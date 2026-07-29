Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ берди
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлган видеода Li Auto автомобилининг ер ости автотураргоҳида автоматик тўхташ жараёнини узоқ вақт якунлай олмагани қатор саволарни туғдирди. Мазкур ҳолат нафақат ҳайдовчилар, балки замонавий автопилот тизимларининг имкониятлари билан қизиқувчилар эътиборини ҳам тортди. Тармоқларда тарқалган тасвирлар ортидан кўплаб баҳс-мунозаралар юзага келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, машина кўп маротаба ортга юриб, траекторияни ўзгартирган бўлса-да, белгиланган жойга кира олмаган ва унинг ортида тирбандлик юзага келган. Шундан сўнг ҳайдовчи машинани қўлда тўхтатишга мажбур бўлган. Ушбу ҳолат автоматлаштирилган тизимларнинг иш жараёнидаги чекловларни яна бир бор муҳокама қилишга туртки берди.
Тўсиқ ва техник сабабларLi Auto компаниясининг маҳсулот йўналиши раҳбари Ли Синян юзага келган вазият юзасидан расмий изоҳ бериб, ижтимоий тармоқлардаги видеога аниқлик киритди. Унинг сўзларига кўра, масофадан туриб автопаркка қўйиш функциясидан фойдаланиш вақтида танланган жой ортида турган электр велосипед тўсқинлик қилган. Айнан шу тўсиқ машинанинг маневрни охирига етказишига имкон бермаган.
Компания вакилининг таъкидлашича, хавфсизликни таъминлашга ихтисослашган ақлли тизим тўсиқни айланиб ўтиш учун бир неча бор хавфсиз траекторияни танлашга уринган. Бироқ мураккаб шароит ва чекланган макон туфайли жараён чўзилиб кетган. Автомобил эгаси ҳам бу версияни тасдиқлаб, велосипедни фақатгина машинага яқинлашгандан кейингина кўрганини тан олган.
Келгусидаги янгиланишлар ва хулосаларЖабрланувчи ҳайдовчи машинани яқинда сотиб олгани ва ҳали тизимнинг барча имкониятлари ҳамда функцияларини тўлиқ ўрганиб улгурмаганини қўшимча қилди. Бу каби ҳолатлар фойдаланувчиларнинг замонавий технологиялар билан ишлашда маълум тажрибага эга бўлиши муҳимлигини кўрсатади.
Юзага келган вазиятдан келиб чиқиб, Li Auto мутахассислари ҳайдовчига ёрдам бериш тизими дастурчилари билан биргаликда мураккаб шароитлардаги автотураргоҳ алгоритмларини такомиллаштириш устида иш бошлади. Компания ходимларининг маълум қилишича, сентябрь ойида чиқарилиши режалаштирилган 9.1-версиядаги дастурий таъминот янгиланиши автоматик тўхташ самарадорлигини оширади.
Шунингдек, янги дастурий таъминот маневрни якунлашга тўсқинлик қилаётган тўсиқлар ҳақидаги билдиришнома тизимларини ҳам сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда. Бу эса келгусида шунга ўхшаш тушунмовчиликлар ва ноқулайликларнинг олдини олишга хизмат қилади.
…