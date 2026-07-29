Доннарумма уйланди: тўйда Холанд авжига чиқди (видео)

·810·Дунё
Доннарумма уйланди: тўйда Холанд авжига чиқди (видео)

«Манчестер Сити» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма 25 июль куни (Корея вақти билан)ўзининг севгилиси Алессия Элефанте билан расман турмуш қурди. Бу ҳақда Starnewskorea хабар берди.

Никоҳ маросими Италиянинг Локоротондо шаҳрида жойлашган Сан-Джорджо Мартире черковида бўлиб ўтди.

Oq kiyimdagi kelin va kuyov bino oldida gullar ostida baxtli jilmayib turibdi.

Тўй меҳмонлари орасида Эрлинг Холанд, Жон Стоунз, Матео Ковачич, Сандро Тонали, Николо Барелла, Паоло Мальдини ҳамда Италия миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Роберто Манчини каби машҳур шахслар иштирок этди. Килиан Мбаппе эса махсус чартер рейси орқали тўғридан-тўғри тўй зиёфатига етиб келди.

Kelin-kuyov va mehmonlar cherkovdagi toʻy marosimida birga suratga tushishmoqda.Erling Holand va uning hamrohi tantanali tadbirda odamlar qurshovida ketmoqda.

Тантанага жами 250 нафарга яқин меҳмон таклиф қилинди. Банкет қадимий Pettolecchia қароргоҳида ўтказилди. Меҳмонлар учун тайёрланган таомларга эса уч юлдузли Michelin мукофотига эга Da Vittorio ресторани ошпазлари масъул бўлди.

Доннарумма ва Алессия Элефанте илк бор ўзлари туғилиб ўсган Кастелламмаре-ди-Стабия шаҳрида танишган. Улар 2016 йилдан буён муносабатда бўлиб келмоқда. 2024 йилда жуфтликнинг Лео исмли ўғли дунёга келган. Футболчининг рафиқаси интерьер дизайни соҳасида фаолият юритади.

Er-xotin va ularning kichik farzandi dengiz bo'yida jilmayib turishibdi.

Доннарумманинг тўйида Эрлинг Ҳоланд авжига чиқди. Ҳоланддан норвегча "Рю!" қўшиғини ижро этишни сўрашди - ҳатто барабан ҳам беришди. Футболчи барабан чалиб ритмни бошқарган бўлса, қолган меҳмонлар эса ерда ўтирган ҳолда эшкак эшаётгандек ҳаракатларни такрорлашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариБугун, 15:24Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиБугун, 14:55Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Бугун, 14:47Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиРоссияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиБугун, 14:08Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБританиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда