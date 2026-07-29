Яқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отди

·0·Дунё
Яқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отди

29 июлга ўтар кечаси Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) Эрон ҳудудидан Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий кучларига қарата бир нечта баллистик ракета учирди. Америка ҳарбий қўмондонлиги ушбу ҳаракатни «кутилмаган ҳужумга уриниш» деб атади ва минтақадаги барча қўшинлар юқори жанговар шайлик ҳолатига келтирилганини маълум қилди.

Zamin.uz CENTCOM баёноти, манбалар маълумотлари ҳамда АҚШ ва Эрон ўртасидаги ҳарбий-сиёсий зиддиятнинг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.

1. CENTCOM: Барча ракеталар ҳавода йўқ қилинди

АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) тарқатган расмий маълумотга кўра, Теҳрон томонидан учирилган барча баллистик ракеталар ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари томонидан ҳавода муваффақиятли уриб туширилган.

Ҳозирда минтақадаги АҚШ қўшинлари энг юқори жанговар шайлик ҳолатида қолмоқда ва вазият диққат билан кузатилмоқда.

CENTCOM баёнотидан:

«Эрон ҳудудидан учирилган баллистик ракеталар ракетага қарши мудофаа тизимларимиз томонидан ҳавода зарарсизлантирилди. Минтақадаги АҚШ кучлари юқори жанговар шайликда қолмоқда ва ҳар қандай таҳдидга зудлик билан жавоб қайтаришга тўлиқ тайёр.»

2. Иорданиядаги АҚШ базасига ҳужум ва Трампнинг «пауза»си

Axios нашри журналисти Барак Равиднинг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, Эроннинг ракета зарбалари Иорданияда жойлашган АҚШ ҳарбий базасини нишонга олган.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу ҳужум АҚШ Президенти Дональд Трамп Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий амалиётларни вақтинча тўхтатишга қарор қилганидан сўнг Теҳрон томонидан амалга оширилган илк очиқ ракета ҳужуми ҳисобланади.

3. Кескинлашув хроникаси: Ҳўрмуз бўғози ва тунги авиазарбалар

Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги ҳарбий низо июль ойи ўрталарида энг юқори чўққисига чиққан эди:

  • 12–24 июль кунлари: АҚШ авиацияси Эрон ҳудудидаги ҳарбий объектларга серияли тунги ҳаво зарбаларини берди. Вашингтон буни Ҳўрмуз бўғозидаги тижорат танкерлари хавфсизлигини таъминлаш ва Эрон имкониятларини чеклаш деб изоҳлади.

  • Келишувнинг бузилиши: АҚШ маълумотларига кўра, ИИМК Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги рамкавий тинчлик келишуви шартларига қарамай, Ҳўрмуз бўғозидаги танкерларга ҳужумларни давом эттирган ва қўшни давлатлардаги АҚШ базаларига зарбалар берган.

  • Йўқотишлар ва огоҳлантириш: 21 июль куни Дональд Трамп америкалик ҳарбийлар ҳалок бўлгани учун Эронни «бир неча баробар қаттиқроқ жавоб» кутаётгани ҳақида огоҳлантирган эди. Янги кескинлашув бошланганидан бери CENTCOM 3 нафар америкалик ҳарбий ҳалок бўлганини тасдиқлаган.

4. Трамп нега Эронга ҳужумларни кечиктирган эди?

The New York Times нашрининг ёзишича, 24 июлдан сўнг томонлар бир неча кун ўзаро ҳужумлардан тийилиб турди. Дональд Трамп юқори лавозимли маслаҳатчилари билан ўтказилган ёпиқ учрашувда Эронга қарши навбатдаги кенг кўламли ҳужумларни кечиктиришга қарор қилган эди.

Газетага кўра, бу қарорга иккита асосий омил сабаб бўлган:

  1. Захираларнинг камайиши: Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари, жумладан Patriot мажмуалари учун ракета-қўлга туширгичлар захираси камайиб бораётгани.

  2. Иқтисодий хавф: Томонларнинг тўлиқ ҳарбий тўқнашуви жаҳон энергетикаси ва глобал иқтисодиётда оғир инқироз келтириб чиқариш таҳдиди.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги ҳарбий тўқнашув бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Ҳодиса санаси

29 июлга ўтар кечаси

Ҳужум тури

Эрон ҳудудидан учирилган баллистик ракеталар

Нишон

Иорданиядаги АҚШ базаси ва Яқин Шарқдаги АҚШ кучлари

Нон-стоп ҲҲМ натижаси

CENTCOM: Барча ракеталар ҳавода уриб туширилди

АҚШ ҳарбий йўқотишлари

Кескинлашув давомида 3 нафар ҳарбий ҳалок бўлган

АҚШнинг пауза сабаблари

Patriot ракеталари танқислиги хавфи ва глобал энергетик инқироз

Яқин Шарқдаги ҳарбий кескинлик, ракета ҳужумлари ва энергетик хавфсизлик масалалари бутун жаҳон иқтисодиёти ҳамда сиёсатига бевосита таъсир ўтказади.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро воқеаларни кузатиб борувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Эроннинг бу сафарги ракета ҳужумидан сўнг АҚШ Эрон ҳудудига қайтадан кенг кўламли ҳаво зарбаларини бошлайдими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаТрамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаБугун, 10:58Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиЯпониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиБугун, 10:18Эгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаЭгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаБугун, 05:19АҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганАҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганБугун, 05:10Ер тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқландиЕр тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқландиБугун, 01:242029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўради2029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўрадиБугун, 01:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда