Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирди

·41·Спорт
Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирди

Испаниянинг Барселона клуби президенти Жоан Лапорта юрак ритмининг бузилиши ташхиси билан шифохонага ётқизилиб, муваффақиятли тиббий муолажани бошдан кечирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беришича, 64 ёшли функционер юрагидаги аритмия аниқлангани сабабли жамоанинг Англиядаги мавсумолди йиғинига сафарини бекор қилишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталония пойтахтидаги шифохонада сешанба куни ўтказилган тиббий аралашув муваффақиятли якунлангач, Лапорта ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат йўллаб, аҳволи яхшилигини маълум қилди. У юракнинг табиий ритми шифокорлар томонидан тўлиқ тикланганини тасдиқлаган.

Тиббий гуруҳга миннатдорчилик

Барселона раҳбари ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида даволаш жараёнини бошқарган тиббиёт ходимларига чуқур миннатдорчилик билдирди. "Ҳаммаси яхши ўтди," дея ёзган Лапорта ўз мурожаатида. унинг сўзларига кўра, аритмия бартараф этилиб, юрак яна маромда ишлай бошлаган.

Клуб президенти Ҳоспитал де Барселона шифокорлари, хусусан доктор Жорди Мориллас бошчилигидаги тиббиёт жамоасининг ишини юқори баҳолаган. Шунингдек, у Барселона клубининг тиббий хизмати раҳбари доктор Хавиер Корбелла ва барча масалаларни мувофиқлаштирган Манана Гиоргадзедан миннатдор эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Режадаги сафарнинг қолдирилиши

Мазкур жарроҳлик амалиёти Жоан Лапортанинг Британия оролларига режалаштирган сафарига ўз таъсирини ўтказди. Функционал жиҳатдан қийин бўлган ёзги жадвал ва халқаро сафарлардан сўнг, президент Англиядаги Ст. Георгеъс Парк базасида бўлиб турган асосий жамоа тайёргарлигини бевосита кузатиши керак эди.

Ханси Флик бошчилигидаги мураббийлар штаби ва футболчилар айни пайтда Буюк Британияда машғулотларни давом эттирмоқда. Жамоа жума куни Бирмингем Сити жамоасига қарши навбатдаги ўртоқлик учрашувини ўтказиши белгиланган.

Реабилитация даври ва олдинги фаоллик

Шифокорларнинг қатъий кўрсатмасига кўра, Жоан Лапорта тўлиқ тикланиш жараёнини бошдан кечириш учун Испанияда қоладиган бўлди. Бу унинг кундалик машаққатли раҳбарлик вазифаларига қайтишидан олдин соғлиғини тўғрилаб олишини таъминлайди.

Таъкидлаш жоизки, Барселона президенти сўнгги пайтларда жуда фаол халқаро сафарларни амалга оширган эди. Жумладан, у ой бошида АҚШда бўлиб, Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги тарихий ғалабасига гувоҳ бўлган ва Ню-Жерсидаги финал баҳсларини бевосита стадиондан кузатганди.

Жоан ЛапортаБарселонаЛа ЛиганФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБавария Гарри Кейн билан шартномани 2029 йилгача узайтирмоқчиБугун, 15:14Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиА Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатиладиБугун, 13:58Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиМануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиБугун, 13:52Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиВинисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиБугун, 13:12Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБарселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди