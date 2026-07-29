Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилинди
Элон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси Ироқ Республикасида ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғини расман ишга туширди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам мамлакат аҳолисига анъанавий симли инфратузилмадан тўлиқ мустақил бўлган ҳолда юқори тезликдаги глобал тармоққа уланиш имкониятини тақдим этади ва минтақада рақамли алоқа сифатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тармоқнинг Ироқдаги янги қамров зонаси ва расмий хизмат саҳифаси скриншоти дастлаб таниқли инсайдер Соер Мерритт томонидан эълон қилинди. Унга кўра, ироқлик фойдаланувчилар учун ҳозирнинг ўзида уй шароитида фойдаланишга мўлжалланган махсус Ресидентиал тарифи жорий этилган бўлиб, у сониясига 100 Мегабитгача бўлган тезликни таъминлай олади.
Уланиш нархлари ва жиҳозлар қийматиЯнги хизматдан фойдаланишни истовчилар учун ойлик обуна нархи 131 500 ироқ динорини ташкил этади, бу эса тахминан 100 АҚШ долларига тенгдир. Шунингдек, тармоққа уланиш учун зарур бўлган Starlink V4 ускуналари тўплами 525 000 ироқ динорига баҳоланган.
Мазкур лойиҳанинг амалга ошиши Ироқ расмийлари томонидан 2026-йилнинг июн ойида SpaceX компаниясига мамлакат ҳудудида фаолият юритиш учун расмий лицензия берилганидан кейингина имкониятга айланди. Бу эса хизматнинг қонуний ва барқарор ишлашини таъминлайди.
Глобал миқёсдаги ўсиш ва келажакдаги режаларStarlink — бу ер юзининг исталган нуқтасида кенг полосали юқори тезликдаги интернет алоқасини етказиб бериш учун яратилган улкан глобал сунъий йўлдош тармоғидир. Ҳозирги кунда Ер орбитасида ўн мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошлари муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Дунё бўйлаб ушбу хизматдан фойдаланувчи абонентлар сони аллақачон 12 миллиондан ошиб кетган бўлиб, тизим дунёнинг 160 та давлатини қамраб олган. Компания ўз имкониятларини янада кенгайтиришни режалаштирган бўлиб, жумладан, янги авлодга мансуб V3 сунъий йўлдошларини Starship ёрдамида коинотга чиқариш 2026-йилга мўлжалланган.
…