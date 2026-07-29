Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилди

·30·Спорт
Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилди

Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи Зинедин Зидан ўз штабига кимлар кириши ва мутахассисларни танлаш мезонлари ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. Афсонавий мураббий ўзининг «Реал Мадрид»даги зафарли одимларига ҳамроҳлик қилган содиқ жамоаси билан Франция футбол Федерациясида ҳам бирга фаолият юритишини тасдиқлади.

Zamin.uz Зиданнинг сўнгги баёноти, мураббийлар штаби таркиби ва шартноманинг муҳим тафсилотларини тақдим этади.

1. «Садоқатни қадрлайман»: «Реал»даги синалган таркиб терма жамоага кўчади

Зиданнинг таъкидлашича, унинг мураббийлар штаби тўлиқ шакллантириб бўлинган ва расмий тақдимот сентябрь ойида бўлиб ўтади. Янги штабнинг асосий ўзагини Мадриднинг «Реал» клубида бирга уч марта ЕЧЛ кубогини боши узра кўтарган тажрибали мутахассислар ташкил этади.

Шунингдек, жамоага яна икки ёки уч нафар янги қўшимча мутахассис таклиф этилиши кутилмоқда.

Зинедин Зиданнинг мураббийлар штаби ҳақидаги сўзларидан:

«Биз барчани сентябрь ойида таништириб ўтамиз, аммо менинг мураббийлар штабим ташкил этиб бўлинган. Бу амалда мен "Реал"да бирга ишлаган таркиб, эҳтимол, икки ёки уч нафар қўшимча мутахассис билан бирга.

Мен садоқатни қадрлайдиган одамман ва бирга ишлаган одамлар ҳам уни намоён этишган. Биз бу йўлни бирга давом эттирамиз.»

Зинедин Зидан ва Франция терма жамоаси бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Бош мураббий

Зинедин Зидан (54 ёш)

Шартнома муддати

2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар

Эълон қилинган сана

28 июль, сешанба

Мураббийлар штаби

«Реал Мадрид»даги содиқ жамоа + 2-3 нафар янги мутахассис

Штаб тақдимоти

Сентябрь ойи бошида

2. 2030 йилги ЖЧгача мўлжалланган узоқ муддатли лойиҳа

Эслатиб ўтамиз, сешанба, 28 июль куни Франция футбол Федерацияси (FFF) 54 ёшли мутахассис билан расман шартнома имзоланганини эълон қилган эди. Ушбу келишув 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар амал қилади.

Зидан ва унинг «пўлатдек» тажрибали жамоаси француз футболида янги зафарли даврни бошлашни ҳамда асосий халқаро турнирларда чемпионликни қўлга киритишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.

Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасига қадам қўйиши ва ўзининг синалган жамоасини йиғиши футбол оламида катта умид ва қизиқиш уйғотмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Зидан «Реал»да яратган ғалабали муҳитни Франция терма жамоасида ҳам қайтара оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Зинедин ЗиданФранцияРеал МадридФранция футбол федерацияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилди«Манчестер Сити» вингери «Тоттенҳэм»га ўтишни талаб қилдиБугун, 10:43«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?«Барселона» Фликнинг талаби билан янги ҳужумчи қидирмоқда: асосий нишон ким?Бугун, 10:24Зидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиЗидан Франция терма жамоасидаги янги давр ва ўйин услубини маълум қилдиБугун, 10:20«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!«Сити» Шарқий Осиё турнесига жўнаб кетди: Мареска дебюти ва Ҳусанов таркибда!Бугун, 10:16Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 03:40Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаАндреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эгаБугун, 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди