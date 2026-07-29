Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ берди

·44·Техно
Li Auto автопаркдаги визуал ҳодиса ва носозлик ҳақида изоҳ берди

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва кенг муҳокамаларга сабаб бўлган видеода Li Auto автомобилининг ер ости автотураргоҳида автоматик тўхташ жараёнини узоқ вақт якунлай олмагани қатор саволарни туғдирди. Мазкур ҳолат нафақат ҳайдовчилар, балки замонавий автопилот тизимларининг имкониятлари билан қизиқувчилар эътиборини ҳам тортди. Тармоқларда тарқалган тасвирлар ортидан кўплаб баҳс-мунозаралар юзага келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, машина кўп маротаба ортга юриб, траекторияни ўзгартирган бўлса-да, белгиланган жойга кира олмаган ва унинг ортида тирбандлик юзага келган. Шундан сўнг ҳайдовчи машинани қўлда тўхтатишга мажбур бўлган. Ушбу ҳолат автоматлаштирилган тизимларнинг иш жараёнидаги чекловларни яна бир бор муҳокама қилишга туртки берди.

Тўсиқ ва техник сабаблар

Li Auto компаниясининг маҳсулот йўналиши раҳбари Ли Синян юзага келган вазият юзасидан расмий изоҳ бериб, ижтимоий тармоқлардаги видеога аниқлик киритди. Унинг сўзларига кўра, масофадан туриб автопаркка қўйиш функциясидан фойдаланиш вақтида танланган жой ортида турган электр велосипед тўсқинлик қилган. Айнан шу тўсиқ машинанинг маневрни охирига етказишига имкон бермаган.

Компания вакилининг таъкидлашича, хавфсизликни таъминлашга ихтисослашган ақлли тизим тўсиқни айланиб ўтиш учун бир неча бор хавфсиз траекторияни танлашга уринган. Бироқ мураккаб шароит ва чекланган макон туфайли жараён чўзилиб кетган. Автомобил эгаси ҳам бу версияни тасдиқлаб, велосипедни фақатгина машинага яқинлашгандан кейингина кўрганини тан олган.

Келгусидаги янгиланишлар ва хулосалар

Жабрланувчи ҳайдовчи машинани яқинда сотиб олгани ва ҳали тизимнинг барча имкониятлари ҳамда функцияларини тўлиқ ўрганиб улгурмаганини қўшимча қилди. Бу каби ҳолатлар фойдаланувчиларнинг замонавий технологиялар билан ишлашда маълум тажрибага эга бўлиши муҳимлигини кўрсатади.

Юзага келган вазиятдан келиб чиқиб, Li Auto мутахассислари ҳайдовчига ёрдам бериш тизими дастурчилари билан биргаликда мураккаб шароитлардаги автотураргоҳ алгоритмларини такомиллаштириш устида иш бошлади. Компания ходимларининг маълум қилишича, сентябрь ойида чиқарилиши режалаштирилган 9.1-версиядаги дастурий таъминот янгиланиши автоматик тўхташ самарадорлигини оширади.

Шунингдек, янги дастурий таъминот маневрни якунлашга тўсқинлик қилаётган тўсиқлар ҳақидаги билдиришнома тизимларини ҳам сезиларли даражада яхшилаши кутилмоқда. Бу эса келгусида шунга ўхшаш тушунмовчиликлар ва ноқулайликларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Li AutoАвтопаркАвтопилотТехнологияЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиTesla Аризона қуёш электр станцияси қувватининг 90 фоизини банд қилдиБугун, 14:52КАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиКАТЛ даромадлилиги бўйича йирик автоишлаб чиқарувчилардан ўзиб кетдиБугун, 13:51Хитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошландиХитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 12:59SpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиSpaceX Ҳинд океанидан Starship прототипини қайтариш операциясини бошладиБугун, 12:24Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиTelegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиБугун, 11:23Starlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиStarlink Ироқда расман иш бошлади: тарифлар ва нархлар маълум қилиндиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб