Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқда

·29·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 30 июль куни 42 даража кутилмоқда

Ўзгидромет” 30 июль, пайшанба куни учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди. Маълумотга кўра, республика бўйлаб ёғингарчилик кутилмайди, аксарият ҳудудларда ҳаво янада исиб, айрим вилоятларда ҳарорат 42 даражагача кўтарилади.

Тошкент шаҳрида кун давомида кам булутли об-ҳаво сақланади. Ёғингарчилик кузатилмайди, шарқий йўналишдан 3–8 метр/секунд тезликда шамол эсади. Ҳаво ҳарорати кечаси 23–25 даража, кундузи эса 37–39 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида ҳам бир оз булутли об-ҳаво ҳукм суради. Ёмғир кутилмайди, шамолнинг тезлиги 7–12 метр/секундни ташкил этади. Кундузги ҳарорат 37–42 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳам иссиқ ҳаво сақланиб қолади. Айрим ҳудудларда шамол 13–18 метр/секундгача кучайиши, баъзи жойларда эса чанг-тўзон кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 22–27 даража, кундузи 37–42 даража бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида кам булутли об-ҳаво кутилмоқда. Ёғингарчилик бўлмайди. Шамол шарқий йўналишдан 7–12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 34–39 даражагача етади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳам ҳаво қуруқ ва иссиқ бўлади. Шамол 9–14 метр/секунд тезликда эсади. Кундузги ҳарорат 37–42 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

Фарғона водийсида — Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво бир оз булутли, айрим жойларда ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кузатилмайди. Ҳаво ҳарорати кечаси 20–25 даража, кундузи 34–39 даража атрофида бўлади.

Тоғолди ва тоғли ҳудудларда ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Айрим жойларда шамол 13–18 метр/секундгача кучайиши мумкин. Бу ҳудудларда кечаси 14–19 даража, кундузи эса 25–30 даража илиқ ҳаво сақланиши прогноз қилинган.

ЎзбекистонЎзгидрометТошкентҚорақалпоғистонБухоро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!«Сохта кадастр» тузоғи: Қувасойда ҳокимлик ерини сотмоқчи бўлганлар фош этилди!Бугун, 11:49Ҳарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиҲарбий либосни эслатувчи кийимлар учун маъмурий жавобгарлик қўлланиладиБугун, 05:16Швейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиШвейцария суди Гулнора Каримова билан боғлиқ жиноят ишини тўхтатдиКеча, 16:39Диққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиДиққат: Эртага тунда Ўзбекистон осмонида ноёб ҳодиса кузатиладиКеча, 14:39Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиСардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиКеча, 12:22Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдилар27.07, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди