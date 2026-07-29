Павел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддаси

·20·Дунё
Павел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддаси

Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуров атрофидаги ҳуқуқий машмашалар янги босқичга кўтарилди. Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) Дуровга нисбатан «террорчилик фаолиятига кўмаклашиш» моддаси бўйича айблов эълон қилганини маълум қилди.

Zamin.uz Россия ва Франция ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан Павел Дуров ва Telegram платформасига қўйилаётган асосий айбловлар тафсилотини тақдим этади.

1. ФХХ ва Роскомнадзор айблови: 153 мингдан ортиқ жиноят ва ўчирилмаган каналлар

ФХХ маълумотига кўра, Telegram маъмурияти украин махсус хизматлари, террорчилик ва экстремистик ташкилотлар томонидан диверсиялар, терактлар ва киберфирибгарликларни мувофиқлаштиришда қўлланилаётган каналлар, чатлар ва ботларни ўчириш бўйича талабларни бажармаган.

Россия ОАВ хабарларига кўра, 2022 йилдан буён Telegram орқали содир этилган деб баҳоланган 153 мингдан ортиқ жиноят қайд этилган. Улар орасида қуйидаги йирик ҳодисалар бор:

  • «Крокус Сити Холл»даги мудҳиш теракт;

  • Дарья Дугина ва ҳарбий мухбир Владлен Татарскийнинг ўлдирилиши;

  • Бир қатор юқори мартабали ҳарбийларга қилинган ҳужумлар;

  • Ҳарбий комиссариатларга қилинган портлатиш ва ўт қўйиш ҳолатлари.

Роскомнадзор ва молиявий санкциялар:

Роскомнадзор Telegram раҳбариятига тақиқланган контентни ўчириш бўйича 150 мингдан ортиқ талабнома юборилганини, бироқ улар жавобсиз қолганини билдирган. Маълум қилинишича, 2026 йил бошидан буён Telegram тақиқланган материалларни ўчирмагани учун Россияда 100 миллион рублдан ортиқ жаримага тортилган.

2. Франциядаги тергов: 6 соатлик сўроқ ва глобал босим

Павел Дуров нафақат Россияда, балки Францияда ҳам жиддий тергов остида қолмоқда. Француз терговчилари уни мессенжерда контентни етарлича назорат қилмаганлик ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлик қилишдан бўйин товлаганликда гумон қилмоқда.

Тергов версиясига кўра, модерациянинг йўқлиги ва ҳамкорликнинг рад этилиши Telegram орқали қуйидаги жиноятларга қарши курашишни қийинлаштирган:

  • Болалар порнографияси тарқатилиши;

  • Гиёҳванд моддалар ноқонуний савдоси;

  • Молиявий ва киберфирибгарликлар.

Маълум қилинишича, июль ойи бошида Дуров Парижда ушбу жиноят иши доирасида олти соатдан ортиқ сўроқ қилинган.

Павел Дуров ва Telegram атрофидаги айбловлар бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Россиядаги айблов моддаси

«Террорчилик фаолиятига кўмаклашиш» (ФХХ)

Telegram орқали қайд этилган жиноятлар

153 мингдан ортиқ (2022 йилдан буён)

Роскомнадзор талабномалари

150 мингдан ортиқ (жавобсиз қолган)

2026 йилги жарималар миқдори

100 миллион рублдан ортиқ

Франциядаги гумонлар

Модерация йўқлиги, болалар порнографияси, наркосавдо, фирибгарлик

Париждаги сўроқ

Июль ойи бошида (6 соатдан ортиқ)

Telegram атрофидаги ҳуқуқий босимлар ва Павел Дуровга нисбатан қўйилаётган оғир айбловлар бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар диққат марказида бўлиб турибди.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Telegram каналларингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, Telegram атрофидаги бу каби ҳуқуқий босимлар ва айбловлар мессенжер фаолиятига ҳамда фойдаланувчилар хавфсизлигига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Павел ДуровTelegramРоссияФранцияРоскомнадзор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташладиЖарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташладиБугун, 12:43Кенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлдиКенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлдиБугун, 12:35Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиУкраина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиБугун, 11:39Яқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиЯқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиБугун, 11:01Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаТрамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаБугун, 10:58Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиЯпониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиБугун, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда