Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказида
28 июль куни Вашингтонда АҚШ Президенти Дональд Трамп ҳамда Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху ўртасида муҳим музокаралар бўлиб ўтди. Томонлар Яқин Шарқдаги кескин хавфсизлик вазияти, Эроннинг ядровий таҳдиди ҳамда икки давлат ўртасидаги стратегик иттифоқни мустаҳкамлаш масалаларини атрофлича муҳокама қилишди.
Zamin.uz ушбу олий даражадаги учрашувнинг энг муҳим тафсилотлари ва минтақадаги геосиёсий жараёнлар таҳлилини тақдим этади.
1. «Ажойиб ва самарали музокаралар»: Асосий нишон — Эрон
Музокаралар якунида Биньямин Нетаньяху учрашувни «ажойиб» деб баҳолаб, мулоқот тўлиқ шериклик, ўзаро қўллаб-қувватлаш ва умумий мақсадлар асосида ўтганини таъкидлади. Нетаньяхунинг сўзларига кўра, икки давлатнинг бош вазифаси — Эроннинг ядровий қуролга эга бўлишига асло йўл қўймасликдир.
Оқ уй матбуот котиби Каролайн Ливитт ҳам ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу учрашувни «ижобий ва жуда самарали» деб қайд этди.
Биньямин Нетаньяхунинг учрашув ҳақидаги фикри:
«Суҳбат тўлиқ шериклик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳида ўтди. Асосий мақсадимиз ягона — Эроннинг ядровий қурол яратишига асло йўл қўймаслик ва минтақада мустаҳкам хавфсизликни таъминлашдир.»
2. Ғазони тиклаш ва Ливан келишуви
АҚШ оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, музокараларда июнь ойида АҚШ воситачилигида Исроил ва Ливан ўртасида имзоланган келишувнинг ижроси алоҳида кўриб чиқилди.
Шу билан бирга, Исроил ва ҲАМАС ўртасидаги уруш оқибатида вайрон бўлган Ғазо секторида тиклаш ишларини ташкил этиш масаласи ҳам муҳокама қилинди. (Маълумот учун: АҚШ, Европа Иттифоқи ва Буюк Британия ҲАМАСни террористик ташкилот деб билади).
3. Сенатор Линдси Грэм хотирасига ҳурмат
Вашингтонга ташрифи давомида Нетаньяху АҚШ сиёсатида катта ўрин тутган ва яқинда вафот этган республикачи сенатор Линдси Грэм билан хайрлашув маросимида ҳам иштирок этди.
Исроил Бош вазири ижтимоий тармоқдаги саҳифасида АҚШ буюк ватанпарвардан, Исроил эса ўзининг энг яқин ва содиқ дўстларидан биридан айрилганини чуқур қайғу билан ёзиб қолдирди. Грэм икки мамлакат хавфсизлиги ва иттифоқини мустаҳкамлашга беқиёс ҳисса қўшган эди.
4. Мураккаб геосиёсий фон: Трамп, Эрон ва Ҳўрмуз бўғози
Ушбу учрашув минтақадаги жуда мураккаб дипломатик ҳолат манзарасида бўлиб ўтди. Июнь ойи бошида Axios манбалари Трамп Исроилнинг Ливандаги «Ҳизбуллоҳ»га қарши берган зарбаларидан сўнг Нетаньяхуни кескин танқид қилганини хабар қилган эди.
Бундан ташқари, АҚШ ва Эрон ўртасида Исроилнинг иштирокисиз тўғридан-тўғри музокаралар ўтказилган. 17 июнь куни Дональд Трамп ва Эрон президенти Масъуд Пезешкиён ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш ва нефть савдоси учун стратегик муҳим бўлган Ҳўрмуз бўғозини қайта очиш бўйича меморандум имзолаган эди.
Бироқ кейинчалик Эрон томонидан Ҳўрмуз бўғозида танкерларга ҳужумлар уюштирилгач, АҚШ бунга жавобан Эрон ҳудудидаги нишонларга зарбалар берди. Бу эса Вашингтон ва Тель-Авив ўртасидаги мувофиқлашган хавфсизлик сиёсатини янада долзарб қилиб қўйди.
Трамп ва Нетаньяху учрашуви бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Учрашув санаси ва жойи
28 июль, Вашингтон (АҚШ)
Иштирокчилар
Дональд Трамп (АҚШ Президенти) ва Биньямин Нетаньяху (Исроил Бош вазири)
Баҳолаш
Нетаньяху: «Ажойиб» / Оқ уй: «Ижобий ва самарали»
Асосий мавзулар
Эрон ядро дастури, Ғазони қайта тиклаш, Ливан келишуви
Муҳим воқеа
Сенатор Линдси Грэм билан хайрлашув маросимида иштирок этиш
Яқин Шарқдаги воқеалар ривожи ва АҚШ-Исроил муносабатлари бутун дунё сиёсати ҳамда иқтисодиётига бевосита таъсир кўрсатади.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсатга қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Трамп ва Нетаньяхунинг ҳамкорлиги Яқин Шарқда барқарорлик ўрнатилишига олиб келадими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…