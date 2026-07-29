Кенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлди

·1·Дунё
Кенияда 14 филнинг сирли ўлими жиддий текширувга сабаб бўлди

Кениянинг жанубий қисмида, машҳур Амбосели миллий боғи атрофида 14 нафар филнинг сирли равишда нобуд бўлиши мамлакат мутасаддилари ва табиат муҳофазаси ташкилотларини жиддий хавотирга солди. Мазкур ҳолат юзасидан Кения Ёввойи табиат хизмати (KWS) томонидан шошилинч тергов ва махсус текширув ишлари бошланган. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Маълум қилинишича, мутахассислар ҳалок бўлган филларнинг жасадларини атрофлича ўрганмоқда. Сабабни аниқлаш мақсадида тўқима намуналари махсус лабораторияларга юборилган. Олимлар ўлимга касаллик, заҳарланиш ёки бошқа омиллар сабаб бўлган-бўлмаганини аниқлашга ҳаракат қилмоқда.

Амбосели миллий боғи ва унинг атрофидаги ҳудуд Танзания билан чегарадош бўлиб, дунёдаги энг машҳур ёввойи табиат масканларидан бири сифатида танилган. Ушбу экотизим бой биологик хилма-хиллиги ва кўп сонли филлари билан машҳур ҳисобланади.

Расмийлар таъкидлашича, бу ҳудудда сўнгги ўнлаб йиллар ичида бундай кўламда филлар ўлими биринчи марта қайд этилмоқда. Айниқса, браконьерликка қарши кураш самарали йўлга қўйилган ҳудудда бундай ҳолат кузатилгани мутахассисларни янада ташвишга солмоқда.

KWS маълумотига кўра, ҳозирча барча филларнинг ўлимига сабаб бўлган ягона омил аниқланганича йўқ. Ҳалок бўлган ҳайвонлар турли ёш ва жинсга мансуб бўлиб, бу ҳолат фақат битта оила ёки муайян гуруҳ билан чекланмаганини кўрсатади.

KWS матбуот хизмати раҳбари Данкан Ваньяманинг билдиришича, филлар жасадлари Амбосели миллий боғи чегарасидан тахминан 15–30 километр узоқликдаги турли ҳудудлардан топилган.

Амбосели филларини кузатиш жамғармаси маълумотларига кўра, 2025 йил ҳолатида ушбу экотизимда 2 минг нафардан ортиқ фил яшаган. Мутахассислар текширув натижалари ушбу сирли ҳодисага ойдинлик киритишига умид билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Павел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддасиПавел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддасиБугун, 12:12Украина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиУкраина президентининг АҚШга ташрифи ва Fox News’га берган интервьюсиБугун, 11:39Яқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиЯқин Шарқда янги кескинлашув: Эрон АҚШ базаларига баллистик ракеталар отдиБугун, 11:01Трамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаТрамп ва Нетаньяху учрашди: Эрон, Ғазо ва Яқин Шарқ хавфсизлиги диққат марказидаБугун, 10:58Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиЯпониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиБугун, 10:18Эгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаЭгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаБугун, 05:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда