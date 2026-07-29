Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирди
Испаниянинг Барселона клуби президенти Жоан Лапорта юрак ритмининг бузилиши ташхиси билан шифохонага ётқизилиб, муваффақиятли тиббий муолажани бошдан кечирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беришича, 64 ёшли функционер юрагидаги аритмия аниқлангани сабабли жамоанинг Англиядаги мавсумолди йиғинига сафарини бекор қилишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталония пойтахтидаги шифохонада сешанба куни ўтказилган тиббий аралашув муваффақиятли якунлангач, Лапорта ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат йўллаб, аҳволи яхшилигини маълум қилди. У юракнинг табиий ритми шифокорлар томонидан тўлиқ тикланганини тасдиқлаган.
Тиббий гуруҳга миннатдорчиликБарселона раҳбари ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида даволаш жараёнини бошқарган тиббиёт ходимларига чуқур миннатдорчилик билдирди. "Ҳаммаси яхши ўтди," дея ёзган Лапорта ўз мурожаатида. унинг сўзларига кўра, аритмия бартараф этилиб, юрак яна маромда ишлай бошлаган.
Клуб президенти Ҳоспитал де Барселона шифокорлари, хусусан доктор Жорди Мориллас бошчилигидаги тиббиёт жамоасининг ишини юқори баҳолаган. Шунингдек, у Барселона клубининг тиббий хизмати раҳбари доктор Хавиер Корбелла ва барча масалаларни мувофиқлаштирган Манана Гиоргадзедан миннатдор эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Режадаги сафарнинг қолдирилишиМазкур жарроҳлик амалиёти Жоан Лапортанинг Британия оролларига режалаштирган сафарига ўз таъсирини ўтказди. Функционал жиҳатдан қийин бўлган ёзги жадвал ва халқаро сафарлардан сўнг, президент Англиядаги Ст. Георгеъс Парк базасида бўлиб турган асосий жамоа тайёргарлигини бевосита кузатиши керак эди.
Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби ва футболчилар айни пайтда Буюк Британияда машғулотларни давом эттирмоқда. Жамоа жума куни Бирмингем Сити жамоасига қарши навбатдаги ўртоқлик учрашувини ўтказиши белгиланган.
Реабилитация даври ва олдинги фаолликШифокорларнинг қатъий кўрсатмасига кўра, Жоан Лапорта тўлиқ тикланиш жараёнини бошдан кечириш учун Испанияда қоладиган бўлди. Бу унинг кундалик машаққатли раҳбарлик вазифаларига қайтишидан олдин соғлиғини тўғрилаб олишини таъминлайди.
Таъкидлаш жоизки, Барселона президенти сўнгги пайтларда жуда фаол халқаро сафарларни амалга оширган эди. Жумладан, у ой бошида АҚШда бўлиб, Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги тарихий ғалабасига гувоҳ бўлган ва Ню-Жерсидаги финал баҳсларини бевосита стадиондан кузатганди.
…