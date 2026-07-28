Oppo Финд X9 Ultra флагмани ДхОМарк рейтингида кучли учликка кирди
Мобил технологиялар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, етакчи камера имкониятларига эга смартфонлар ўртасидаги рақобат янада кескинлашмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, нуфузли ДхОМарк лабораторияси мутахассислари Oppo Финд X9 Ultra флагман смартфонининг камерасини синовдан ўтказиб, унинг глобал рейтингдаги ўрнини эълон қилишди. Янги қурилма синов якунларига кўра 170 балл тўплаб, дунёнинг энг яхши учта камерофони қаторидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур юқори натижа смартфон охирги авлод мобил суратга олиш технологияларида етакчилик қилишини кўрсатади. Ушбу қурилма камера модулини ишлаб чиқишда таниқли Ҳасселблад компанияси билан яқиндан ҳамкорлик қилингани билан эътиборга моликдир. Унинг орқа панелида иккита 200 мегапикселли ва иккита 50 мегапикселли тўртта илғор модул жамланган бўлиб, улар кундалик ҳаётдаги деярли барча сценарийларда юқори сифатли кадрлар тақдим этади.
ДхОМарк рейтингидаги ўринлар ва рақобатЛаборатория синовлари натижаларига кўра, етакчиликни 175 балл тўплаган Huawei Pura 80 Ultra эгаллаган бўлса, иккинчи ўринни 171 балл олган Vivo X300 Pro банд этди. Учинчи поғонадаги Oppo Финд X9 Ultra эса iPhone 17 Pro (168 балл, 5-ўрин), Xiaomi 17 Ultra (166 балл, 9-ўрин) ҳамда Samsung Galaxy S26 Ultra (157 балл, 24-ўрин) каби асосий рақобатдошларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Экспертларнинг таъкидлашича, смартфон яхши ёруғлик шароитида табиий ранг узатиши, шовқин даражасининг пастлиги ва деталларнинг мукаммал ишлаб чиқилиши билан ажралиб туради. Шунингдек, қурилманинг портрет режими замонавий мобил қурилмалар орасида энг сарҳисобларидан бири сифатида эътироф этилди.
Камчиликлар ва камера имкониятлариБироқ синовлар давомида айрим техник камчиликлар ҳам аниқланди. Мутахассисларнинг асосий эътирози асосий камеранинг қатъий белгиланган диафрагма (фиксированная диафрагма) билан жиҳозланганига қаратилди. Масалан, бир гуруҳ одамларни суратга олишда баъзи объектлар кескинлик зонасидан ташқарида қолиб кетиши мумкин. Сунъий интеллект алгоритмлари бу ҳолатни тўғрилашга ҳаракат қилса-да, айрим ҳолларда тасвирни бироз ғайритабиий кўрсатиб қўймоқда.
Ёрқин ёруғлик манбалари ва тунги муҳитда суратга олиш жараёнида ҳам муаммолар кузатилган:
- Ёрқин ёруғлик фонида шовқинни бостириш тизими ҳар доим ҳам самарали ишламайди ва рақамли шовқин сезилиб қолади.
- Кучсиз ёруғлик шароитида ҳам шовқин юзага келиб, автоматик оқ ранг баланси сунъий ёруғлик билан ишлашда хатоликларга йўл қўяди.
- 70 ва 230 мм фокус масофасидаги иккала телефото объектив юқори аниқлик берса-да, тахминан 135 мм оралиқдаги оралиқ фокусда деталлар сифати рақобатчилардан бироз ортда қолади.
…