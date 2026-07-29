Зидан Франция терма жамоасидаги мураббийлар штабини маълум қилди
Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи Зинедин Зидан ўз штабига кимлар кириши ва мутахассисларни танлаш мезонлари ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. Афсонавий мураббий ўзининг «Реал Мадрид»даги зафарли одимларига ҳамроҳлик қилган содиқ жамоаси билан Франция футбол Федерациясида ҳам бирга фаолият юритишини тасдиқлади.
Zamin.uz Зиданнинг сўнгги баёноти, мураббийлар штаби таркиби ва шартноманинг муҳим тафсилотларини тақдим этади.
1. «Садоқатни қадрлайман»: «Реал»даги синалган таркиб терма жамоага кўчади
Зиданнинг таъкидлашича, унинг мураббийлар штаби тўлиқ шакллантириб бўлинган ва расмий тақдимот сентябрь ойида бўлиб ўтади. Янги штабнинг асосий ўзагини Мадриднинг «Реал» клубида бирга уч марта ЕЧЛ кубогини боши узра кўтарган тажрибали мутахассислар ташкил этади.
Шунингдек, жамоага яна икки ёки уч нафар янги қўшимча мутахассис таклиф этилиши кутилмоқда.
Зинедин Зиданнинг мураббийлар штаби ҳақидаги сўзларидан:
«Биз барчани сентябрь ойида таништириб ўтамиз, аммо менинг мураббийлар штабим ташкил этиб бўлинган. Бу амалда мен "Реал"да бирга ишлаган таркиб, эҳтимол, икки ёки уч нафар қўшимча мутахассис билан бирга.
Мен садоқатни қадрлайдиган одамман ва бирга ишлаган одамлар ҳам уни намоён этишган. Биз бу йўлни бирга давом эттирамиз.»
Зинедин Зидан ва Франция терма жамоаси бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Бош мураббий
Зинедин Зидан (54 ёш)
Шартнома муддати
2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар
Эълон қилинган сана
28 июль, сешанба
Мураббийлар штаби
«Реал Мадрид»даги содиқ жамоа + 2-3 нафар янги мутахассис
Штаб тақдимоти
Сентябрь ойи бошида
2. 2030 йилги ЖЧгача мўлжалланган узоқ муддатли лойиҳа
Эслатиб ўтамиз, сешанба, 28 июль куни Франция футбол Федерацияси (FFF) 54 ёшли мутахассис билан расман шартнома имзоланганини эълон қилган эди. Ушбу келишув 2030 йилги Жаҳон чемпионати якунига қадар амал қилади.
Зидан ва унинг «пўлатдек» тажрибали жамоаси француз футболида янги зафарли даврни бошлашни ҳамда асосий халқаро турнирларда чемпионликни қўлга киритишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.
Зинедин Зиданнинг Франция терма жамоасига қадам қўйиши ва ўзининг синалган жамоасини йиғиши футбол оламида катта умид ва қизиқиш уйғотмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Зидан «Реал»да яратган ғалабали муҳитни Франция терма жамоасида ҳам қайтара оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…