Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтиради

·78·Спорт
Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтиради

Лондоннинг Арсенал клубининг бразилиялик юлдуз Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш борасидаги умидлари барбод бўлиши кутилмоқда. Sky Sports Невс хабар беришича, қанот ҳужумчиси фаолиятини Испания пойтахтида давом эттиради ва жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг келгуси режаларида муҳим ўрин тутади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ойларда Микел Артета бошчилигидаги Арсенал раҳбарияти футболчининг амалдаги шартномаси якунига этиб бораётганидан фойдаланган ҳолда вазиятни диққат билан кузатиб келаётган эди. Бироқ Мадрид клуби ўзининг асосий юлдузини сотиш ниятида эмас ва уни жамоада сақлаб қолиш учун янги битим бўйича музокараларни фаоллаштирган.

Янги шартнома ва раҳбарият қарори

Қайд этилишича, Флорентино Перес бошчилигидаги клуб раҳбарияти ва футболчининг вакиллари ўртасида навбатдаги учрашувлар шу ҳафта бўлиб ўтади. Реал Мадрид ўз футболчисининг шартномаси охирига этиб, уни эркин агент сифатида қўйиб юборишни истамайди. Ҳозирда футболчининг трансфер қиймати 137 миллион фунт стерлинг атрофида баҳоланмоқда.

Арсенал жамоаси Ян Диоманденинг трансфери атрофидаги вазиятдан фойдаланиб қолишни режалаштирган эди. Бироқ инглиз клубининг уринишлари жиддий тўсиққа учради. Мураббий Микел Артета ўз таркибини Европа ва ички майдонларда устунликка эришадиган жаҳон даражасидаги ўйинчи билан кучайтирмоқчи бўлганига қарамай, бу трансфер амалга ошиши қийин кўринмоқда.

Моуринью ва Переснинг қатъий позицияси

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, мураббийлик ўзгаришлари даврида бундай даражадаги футболчини йўқотиш жамоанинг барқарорлигига жиддий путур этказган бўлар эди. Шу сабабли Жозе Моуринью ва клуб президенти Флорентино Перес бразилиялик футболчини клубда олиб қолиш учун барча чораларни кўрмоқда.

Гарчи футболчи атрофида турли шартнома талаблари ва маош борасидаги миш-машлар тарқалган бўлса-да, унинг Мадридни тарк этиш истагида эканини тасдиқловчи жиддий далиллар йўқ. Винисиус Жуниор нафақат ажойиб қанот ҳужумчиси, балки клубнинг глобал даражадаги юлдузи сифатида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамлашга тайёрланмоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналЖозе МоуриньюТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиА Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиБугун, 13:58Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиМануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиБугун, 13:52Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБугун, 13:37Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБарселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди