Доннарумма уйланди: тўйда Холанд авжига чиқди (видео)
«Манчестер Сити» дарвозабони Жанлуижи Доннарумма 25 июль куни (Корея вақти билан)ўзининг севгилиси Алессия Элефанте билан расман турмуш қурди. Бу ҳақда Starnewskorea хабар берди.
Никоҳ маросими Италиянинг Локоротондо шаҳрида жойлашган Сан-Джорджо Мартире черковида бўлиб ўтди.
Тўй меҳмонлари орасида Эрлинг Холанд, Жон Стоунз, Матео Ковачич, Сандро Тонали, Николо Барелла, Паоло Мальдини ҳамда Италия миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Роберто Манчини каби машҳур шахслар иштирок этди. Килиан Мбаппе эса махсус чартер рейси орқали тўғридан-тўғри тўй зиёфатига етиб келди.
Тантанага жами 250 нафарга яқин меҳмон таклиф қилинди. Банкет қадимий Pettolecchia қароргоҳида ўтказилди. Меҳмонлар учун тайёрланган таомларга эса уч юлдузли Michelin мукофотига эга Da Vittorio ресторани ошпазлари масъул бўлди.
Доннарумма ва Алессия Элефанте илк бор ўзлари туғилиб ўсган Кастелламмаре-ди-Стабия шаҳрида танишган. Улар 2016 йилдан буён муносабатда бўлиб келмоқда. 2024 йилда жуфтликнинг Лео исмли ўғли дунёга келган. Футболчининг рафиқаси интерьер дизайни соҳасида фаолият юритади.
Доннарумманинг тўйида Эрлинг Ҳоланд авжига чиқди. Ҳоланддан норвегча "Рю!" қўшиғини ижро этишни сўрашди - ҳатто барабан ҳам беришди. Футболчи барабан чалиб ритмни бошқарган бўлса, қолган меҳмонлар эса ерда ўтирган ҳолда эшкак эшаётгандек ҳаракатларни такрорлашди.
…