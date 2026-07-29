Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказида

·0·Дунё
Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказида

28 июль куни Вашингтонда АҚШ Президенти Дональд Трамп ҳамда Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху ўртасида муҳим музокаралар бўлиб ўтди. Томонлар Яқин Шарқдаги кескин хавфсизлик вазияти, Эроннинг ядровий таҳдиди ҳамда икки давлат ўртасидаги стратегик иттифоқни мустаҳкамлаш масалаларини атрофлича муҳокама қилишди.

Zamin.uz ушбу олий даражадаги учрашувнинг энг муҳим тафсилотлари ва минтақадаги геосиёсий жараёнлар таҳлилини тақдим этади.

1. «Ажойиб ва самарали музокаралар»: Асосий нишон — Эрон

Музокаралар якунида Биньямин Нетаньяху учрашувни «ажойиб» деб баҳолаб, мулоқот тўлиқ шериклик, ўзаро қўллаб-қувватлаш ва умумий мақсадлар асосида ўтганини таъкидлади. Нетаньяхунинг сўзларига кўра, икки давлатнинг бош вазифаси — Эроннинг ядровий қуролга эга бўлишига асло йўл қўймасликдир.

Оқ уй матбуот котиби Каролайн Ливитт ҳам ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу учрашувни «ижобий ва жуда самарали» деб қайд этди.

Биньямин Нетаньяхунинг учрашув ҳақидаги фикри:

«Суҳбат тўлиқ шериклик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳида ўтди. Асосий мақсадимиз ягона — Эроннинг ядровий қурол яратишига асло йўл қўймаслик ва минтақада мустаҳкам хавфсизликни таъминлашдир.»

2. Ғазони тиклаш ва Ливан келишуви

АҚШ оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, музокараларда июнь ойида АҚШ воситачилигида Исроил ва Ливан ўртасида имзоланган келишувнинг ижроси алоҳида кўриб чиқилди.

Шу билан бирга, Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги уруш оқибатида вайрон бўлган Ғазо секторида тиклаш ишларини ташкил этиш масаласи ҳам муҳокама қилинди. (Маълумот учун: АҚШ, Европа Иттифоқи ва Буюк Британия ҲАМАСни террористик ташкилот деб билади).

3. Сенатор Линдси Грэм хотирасига ҳурмат

Вашингтонга ташрифи давомида Нетаньяху АҚШ сиёсатида катта ўрин тутган ва яқинда вафот этган республикачи сенатор Линдси Грэм билан хайрлашув маросимида ҳам иштирок этди.

Исроил Бош вазири ижтимоий тармоқдаги саҳифасида АҚШ буюк ватанпарвардан, Исроил эса ўзининг энг яқин ва содиқ дўстларидан биридан айрилганини чуқур қайғу билан ёзиб қолдирди. Грэм икки мамлакат хавфсизлиги ва иттифоқини мустаҳкамлашга беқиёс ҳисса қўшган эди.

4. Мураккаб геосиёсий фон: Трамп, Эрон ва Ҳўрмуз бўғози

Ушбу учрашув минтақадаги жуда мураккаб дипломатик ҳолат манзарасида бўлиб ўтди. Июнь ойи бошида Axios манбалари Трамп Исроилнинг Ливандаги «Ҳизбуллоҳ»га қарши берган зарбаларидан сўнг Нетаньяхуни кескин танқид қилганини хабар қилган эди.

Бундан ташқари, АҚШ ва Эрон ўртасида Исроилнинг иштирокисиз тўғридан-тўғри музокаралар ўтказилган. 17 июнь куни Дональд Трамп ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва нефть савдоси учун стратегик муҳим бўлган Ҳўрмуз бўғозини қайта очиш бўйича меморандум имзолаган эди.

Бироқ кейинчалик Эрон томонидан Ҳўрмуз бўғозида танкерларга ҳужумлар уюштирилгач, АҚШ бунга жавобан Эрон ҳудудидаги нишонларга зарбалар берди. Бу эса Вашингтон ва Тель-Авив ўртасидаги мувофиқлашган хавфсизлик сиёсатини янада долзарб қилиб қўйди.

Трамп ва Нетаньяху учрашуви бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Учрашув санаси ва жойи

28 июль, Вашингтон (АҚШ)

Иштирокчилар

Дональд Трамп (АҚШ Президенти) ва Биньямин Нетаньяху (Исроил Бош вазири)

Баҳолаш

Нетаньяху: «Ажойиб» / Оқ уй: «Ижобий ва самарали»

Асосий мавзулар

Эрон ядро дастури, Ғазони қайта тиклаш, Ливан келишуви

Муҳим воқеа

Сенатор Линдси Грэм билан хайрлашув маросимида иштирок этиш

Яқин Шарқдаги воқеалар ривожи ва АҚШ-Исроил муносабатлари бутун дунё сиёсати ҳамда иқтисодиётига бевосита таъсир кўрсатади.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсатга қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Трамп ва Нетаньяхунинг ҳамкорлиги Яқин Шарқда барқарорлик ўрнатилишига олиб келадими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиЯпониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиБугун, 10:18Эгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаЭгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаБугун, 05:19АҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганАҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганБугун, 05:10Ер тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқландиЕр тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқландиБугун, 01:242029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўради2029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўрадиБугун, 01:06Археологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқладиАрхеологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқладиБугун, 01:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда