Криштиану Роналдунинг кетиши Португалия учун қимматга тушиши мумкин
Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасини тарк этиши мамлакат футболига катта тижорий таъсир кўрсатиши мумкин. У билан боғлиқ глобал қизиқиш, реклама шартномалари ва медиа қиймати ҳисобга олинса, йўқотиш миллиардлаб долларга баҳоланиши эҳтимоли бор.
Португалия футболи қарийб икки ўн йил давомида Роналду номи билан дунёга танилди. У иштирок этган ўйинлар кўпроқ томошабин жалб қилди, миллий жамоага халқаро ҳомийлар қизиқишини оширди ва мамлакат футболини доимий равишда жаҳон матбуоти диққатида ушлаб турди.
Роналдунинг терма жамоадаги охирги учрашуви Миллатлар лигасида бўлиши мумкин. Агар у шундан кейин миллий жамоадаги фаолиятини якунласа, Португалия футбол федерацияси янги етакчи қиёфасини шакллантиришига тўғри келади.
Айни пайтда Роналду 1000 та гол уриш мақсади сари интилишини давом эттирмоқда. Терма жамоа эса унинг майдондаги ўрни билан бирга, йиллар давомида шаклланган тижорий таъсирини ҳам қандай қоплаш масаласига дуч келади.
…