Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтиради
Лондоннинг Арсенал клубининг бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги умидлари барбод бўлиши кутилмоқда. Sky Sports Невс хабар беришича, қанот ҳужумчиси фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиради ва жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг келгуси режаларида муҳим ўрин тутади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ойларда Микел Артета бошчилигидаги Арсенал раҳбарияти футболчининг амалдаги шартномаси якунига этиб бораётганидан фойдаланган ҳолда вазиятни диққат билан кузатиб келаётган эди. Бироқ Мадрид клуби ўзининг асосий юлдузини сотиш ниятида эмас ва уни жамоада сақлаб қолиш учун янги битим бўйича музокараларни фаоллаштирган.
Янги шартнома ва раҳбарият қарориҚайд этилишича, Флорентино Перес бошчилигидаги клуб раҳбарияти ва футболчининг вакиллари ўртасида навбатдаги учрашувлар шу ҳафта бўлиб ўтади. Реал Мадрид ўз футболчисининг шартномаси охирига этиб, уни эркин агент сифатида қўйиб юборишни истамайди. Ҳозирда футболчининг трансфер қиймати 137 миллион фунт стерлинг атрофида баҳоланмоқда.
Арсенал жамоаси Ян Диоманденинг трансфери атрофидаги вазиятдан фойдаланиб қолишни режалаштирган эди. Бироқ инглиз клубининг уринишлари жиддий тўсиққа учради. Мураббий Микел Артета ўз таркибини Европа ва ички майдонларда устунликка эришадиган жаҳон даражасидаги ўйинчи билан кучайтирмоқчи бўлганига қарамай, бу трансфер амалга ошиши қийин кўринмоқда.
Моуринью ва Переснинг қатъий позициясиGoal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, мураббийлик ўзгаришлари даврида бундай даражадаги футболчини йўқотиш жамоанинг барқарорлигига жиддий путур этказган бўлар эди. Шу сабабли Жозе Моуринью ва клуб президенти Флорентино Перес бразилиялик футболчини клубда олиб қолиш учун барча чораларни кўрмоқда.
Гарчи футболчи атрофида турли шартнома талаблари ва маош борасидаги миш-машлар тарқалган бўлса-да, унинг Мадридни тарк этиш истагида эканини тасдиқловчи жиддий далиллар йўқ. Винисиус Жуниор нафақат ажойиб қанот ҳужумчиси, балки клубнинг глобал даражадаги юлдузи сифатида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашга тайёрланмоқда.
…