суд ишини ҳал қилади. Жабрланувчилар вакиллик қилувчи юридик идоранинг маълумот қилишича, умумий 56 миллион долларлик товон пулининг 46,15 миллион доллари бевосита eBay компанияси томонидан тўланади. Қолган маблағлар эса собиқ раҳбарлар — бош директор Девин Вениг (2 миллион доллар), Вендй Жонес (500 минг доллар) ва Стеве Вймер (50 минг доллар) томонидан қопланади, шунингдек, айрим маблағлар нотижорат ташкилотларига йўналтирилади.

Суд ҳукмлари ва eBay'нинг расмий муносабати

Мазкур жиноят иши бўйича 2022-йилда етти нафар собиқ eBay ходими жиноий жавобгарликка тортилиб, ўз айбларини тан олган эди. Хусусан, компаниянинг собиқ хавфсизлик бошлиғи Джеймс Баугҳ деярли беш йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. АҚШ Адлия вазирлиги томонидан таъқиб этилганлар орасида Давид Ҳарвилле, Бриан Гилберт, Степҳание Попп, Степҳание Стокквелл, Пҳилип Кооке ва собиқ пудратчи Вероника Зеа ҳам бор.

Сешанба куни эълон қилинган баёнотида eBay собиқ ходимларининг ҳаракатларини қоралаб, бу “компания маданиятига мутлақо зид” эканини билдирди. Компания вакиллари Стеинер оиласига етказилган зиён учун чуқур афсусда эканликларини таъкидлаб, ушбу келишув адолатни тиклаш ва вазиятни ўнглаш йўлидаги қадам эканини қайд этишди. Мазкур воқеа йирик корпорацияларда ахлоқий меъёрлар ва ходимлар назорати қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди.

ЭбайЭкоммерсеБйтесСудЖурналистПул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X9 Ultra флагмани ДхОМарк рейтингида кучли учликка кирдиOppo Финд X9 Ultra флагмани ДхОМарк рейтингида кучли учликка кирдиКеча, 23:56Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиКеча, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Кеча, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориКеча, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаКеча, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб