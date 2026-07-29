Таълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатилади

·0·Жамият
Таълим тизимида янги талаб: Сертификати бўлмаган чет тили ўқитувчилари ишдан бўшатилади

Ўзбекистон Ҳукумати томонидан хорижий тилларни ўқитиш соҳасини янада такомиллаштириш ҳамда таълим муассасалари фаолиятини тартибга солишга қаратилган Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди. Янги ҳужжатда ходимларга қўйиладиган сертификат талабларини кучайтириш ва меҳнат шартномаларини бекор қилишгача бўлган қатъий чоралар назарда тутилмоқда.

Zamin.uz ушбу қарор лойиҳасидаги энг муҳим ўзгаришлар, меҳнат муносабатларига оид янгиликлар ва «Меҳрли мактаб»ларга тегишли ислоҳотларни тақдим этади.

1. Хорижий тил сертификати бўлмаганлар билан меҳнат шартномаси бекор қилинади

Муҳокамага қўйилган ҳужжат лойиҳасига кўра, Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 майдаги 312-сонли «Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришни самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига тегишли қўшимча ва ўзгартишлар киритиш таклиф этилмоқда.

Янги нормага мувофиқ, талаб этиладиган тегишли хорижий тил сертификатига эга бўлмаган ходимлар билан тузилган меҳнат шартномаси меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда бекор қилинади. Бу чора таълим муассасаларида дарс бераётган кадрлар салоҳиятини ва таълим сифатини оширишга қаратилган.

Қарор лойиҳасидаги асосий норма:

«Талаб этиладиган тегишли хорижий тил сертификатига эга бўлмаган ходимлар билан тузилган меҳнат шартномаси меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда бекор қилинади.»

2. «Меҳрли мактаб»лар фаолияти ва Вазир жамғармаси тўловлари қайта кўриб чиқилади

Лойиҳада, шунингдек, гематология, онкология, клиник иммунология ҳамда бошқа узоқ муддатли даволанишда бўлган болалар учун ташкил этилган «Меҳрли мактаб»лар фаолиятини такомиллаштириш бўйича ҳам бир қатор ўзгартишлар ўрин олган:

  • Штатлар ва иш ҳақи: Муассасанинг намунавий штатлар жадвали тасдиқланади, айрим лавозимлар қайта белгиланади ва ходимларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш тартибига аниқлик киритилади.

  • Вазир жамғармаси тўловлари: Мактабгача ва мактаб таълими вазири жамғармаси маблағлари ҳисобидан бериладиган ҳар ойлик устамалар ва бир марталик мукофотларни тўлаш муддатлари ҳамда тартиби қайта кўриб чиқилади.

Ҳукумат қарори лойиҳасидаги асосий ўзгаришлар

Йўналиш / Соҳа

Назарда тутилган ўзгаришлар

Хорижий тил ўқитувчилари

Тегишли сертификати бўлмаган ходимлар билан меҳнат шартномаси бекор қилинади

Меҳнат муносабатлари

Ишдан бўшатиш жараёни амалдаги Меҳнат кодекси талаблари асосида амалга оширилади

«Меҳрли мактаб»лар

Штатлар жадвали, лавозимлар ва меҳнатга ҳақ тўлаш тартибига аниқлик киритилади

Вазир жамғармаси

Ҳар ойлик устама ва бир марталик мукофотларни тўлаш муддатлари қайта белгиланади

Ҳужжат мақоми

Жамоатчилик муҳокамасида (қабул қилингач кучга киради)

Таълим соҳасидаги бу каби қатъий ва муҳим ўзгаришлар тизимда фаолият юритаётган минглаб педагоглар ва соҳа ходимларига бевосита дахлдордир.

Ушбу фойдали ва муҳим мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва таълим ходимлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, сертификати бўлмаган ўқитувчилар билан меҳнат шартномасини бекор қилиш таълим сифатини оширишга хизмат қиладими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиСамарқанд вилоятида овқатланиш шаҳобчасидаги катта ёнғин 50 дақиқада ўчирилдиБугун, 05:36Наманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиНаманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиБугун, 00:53Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Футболчи Ҳожимат Эркинов оила қурди (видео)Кеча, 23:01Бедарак йўқолган эркакнинг жасади ишхонасидан топилдиБедарак йўқолган эркакнинг жасади ишхонасидан топилдиКеча, 18:58Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!Кеча, 16:51Тошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиТошкентда жинсий эксплуатация билан шуғулланган гуруҳ қўлга олиндиКеча, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди