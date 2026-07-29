Хитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошланди

·43·Техно
Хитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошланди

Хитойнинг Чипоне Течнологй компанияси мамлакатда тўлиқ ўз ички имкониятлари асосида ишлаб чиқилган илк OLED-чип — ICNA3611 микросемасининг оммавий ишлаб чиқарилиши бошланганини расман маълум қилди. ixbt.com хабар беришича, мазкур қадам Хитой яримўтказгичлар саноатининг технологик мустақилликка эришиш йўлидаги навбатдаги муҳим босқичи бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Технологик хусусиятлар ва имкониятлар

Янги ICNA3611 деб номланган ечим Тоуч анд Дисплай Дривер Интегратион (ТДДИ) синфига мансуб бўлиб, у тасвирни бошқариш ҳамда сенсорли кириш функцияларини ягона кремний кристаллида муваффақиятли бирлаштиради. Бу эса замонавий смартфонлар қурилмасини соддалаштириш ва унумдорлигини ошириш имконини беради.

Ҳозирги кунда ушбу илғор микросемалар таниқли Хитой брендларининг оммабоп смартфонларида амалда қўлланила бошланди. Бу эса маҳсулот нафақат қоғозда, балки реал бозор шароитида ҳам ўзининг рақобатбардошлигини исботлаганини кўрсатади.

Дисплей ва сенсор унумдорлиги

Техник кўрсаткичларга кўра, ICNA3611 чипи замонавий фойдаланувчилар талабларига тўла жавоб беради:

  • 1,5K юқори аниқликдаги экранларни қўллаб-қувватлаш;
  • 165 Hz гача бўлган юқори янгиланиш частотаси;
  • Икки бармоқ билан ишлаганда 360 Hz гача етувчи сенсор опрос (сўров) частотаси.
Бундай кўрсаткичлар экран тасвирининг ўта силлиқ бўлишини ҳамда сенсорнинг тегинишларга ўта сезгир ва тезкор жавоб қайтаришини таъминлайди.

Компаниянинг умумий фаолияти

Чипоне Течнологй фақатгина OLED-чиплар билан чекланиб қолмайди. Корхона ЛEД ва LCD дисплейлар учун ҳам турли ечимлар, автомобил электроникаси, қувватни бошқариш тизимлари, сунъий интеллект технологияларига асосланган тасвирни яхшилаш воситалари ҳамда однокристалли тизимларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

Ушбу кенг қамровли ёндашув компанияга ўз сегментидаги бир нечта йўналишларда етакчи мавқени эгаллаш имконини бермоқда. Экранни бошқариш технологияларининг маҳаллий миқёсда ўзлаштирилиши эса келгусида Хитой электроника бозорининг глобал миқёсдаги мустақиллигини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

OLED-чипЧипоне ТечнологйХитой технологиялариСмартфонларТДДИ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиTesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиБугун, 14:52КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиКАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиБугун, 13:51Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиLi Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ бердиБугун, 13:29SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиSpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиБугун, 12:24Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиTelegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиБугун, 11:23Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб