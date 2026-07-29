Таълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатилади
Ўзбекистон Ҳукумати томонидан хорижий тилларни ўқитиш соҳасини янада такомиллаштириш ҳамда таълим муассасалари фаолиятини тартибга солишга қаратилган Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди. Янги ҳужжатда ходимларга қўйиладиган сертификат талабларини кучайтириш ва меҳнат шартномаларини бекор қилишгача бўлган қатъий чоралар назарда тутилмоқда.
Zamin.uz ушбу қарор лойиҳасидаги энг муҳим ўзгаришлар, меҳнат муносабатларига оид янгиликлар ва «Меҳрли мактаб»ларга тегишли ислоҳотларни тақдим этади.
1. Хорижий тил сертификати бўлмаганлар билан меҳнат шартномаси бекор қилинади
Муҳокамага қўйилган ҳужжат лойиҳасига кўра, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 майдаги 312-сонли «Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришни самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига тегишли қўшимча ва ўзгартишлар киритиш таклиф этилмоқда.
Янги нормага мувофиқ, талаб этиладиган тегишли хорижий тил сертификатига эга бўлмаган ходимлар билан тузилган меҳнат шартномаси меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда бекор қилинади. Бу чора таълим муассасаларида дарс бераётган кадрлар салоҳиятини ва таълим сифатини оширишга қаратилган.
Қарор лойиҳасидаги асосий норма:
«Талаб этиладиган тегишли хорижий тил сертификатига эга бўлмаган ходимлар билан тузилган меҳнат шартномаси меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда бекор қилинади.»
2. «Меҳрли мактаб»лар фаолияти ва Вазир жамғармаси тўловлари қайта кўриб чиқилади
Лойиҳада, шунингдек, гематология, онкология, клиник иммунология ҳамда бошқа узоқ муддатли даволанишда бўлган болалар учун ташкил этилган «Меҳрли мактаб»лар фаолиятини такомиллаштириш бўйича ҳам бир қатор ўзгартишлар ўрин олган:
Штатлар ва иш ҳақи: Муассасанинг намунавий штатлар жадвали тасдиқланади, айрим лавозимлар қайта белгиланади ва ходимларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш тартибига аниқлик киритилади.
Вазир жамғармаси тўловлари: Мактабгача ва мактаб таълими вазири жамғармаси маблағлари ҳисобидан бериладиган ҳар ойлик устамалар ва бир марталик мукофотларни тўлаш муддатлари ҳамда тартиби қайта кўриб чиқилади.
Ҳукумат қарори лойиҳасидаги асосий ўзгаришлар
Йўналиш / Соҳа
Назарда тутилган ўзгаришлар
Хорижий тил ўқитувчилари
Тегишли сертификати бўлмаган ходимлар билан меҳнат шартномаси бекор қилинади
Меҳнат муносабатлари
Ишдан бўшатиш жараёни амалдаги Меҳнат кодекси талаблари асосида амалга оширилади
«Меҳрли мактаб»лар
Штатлар жадвали, лавозимлар ва меҳнатга ҳақ тўлаш тартибига аниқлик киритилади
Вазир жамғармаси
Ҳар ойлик устама ва бир марталик мукофотларни тўлаш муддатлари қайта белгиланади
Ҳужжат мақоми
Жамоатчилик муҳокамасида (қабул қилингач кучга киради)
Таълим соҳасидаги бу каби қатъий ва муҳим ўзгаришлар тизимда фаолият юритаётган минглаб педагоглар ва соҳа ходимларига бевосита дахлдордир.
Ушбу фойдали ва муҳим мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва таълим ходимлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, сертификати бўлмаган ўқитувчилар билан меҳнат шартномасини бекор қилиш таълим сифатини оширишга хизмат қиладими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…