Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олди

·31·Спорт
Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олди

Испаниянинг Барселона клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлидаги уринишларида жиддий тўсиққа учради. Каталонияликлар Борнмут жамоасининг иқтидорли ҳужумчиси Эли Жуниор Кроупи учун йўллаган дастлабки икки расмий таклифи инглиз клуби томонидан рад этилди. Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби ёш француз футболчисини жамоага жалб қилишдан манфаатдор бўлса-да, Премер-лига вакиллари музокараларда қатъий позицияда турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барселона спорт директори Деко бу трансферни асосий нишонлардан бири бўлган Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресга муқобил вариант сифатида кўрмоқда. Лориент сафидаги ёрқин ўйинлари орқали эътибор қозонган ва яқиндагина Борнмутга кўчиб ўтган 20 ёшли футболчи ўзининг тезкорлиги ҳамда техник имкониятлари билан каталонияликлар эътиборини тортган.

Молиявий талаблар ва клублар ўртасидаги музокаралар

ЛЪEқуипе хабарига қараганда, Борнмутраҳбарияти ёш форвард учун юборилган иккала таклифни ҳам дарҳол рад этган. Ушбу таклифларнинг ҳар иккиси ҳам 100 миллион евродан паст баҳолангани айтилмоқда. Шунга қарамай, амалдаги Ла Лига чемпионларининг қизиқиши футболчининг ўзини ҳам бефарқ қолдирмаган ва Кроупи Камп Ноуга кўчиб ўтиш эҳтимолидан мамнунлигини билдирган.

Маълум бўлишича, Эли Жуниор Кроупи ўтган мавсум Премер-лигадаги дебютида ўсмирлар орасида энг кўп гол уриш бўйича рекорд ўрнатиб, 13 та гол киритишга муваффақ бўлган эди. Шунингдек, футболчининг болалигида Барселона либосида тушган суратлари интернетда тарқалиши унинг ушбу клубга бўлган болаликдаги меҳридан далолат беради. Ҳозирда ҳужумчи ўз вакилларига трансфер масаласида ёрдам беришни сўраган ва клублар ўртасида келишувга эришилишига умид қилмоқда.

Жулиан Алварес трансферидаги вазият

Қайд этилишича, Эли Жуниор Кроупи Барселона учун ҳозирча Б режаси бўлиб турибди. Клуб президенти Хуан Лапорта эса Атлетико Мадрид сафида қийин даврни бошдан кечираётган Жулиан Алваресни қўлга киритиш устида шахсан иш олиб бормоқда. Аргентиналик ҳужумчи Ханси Фликнинг асосий устувор мақсади бўлиб қолмоқда.

Бироқ, Атлетико Мадрид бош директори Мигель Анхел Хил Марин бу борада ўта қатъий турибди ва клуб ўз етакчисини арзон нархда сотиш ниятида эмаслигини таъкидлаган. Барцеломанинг 100 миллион евро атрофидаги сўнгги таклифи ҳам Мадрид клубини фикридан қайтара олмади. Натижада, Каталония клуби бир вақтнинг ўзида бир нечта трансфер йўналишларида мураккаб музокараларни давом эттиришга мажбур бўлмоқда.

БарселонаЭли Жуниор КроупиБорнмутЛа ЛигаЖулиан Алварес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиА Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиБугун, 13:58Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиМануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиБугун, 13:52Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБугун, 13:37Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиВинисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди