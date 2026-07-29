Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилди

·48·Техно
Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилди

Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуровга нисбатан Россия Федерал хавфсизлик хизмати томонидан жиноий иш қўзғатилиб, у халқаро қидирувга эълон қилинди. РИА Новости ва бошқа манбаларнинг хабар беришича, тадбиркор терроризмга кўмаклашишда айбланмоқда ва бу қарор глобал IT-ҳамжамият ҳамда мессенжер фойдаланувчилари ўртасида жиддий хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ФХХ маълумотларига кўра, Павел Дуровга Россия Жиноят кодексининг 205.1-моддаси 1.1-қисмига асосан расмий айблов эълон қилинган. Ушбу модда террорчилик фаолиятига кўмаклашиш жиноятларини қамраб олади ва тергов органлари даражасида кескин чоралар кўрилишига асос бўлган.

Идора даъволари ва хавфсизлик масалалари

Россия махсус хизматининг таъкидлашича, Telegram маъмурияти мамлакат ҳудудида дверсион-террорчилик ҳаракатларини тайёрлашда ишлатилган ҳамда киберфирибгарликни ташкил этган каналлар, чатлар ва ботларни ўчириш талабларини бажармаган. Идора вакиллари мазкур ҳолатлар инсонлар қурбон бўлишига ва кўп миллиардлик моддий зарар етказилишига сабаб бўлганини даъво қилмоқда.

Ҳозирги кунда дунёдаги энг йирик ва оммабоп платформалардан бири бўлган Telegram 2013-йилда Павел Дуров томонидан яратилган эди. Бугунги кунда мессенжернинг ойлик фаол аудиторияси бир миллиарддан ошиб кетган бўлиб, у миллионлаб инсонлар учун асосий мулоқот ва ахборот манбайи ҳисобланади.

Мессенжер ва унинг раҳбарининг муносабати

Мазкур халқаро қидирув ва жиноий иш эълон қилинган вақтда Павел Дуров ҳамда Telegram платформасининг расмий вакиллари Россия ҳокимиятининг бу қарорига нисбатан оммавий изоҳ беришмагани маълум қилинди. Вазия атрофдаги ахборот майдони кескинлигича қолмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Telegram илгари ҳам турли давлатларнинг хавфсизлик ва маълумотларни тақдим этиш борасидаги талаблари юзасидан йирик можароларга дуч келган эди. Бироқ жорий айбловлар ва халқаро қидирувга бериш жараёни платформанинг келгуси фаолияти ҳамда унинг глобал миқёсдаги ҳуқуқий мақомига қандай таъсир кўрсатиши мутахассислар томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда.

TelegramПавел ДуровФХХХалқаро қидирувТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиSpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиБугун, 12:24Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:57Марк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакМарк Кукерберг: сунъий интеллект барча учун очиқ бўлиши керакБугун, 10:252GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлди2GIS иловасида ГПС сигналисиз ишлайдиган янги навигация режими пайдо бўлдиБугун, 09:52Хитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиХитойнинг КОМАК C919 самолёти янги синовдан муваффақиятли ўтдиБугун, 09:20Samsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиSamsung янги букламафонларига харидорларни жалб қилиш акциясини бошладиБугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб