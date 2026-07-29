Жарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташлади

·0·Дунё
Жарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташлади

Скоуҳеган шаҳрилик 43 ёшли Митчелл 2023 йил 1 мартда чап тухумдонида аниқланган хавфсиз ўсмани олиб ташлаш мақсадида операцияга ётқизилган. Ўсма катталашгани сабаб уни лапароскопик усулда олиб ташлаш режалаштирилган эди.

Аммо доктор Даниэл Ганьон операция пайтида ўсма ўрнига беморнинг соғлом қовуғини тўлиқ кесиб олган. Бу ҳолат кейинги патологик текширувда маълум бўлган. Экспертиза олиб ташланган тўқима қовуқ деворига тегишли эканини кўрсатган.

Шунга қарамай, хато бемор шифохонага иккинчи марта келгунига қадар аниқланмаган. Митчелл кучли оғриқ, қорин соҳасидаги шиш ва пешоб чиқара олмасликдан азият чеккан. Қайта текширувдан сўнг шифокорлар қовуқни тиклаш имкони деярли қолмаганини билдирган.

Шундан кейин бемор саккиз ойдан зиёд вақт икки томонлама нефростома найчаларига боғлиқ ҳолда яшаган. Найчалар пешобни қовуққа эмас, бевосита буйраклардан ташқарига чиқариш учун ўрнатилган. Бу даврда унда сийдик йўллари ва буйрак инфекциялари қайта-қайта кузатилган.

2023 йил октябрида Бостонда ўтказилган мураккаб операцияда жарроҳлар Митчеллнинг ичак тўқимасидан янги қовуқ шакллантирган. Бироқ бу ҳам унинг ҳаётини тўлиқ аввалги ҳолатига қайтармаган. У ҳозиргача ҳар куни бир неча марта катетердан фойдаланади ва доимий тиббий назоратда туради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлдиКенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлдиБугун, 12:35Павел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддасиПавел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддасиБугун, 12:12Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиУкраина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиБугун, 11:39Яқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиЯқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиБугун, 11:01Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаТрамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаБугун, 10:58Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиЯпониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиБугун, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда