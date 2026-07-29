Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олди
Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги уринишларида жиддий тўсиққа учради. Каталонияликлар Борнмут жамоасининг иқтидорли ҳужумчиси Эли Жуниор Кроупи учун йўллаган дастлабки икки расмий таклифи инглиз клуби томонидан рад этилди. Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби ёш француз футболчисини жамоага жалб қилишдан манфаатдор бўлса-да, Премер-лига вакиллари музокараларда қатъий позицияда турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барселона спорт директори Деко бу трансферни асосий нишонлардан бири бўлган Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресга муқобил вариант сифатида кўрмоқда. Лориент сафидаги ёрқин ўйинлари орқали эътибор қозонган ва яқиндагина Борнмутга кўчиб ўтган 20 ёшли футболчи ўзининг тезкорлиги ҳамда техник имкониятлари билан каталонияликлар эътиборини тортган.
Молиявий талаблар ва клублар ўртасидаги музокараларЛЪEқуипе хабарига қараганда, Борнмутраҳбарияти ёш форвард учун юборилган иккала таклифни ҳам дарҳол рад этган. Ушбу таклифларнинг ҳар иккиси ҳам 100 миллион евродан паст баҳолангани айтилмоқда. Шунга қарамай, амалдаги Ла Лига чемпионларининг қизиқиши футболчининг ўзини ҳам бефарқ қолдирмаган ва Кроупи Камп Ноуга кўчиб ўтиш эҳтимолидан мамнунлигини билдирган.
Маълум бўлишича, Эли Жуниор Кроупи ўтган мавсум Премер-лигадаги дебютида ўсмирлар орасида энг кўп гол уриш бўйича рекорд ўрнатиб, 13 та гол киритишга муваффақ бўлган эди. Шунингдек, футболчининг болалигида Барселона либосида тушган суратлари интернетда тарқалиши унинг ушбу клубга бўлган болаликдаги меҳридан далолат беради. Ҳозирда ҳужумчи ўз вакилларига трансфер масаласида ёрдам беришни сўраган ва клублар ўртасида келишувга эришилишига умид қилмоқда.
Жулиан Алварес трансферидаги вазиятҚайд этилишича, Эли Жуниор Кроупи Барселона учун ҳозирча Б режаси бўлиб турибди. Клуб президенти Хуан Лапорта эса Атлетико Мадрид сафида қийин даврни бошдан кечираётган Жулиан Алваресни қўлга киритиш устида шахсан иш олиб бормоқда. Аргентиналик ҳужумчи Ханси Фликнинг асосий устувор мақсади бўлиб қолмоқда.
Бироқ, Атлетико Мадрид бош директори Мигель Анхел Хил Марин бу борада ўта қатъий турибди ва клуб ўз етакчисини арзон нархда сотиш ниятида эмаслигини таъкидлаган. Барцеломанинг 100 миллион евро атрофидаги сўнгги таклифи ҳам Мадрид клубини фикридан қайтара олмади. Натижада, Каталония клуби бир вақтнинг ўзида бир нечта трансфер йўналишларида мураккаб музокараларни давом эттиришга мажбур бўлмоқда.
…