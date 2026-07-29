Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунланди

·34·Жамият
Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунланди

Мажбурий ижро бюросининг Шароф Рашидов туман бўлими иш юритувида бўлган фуқаро Н. А. ни яшаш хонадонига киритиш тўғрисидаги ижро ҳужжати бўйича белгиланган ижро ҳаракатлари тўлиқ амалга оширилиб, суд қарори амалда таъминланди.

Ижро ҳаракатлари давомида давлат ижрочиси томонидан суд ҳужжатининг мазмун-моҳияти ижро жараёни иштирокчиларига тушунтирилди ҳамда қарорни ихтиёрий равишда бажариш учун қонунчиликда белгиланган имкониятлар яратилди. Белгиланган муддатда суд қарори ижро этилмагани сабабли мажбурий ижро чоралари қўлланилди.

Олиб борилган ижро тадбирлари натижасида фуқаро Н.А. қонуний равишда яшаш хонадонига киритилди ва суд ҳужжатида белгиланган талаблар тўлиқ таъминланди. Шу тариқа мазкур ижро иши амалда тамомланди.

Мажбурий ижро бюроси томонидан суд ҳужжатлари ва бошқа ваколатли органлар қарорларининг ўз вақтида ҳамда тўлиқ ижро этилишини таъминлаш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш борасида тизимли ишлар изчил давом эттирилмоқда.

Шароф Рашидов туманиМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиСирдарёда ёнғин: учта дўкон зарар кўрдиБугун, 15:00Тошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиТошкент аэропортида 4,4 кг синтетик наркотик мусодара қилиндиБугун, 13:55Суд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиСуд қарори сўзда эмас, амалда: хонадонни бўшатиш ижроси таъминландиБугун, 12:55Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Ер бўйича ноқонуний схемалар: Бухоро ва Қашқадарёда мансабдорлар ушланди!Бугун, 12:19Футболчи Ҳожимат Эркинов уйланди (видео)Футболчи Ҳожимат Эркинов уйланди (видео)Бугун, 12:01Onix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиOnix ҳайдовчиси вафот этди — кортеж ва тизимдаги бўшатишлар тафсилотиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди