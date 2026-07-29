Жарроҳ ўсма ўрнига беморнинг соғлом органини олиб ташлади
Скоуҳеган шаҳрилик 43 ёшли Митчелл 2023 йил 1 мартда чап тухумдонида аниқланган хавфсиз ўсмани олиб ташлаш мақсадида операцияга ётқизилган. Ўсма катталашгани сабаб уни лапароскопик усулда олиб ташлаш режалаштирилган эди.
Аммо доктор Даниэл Ганьон операция пайтида ўсма ўрнига беморнинг соғлом қовуғини тўлиқ кесиб олган. Бу ҳолат кейинги патологик текширувда маълум бўлган. Экспертиза олиб ташланган тўқима қовуқ деворига тегишли эканини кўрсатган.
Шунга қарамай, хато бемор шифохонага иккинчи марта келгунига қадар аниқланмаган. Митчелл кучли оғриқ, қорин соҳасидаги шиш ва пешоб чиқара олмасликдан азият чеккан. Қайта текширувдан сўнг шифокорлар қовуқни тиклаш имкони деярли қолмаганини билдирган.
Шундан кейин бемор саккиз ойдан зиёд вақт икки томонлама нефростома найчаларига боғлиқ ҳолда яшаган. Найчалар пешобни қовуққа эмас, бевосита буйраклардан ташқарига чиқариш учун ўрнатилган. Бу даврда унда сийдик йўллари ва буйрак инфекциялари қайта-қайта кузатилган.
2023 йил октябрида Бостонда ўтказилган мураккаб операцияда жарроҳлар Митчеллнинг ичак тўқимасидан янги қовуқ шакллантирган. Бироқ бу ҳам унинг ҳаётини тўлиқ аввалги ҳолатига қайтармаган. У ҳозиргача ҳар куни бир неча марта катетердан фойдаланади ва доимий тиббий назоратда туради.
…