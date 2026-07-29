Павел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддаси
Telegram мессенжери асосчиси Павел Дуров атрофидаги ҳуқуқий машмашалар янги босқичга кўтарилди. Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) Дуровга нисбатан «террорчилик фаолиятига кўмаклашиш» моддаси бўйича айблов эълон қилганини маълум қилди.
Zamin.uz Россия ва Франция ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан Павел Дуров ва Telegram платформасига қўйилаётган асосий айбловлар тафсилотини тақдим этади.
1. ФХХ ва Роскомнадзор айблови: 153 мингдан ортиқ жиноят ва ўчирилмаган каналлар
ФХХ маълумотига кўра, Telegram маъмурияти украин махсус хизматлари, террорчилик ва экстремистик ташкилотлар томонидан диверсиялар, терактлар ва киберфирибгарликларни мувофиқлаштиришда қўлланилаётган каналлар, чатлар ва ботларни ўчириш бўйича талабларни бажармаган.
Россия ОАВ хабарларига кўра, 2022 йилдан буён Telegram орқали содир этилган деб баҳоланган 153 мингдан ортиқ жиноят қайд этилган. Улар орасида қуйидаги йирик ҳодисалар бор:
«Крокус Сити Холл»даги мудҳиш теракт;
Дарья Дугина ва ҳарбий мухбир Владлен Татарскийнинг ўлдирилиши;
Бир қатор юқори мартабали ҳарбийларга қилинган ҳужумлар;
Ҳарбий комиссариатларга қилинган портлатиш ва ўт қўйиш ҳолатлари.
Роскомнадзор ва молиявий санкциялар:
Роскомнадзор Telegram раҳбариятига тақиқланган контентни ўчириш бўйича 150 мингдан ортиқ талабнома юборилганини, бироқ улар жавобсиз қолганини билдирган. Маълум қилинишича, 2026 йил бошидан буён Telegram тақиқланган материалларни ўчирмагани учун Россияда 100 миллион рублдан ортиқ жаримага тортилган.
2. Франциядаги тергов: 6 соатлик сўроқ ва глобал босим
Павел Дуров нафақат Россияда, балки Францияда ҳам жиддий тергов остида қолмоқда. Француз терговчилари уни мессенжерда контентни етарлича назорат қилмаганлик ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлик қилишдан бўйин товлаганликда гумон қилмоқда.
Тергов версиясига кўра, модерациянинг йўқлиги ва ҳамкорликнинг рад этилиши Telegram орқали қуйидаги жиноятларга қарши курашишни қийинлаштирган:
Болалар порнографияси тарқатилиши;
Гиёҳванд моддалар ноқонуний савдоси;
Молиявий ва киберфирибгарликлар.
Маълум қилинишича, июль ойи бошида Дуров Парижда ушбу жиноят иши доирасида олти соатдан ортиқ сўроқ қилинган.
Павел Дуров ва Telegram атрофидаги айбловлар бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Россиядаги айблов моддаси
«Террорчилик фаолиятига кўмаклашиш» (ФХХ)
Telegram орқали қайд этилган жиноятлар
153 мингдан ортиқ (2022 йилдан буён)
Роскомнадзор талабномалари
150 мингдан ортиқ (жавобсиз қолган)
2026 йилги жарималар миқдори
100 миллион рублдан ортиқ
Франциядаги гумонлар
Модерация йўқлиги, болалар порнографияси, наркосавдо, фирибгарлик
Париждаги сўроқ
Июль ойи бошида (6 соатдан ортиқ)
Telegram атрофидаги ҳуқуқий босимлар ва Павел Дуровга нисбатан қўйилаётган оғир айбловлар бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар диққат марказида бўлиб турибди.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва Telegram каналларингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, Telegram атрофидаги бу каби ҳуқуқий босимлар ва айбловлар мессенжер фаолиятига ҳамда фойдаланувчилар хавфсизлигига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…