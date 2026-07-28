Oppo Финд X9 Ultra флагмани ДхОМарк рейтингида кучли учликка кирди

·0·Техно
Oppo Финд X9 Ultra флагмани ДхОМарк рейтингида кучли учликка кирди

Мобил технологиялар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, етакчи камера имкониятларига эга смартфонлар ўртасидаги рақобат янада кескинлашмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, нуфузли ДхОМарк лабораторияси мутахассислари Oppo Финд X9 Ultra флагман смартфонининг камерасини синовдан ўтказиб, унинг глобал рейтингдаги ўрнини эълон қилишди. Янги қурилма синов якунларига кўра 170 балл тўплаб, дунёнинг энг яхши учта камерофони қаторидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур юқори натижа смартфон охирги авлод мобил суратга олиш технологияларида етакчилик қилишини кўрсатади. Ушбу қурилма камера модулини ишлаб чиқишда таниқли Ҳасселблад компанияси билан яқиндан ҳамкорлик қилингани билан эътиборга моликдир. Унинг орқа панелида иккита 200 мегапикселли ва иккита 50 мегапикселли тўртта илғор модул жамланган бўлиб, улар кундалик ҳаётдаги деярли барча сценарийларда юқори сифатли кадрлар тақдим этади.

ДхОМарк рейтингидаги ўринлар ва рақобат

Лаборатория синовлари натижаларига кўра, етакчиликни 175 балл тўплаган Huawei Pura 80 Ultra эгаллаган бўлса, иккинчи ўринни 171 балл олган Vivo X300 Pro банд этди. Учинчи поғонадаги Oppo Финд X9 Ultra эса iPhone 17 Pro (168 балл, 5-ўрин), Xiaomi 17 Ultra (166 балл, 9-ўрин) ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra (157 балл, 24-ўрин) каби асосий рақобатдошларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Экспертларнинг таъкидлашича, смартфон яхши ёруғлик шароитида табиий ранг узатиши, шовқин даражасининг пастлиги ва деталларнинг мукаммал ишлаб чиқилиши билан ажралиб туради. Шунингдек, қурилманинг портрет режими замонавий мобил қурилмалар орасида энг сарҳисобларидан бири сифатида эътироф этилди.

Камчиликлар ва камера имкониятлари

Бироқ синовлар давомида айрим техник камчиликлар ҳам аниқланди. Мутахассисларнинг асосий эътирози асосий камеранинг қатъий белгиланган диафрагма (фиксированная диафрагма) билан жиҳозланганига қаратилди. Масалан, бир гуруҳ одамларни суратга олишда баъзи объектлар кескинлик зонасидан ташқарида қолиб кетиши мумкин. Сунъий интеллект алгоритмлари бу ҳолатни тўғрилашга ҳаракат қилса-да, айрим ҳолларда тасвирни бироз ғайритабиий кўрсатиб қўймоқда.

Ёрқин ёруғлик манбалари ва тунги муҳитда суратга олиш жараёнида ҳам муаммолар кузатилган:

  • Ёрқин ёруғлик фонида шовқинни бостириш тизими ҳар доим ҳам самарали ишламайди ва рақамли шовқин сезилиб қолади.
  • Кучсиз ёруғлик шароитида ҳам шовқин юзага келиб, автоматик оқ ранг баланси сунъий ёруғлик билан ишлашда хатоликларга йўл қўяди.
  • 70 ва 230 мм фокус масофасидаги иккала телефото объектив юқори аниқлик берса-да, тахминан 135 мм оралиқдаги оралиқ фокусда деталлар сифати рақобатчилардан бироз ортда қолади.
Умуман олганда, мавжуд камчиликларга қарамай, 170 баллик натижа Oppo Финд X9 Ultra смартфонининг бозордаги мавқеини мустаҳкамлади. Ушбу модел Huawei ва Vivo брендлари билан бир қаторда мобил фотография сегментининг асосий етакчиларидан бирига айланганини амалда тасдиқлади.

OppoДхОМаркҲасселбладСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

eBay таҳририятга уюштирилган тазйиқ иши бўйича $56 млн тўлайдиeBay таҳририятга уюштирилган тазйиқ иши бўйича $56 млн тўлайдиКеча, 23:57Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиКеча, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Кеча, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориКеча, 22:58HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаКеча, 22:57Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб