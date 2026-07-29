АҚШда даҳшатли оилавий фожиа: эркак рафиқаси ва олти фарзандини отиб ўлдирди

·182·Дунё
АҚШда даҳшатли оилавий фожиа: эркак рафиқаси ва олти фарзандини отиб ўлдирди

АҚШнинг Мичиган штати, Гранд-Ҳейвен шаҳрида даҳшатли оилавий фожиа юз берди. Бир хонадонда саккиз нафар оила аъзосининг жасади топилди.

Дастлабки тергов маълумотларига кўра, 47 ёшли Кристофер Каролкевич оилавий келишмовчилик ва рашк сабаб 39 ёшли турмуш ўртоғи Аманда ҳамда ёши 5 дан 15 ёшгача бўлган олти нафар фарзандини ўқотар қурол билан ўлдирган.

Шундан сўнг, гумондор жиноят изларини йўқотишга уринган. У уйнинг бир неча қисмига ўт қўйган, кейин эса ўз жонига қасд қилган.

ОАВ хабарларига кўра, марҳума Аманда аввалроқ турмуш ўртоғининг хиёнатига қарамай, оилани сақлаб қолишга ҳаракат қилган. У бу ҳақдаги кечинмаларини ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида ҳам улашган.

Ҳозирда ҳодиса юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Фожианинг барча тафсилотлари аниқланмоқда.

АҚШГранд-ХейвенМичиганКристофер КаролкевичАманда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиВенгрия Украинанинг ЕИга қўшилиши бўйича музокараларни яна блокладиБугун, 14:55Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Бугун, 14:47Россияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиРоссияда силовсинни безовта қилган ўзбекистонлик жаримага тортилдиБугун, 14:08Британиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБританиялик эркак бир дақиқада 15 та балиқ таёқчасини еб рекорд ўрнатдиБугун, 13:54Франциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиФранциядаги кучли ўрмон ёнғинлари 100 дан ортиқ уйни кулга айлантирдиБугун, 13:47Нью-Йоркда хавфли бактерия тарқалиши оқибатида олтинчи ўлим қайд этилдиНью-Йоркда хавфли бактерия тарқалиши оқибатида олтинчи ўлим қайд этилдиБугун, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда