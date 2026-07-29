Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?
Кўпчилик орасида "ўғил болага ҳомиладор бўлиш қиз боланикига қараганда оғирроқ ўтади" деган қараш мавжуд. Сўнгги йилларда ўтказилган айрим илмий тадқиқотлар бу фикрда маълум даражада ҳақиқат борлигини кўрсатмоқда. Бироқ мутахассислар буни барча ҳомиладор аёлларга бирдек тааллуқли ҳолат сифатида қабул қилиш нотўғри эканини таъкидлайди.
Австралиянинг University of Adelaide олимлари 570 мингдан ортиқ ҳомиладорлик ҳолатини таҳлил қилиб, ўғил ҳомилани кўтараётган аёлларда айрим ҳомиладорлик асоратлари қиз ҳомилага нисбатан кўпроқ учрашини аниқлаган. Тадқиқот натижалари ўғил ҳомила билан ҳомиладорликда муддатидан олдин туғруқ, гестацион диабет ва туғруқ билан боғлиқ айрим муаммолар хавфи нисбатан юқорироқ бўлиши мумкинлигини кўрсатган.
Мутахассисларнинг айтишича, бунга ҳомиланинг жинси билан боғлиқ биологик фарқлар сабаб бўлиши мумкин. Ўғил ҳомилалар бачадонда одатда тезроқ ўсади ва туғилиш вақтида уларнинг вазни ўртача қизларга қараганда бироз каттароқ бўлади. Айнан шу омил туғруқ жараёнининг айрим ҳолларда мураккаброқ кечишига сабаб бўлиши мумкин.
Шунингдек, The Lancet va British Medical Journal (BMJ) нашрларида эълон қилинган илмий мақолаларда ҳам ўғил ҳомила билан ҳомиладорликда айрим асоратлар, жумладан, ҳомиладорлик қандли диабети, муддатидан олдин туғруқ ва кесарча кесиш эҳтиёжи баъзи ҳолатларда кўпроқ учраши қайд этилган.
Олимлар яна бир қизиқарли жиҳатга эътибор қаратади. Тадқиқотларга кўра, ўғил ҳомила плацента орқали она организми билан бошқачароқ биологик алоқа қилади. Бу иммун тизими ва моддалар алмашинувига ҳам маълум даражада таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабаб айрим аёлларда ҳомиладорлик давридаги ноқулайликлар кучлироқ сезилиши эҳтимоли мавжуд.
Бироқ шифокорлар битта муҳим ҳақиқатни эслатади: ҳомиладорликнинг қандай кечиши фақат боланинг жинсига боғлиқ эмас. Онанинг ёши, соғлиғи, сурункали касалликлари, турмуш тарзи, овқатланиши ва тиббий назорат ҳомиладорликнинг кечишида анча муҳим рол ўйнайди.
Мутахассислар шунинг учун "ўғил ҳомиладорлик ҳар доим қийин бўлади" ёки "қиз ҳомиладорлик доимо енгил ўтади" деган фикр нотўғри эканини таъкидлайди. Илмий тадқиқотлар фақат айрим асоратларнинг учраш эҳтимоли ўғил ҳомилада статистик жиҳатдан бироз юқорироқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади, холос.
Шу боис ҳар бир ҳомиладорлик ўзига хос бўлиб, мунтазам шифокор назорати, соғлом овқатланиш ва тавсияларга амал қилиш она ҳамда фарзанд саломатлиги учун энг муҳим омил ҳисобланади.
…