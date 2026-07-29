Эгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг Айдин вилоятида вафот этган 75 ёшли аёлнинг мушуги ойлардан бери унинг қабри ёнини тарк этмаяпти. Жониворнинг ҳар куни бир жойда қолиши қабристон ходимлари ва бу ерга келувчилар эътиборини тортган.
Қабристон ходимлари мушук доим бир қабр бошида ўтирганини пайқаб, унинг кимга тегишли эканини суриштирган. Маълум бўлишича, мушук вафот этган аёлнинг уйида парваришланган ва у билан бирга яшаган.
Аёлнинг вафотидан кейин мушукнинг қабристонга қандай келиб қолгани аниқ эмас. Бироқ у ойлар давомида эгасининг қабри ёнида яшаб, деярли у ердан кетмаётгани айтилмоқда.
Қабристонга ташриф буюрувчилар мушукка сув ва егулик қолдиришмоқда. Кўпчилик жониворнинг эгасига бўлган боғлиқлигини унинг вафодорлиги сифатида қабул қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…