Хитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошланди
Хитойнинг Чипоне Течнологй компанияси мамлакатда тўлиқ ўз ички имкониятлари асосида ишлаб чиқилган илк OLED-чип — ICNA3611 микросемасининг оммавий ишлаб чиқарилиши бошланганини расман маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, мазкур қадам Хитой яримўтказгичлар саноатининг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги навбатдаги муҳим босқичи бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Технологик хусусиятлар ва имкониятларЯнги ICNA3611 деб номланган ечим Тоуч анд Дисплай Дривер Интегратион (ТДДИ) синфига мансуб бўлиб, у тасвирни бошқариш ҳамда сенсорли кириш функцияларини ягона кремний кристаллида муваффақиятли бирлаштиради. Бу эса замонавий смартфонлар қурилмасини соддалаштириш ва унумдорлигини ошириш имконини беради.
Ҳозирги кунда ушбу илғор микросемалар таниқли Хитой брендларининг оммабоп смартфонларида амалда қўлланила бошланди. Бу эса маҳсулот нафақат қоғозда, балки реал бозор шароитида ҳам ўзининг рақобатбардошлигини исботлаганини кўрсатади.
Дисплей ва сенсор унумдорлигиТехник кўрсаткичларга кўра, ICNA3611 чипи замонавий фойдаланувчилар талабларига тўла жавоб беради:
- 1,5K юқори аниқликдаги экранларни қўллаб-қувватлаш;
- 165 Hz гача бўлган юқори янгиланиш частотаси;
- Икки бармоқ билан ишлаганда 360 Hz гача етувчи сенсор опрос (сўров) частотаси.
Компаниянинг умумий фаолиятиЧипоне Течнологй фақатгина OLED-чиплар билан чекланиб қолмайди. Корхона ЛEД ва LCD дисплейлар учун ҳам турли ечимлар, автомобил электроникаси, қувватни бошқариш тизимлари, сунъий интеллект технологияларига асосланган тасвирни яхшилаш воситалари ҳамда однокристалли тизимларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади.
Ушбу кенг қамровли ёндашув компанияга ўз сегментидаги бир нечта йўналишларда етакчи мавқени эгаллаш имконини бермоқда. Экранни бошқариш технологияларининг маҳаллий миқёсда ўзлаштирилиши эса келгусида Хитой электроника бозорининг глобал миқёсдаги мустақиллигини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
…