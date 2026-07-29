Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?

·50·Саломатлик
Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?

Кўпчилик орасида "ўғил болага ҳомиладор бўлиш қиз боланикига қараганда оғирроқ ўтади" деган қараш мавжуд. Сўнгги йилларда ўтказилган айрим илмий тадқиқотлар бу фикрда маълум даражада ҳақиқат борлигини кўрсатмоқда. Бироқ мутахассислар буни барча ҳомиладор аёлларга бирдек тааллуқли ҳолат сифатида қабул қилиш нотўғри эканини таъкидлайди.

Австралиянинг University of Adelaide олимлари 570 мингдан ортиқ ҳомиладорлик ҳолатини таҳлил қилиб, ўғил ҳомилани кўтараётган аёлларда айрим ҳомиладорлик асоратлари қиз ҳомилага нисбатан кўпроқ учрашини аниқлаган. Тадқиқот натижалари ўғил ҳомила билан ҳомиладорликда муддатидан олдин туғруқ, гестацион диабет ва туғруқ билан боғлиқ айрим муаммолар хавфи нисбатан юқорироқ бўлиши мумкинлигини кўрсатган.

Мутахассисларнинг айтишича, бунга ҳомиланинг жинси билан боғлиқ биологик фарқлар сабаб бўлиши мумкин. Ўғил ҳомилалар бачадонда одатда тезроқ ўсади ва туғилиш вақтида уларнинг вазни ўртача қизларга қараганда бироз каттароқ бўлади. Айнан шу омил туғруқ жараёнининг айрим ҳолларда мураккаброқ кечишига сабаб бўлиши мумкин.

Шунингдек, The Lancet va British Medical Journal (BMJ) нашрларида эълон қилинган илмий мақолаларда ҳам ўғил ҳомила билан ҳомиладорликда айрим асоратлар, жумладан, ҳомиладорлик қандли диабети, муддатидан олдин туғруқ ва кесарча кесиш эҳтиёжи баъзи ҳолатларда кўпроқ учраши қайд этилган.

Kasalxonada tug‘ruq jarayonidagi ayol, uning yonida turmush o‘rtog‘i va hamshira.

Олимлар яна бир қизиқарли жиҳатга эътибор қаратади. Тадқиқотларга кўра, ўғил ҳомила плацента орқали она организми билан бошқачароқ биологик алоқа қилади. Бу иммун тизими ва моддалар алмашинувига ҳам маълум даражада таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабаб айрим аёлларда ҳомиладорлик давридаги ноқулайликлар кучлироқ сезилиши эҳтимоли мавжуд.

Бироқ шифокорлар битта муҳим ҳақиқатни эслатади: ҳомиладорликнинг қандай кечиши фақат боланинг жинсига боғлиқ эмас. Онанинг ёши, соғлиғи, сурункали касалликлари, турмуш тарзи, овқатланиши ва тиббий назорат ҳомиладорликнинг кечишида анча муҳим рол ўйнайди.

Shifokor homilador ayolni ultratovush tekshiruvidan o'tkazmoqda.

Мутахассислар шунинг учун "ўғил ҳомиладорлик ҳар доим қийин бўлади" ёки "қиз ҳомиладорлик доимо енгил ўтади" деган фикр нотўғри эканини таъкидлайди. Илмий тадқиқотлар фақат айрим асоратларнинг учраш эҳтимоли ўғил ҳомилада статистик жиҳатдан бироз юқорироқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади, холос.

Шу боис ҳар бир ҳомиладорлик ўзига хос бўлиб, мунтазам шифокор назорати, соғлом овқатланиш ва тавсияларга амал қилиш она ҳамда фарзанд саломатлиги учун энг муҳим омил ҳисобланади.

Аделаида университетиАвстралияThe LancetBritish Medical Journal
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваКечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та меваБугун, 14:25Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиОлимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиКеча, 00:12Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?27.07, 17:23Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27.07, 16:43Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулотБуйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот27.07, 14:54Олимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишдиОлимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишди25.07, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил