Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилинди

·0·Техно
Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилинди

Элон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси Ироқ Республикасида ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғини расман ишга туширди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам мамлакат аҳолисига анъанавий симли инфратузилмадан тўлиқ мустақил бўлган ҳолда юқори тезликдаги глобал тармоққа уланиш имкониятини тақдим этади ва минтақада рақамли алоқа сифатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тармоқнинг Ироқдаги янги қамров зонаси ва расмий хизмат саҳифаси скриншоти дастлаб таниқли инсайдер Соер Мерритт томонидан эълон қилинди. Унга кўра, ироқлик фойдаланувчилар учун ҳозирнинг ўзида уй шароитида фойдаланишга мўлжалланган махсус Ресидентиал тарифи жорий этилган бўлиб, у сониясига 100 Мегабитгача бўлган тезликни таъминлай олади.

Уланиш нархлари ва жиҳозлар қиймати

Янги хизматдан фойдаланишни истовчилар учун ойлик обуна нархи 131 500 ироқ динорини ташкил этади, бу эса тахминан 100 АҚШ долларига тенгдир. Шунингдек, тармоққа уланиш учун зарур бўлган Starlink V4 ускуналари тўплами 525 000 ироқ динорига баҳоланган.

Мазкур лойиҳанинг амалга ошиши Ироқ расмийлари томонидан 2026-йилнинг июн ойида SpaceX компаниясига мамлакат ҳудудида фаолият юритиш учун расмий лицензия берилганидан кейингина имкониятга айланди. Бу эса хизматнинг қонуний ва барқарор ишлашини таъминлайди.

Глобал миқёсдаги ўсиш ва келажакдаги режалар

Starlink — бу ер юзининг исталган нуқтасида кенг полосали юқори тезликдаги интернет алоқасини етказиб бериш учун яратилган улкан глобал сунъий йўлдош тармоғидир. Ҳозирги кунда Ер орбитасида ўн мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошлари муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Дунё бўйлаб ушбу хизматдан фойдаланувчи абонентлар сони аллақачон 12 миллиондан ошиб кетган бўлиб, тизим дунёнинг 160 та давлатини қамраб олган. Компания ўз имкониятларини янада кенгайтиришни режалаштирган бўлиб, жумладан, янги авлодга мансуб V3 сунъий йўлдошларини Starship ёрдамида коинотга чиқариш 2026-йилга мўлжалланган.

StarlinkSpaceXИроқИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакМарк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакБугун, 10:252GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлдиБугун, 09:52Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиХитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 09:20Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиSamsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиБугун, 08:26Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб