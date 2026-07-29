Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та мева

·51·Саломатлик
Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та мева

Кўпчилик "кечқурун мева ейиш зарар" деган фикрга ишонади. Аслида эса соғлом одамлар учун кечки пайт мева истеъмол қилиш тақиқланмаган. Бироқ айрим меваларни кечқурун кўп миқдорда истеъмол қилиш ноқулайлик туғдириши мумкин.

1. Тарвуз ва қовун

Бу меваларнинг таркибида сув жуда кўп. Уларни ухлашдан олдин кўп истеъмол қилиш кечаси тез-тез ҳожатхонага туришга сабаб бўлиши мумкин.

Karton qutilarga taxlab qo'yilgan ko'plab tarvuz va qovunlar.

2. Узум

Узум табиий шакар миқдори нисбатан юқори бўлган мевалардан биридир. Уни кўп миқдорда истеъмол қилиш кунлик калория миқдорини ошириб юбориши мумкин. Шунинг учун вазнини назорат қилаётганлар порцияни меъёрида сақлаши тавсия этилади.

Savatlardagi turli xil rangli va navli yangi uzilgan uzum boshlari.

3. Цитрус мевалар (апельсин, мандарин, грейпфрут)

Ошқозонида кислоталилик ёки рефлюкс муаммоси бор одамларда бу мевалар кечқурун жиғилдон қайнаши ва ноқулайликни кучайтириши мумкин.

Oq taxta ustidagi butun va kesilgan sitrus mevalar to'plami.

4. Қуритилган мевалар

Майиз, хурмо ва бошқа қуритилган меваларда шакар ва калория янги меваларга қараганда кўпроқ бўлади. Шу сабаб уларни кечқурун меъёридан ортиқ истеъмол қилмаслик тавсия этилади.

Yog'och idishlarga solingan turli xil yong'oqlar, quritilgan mevalar va urug'lar to'plami.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, меванинг қайси вақтда ейилганидан кўра, унинг миқдори муҳимроқ. Соғлом одамлар учун кечқурун 1 порция мева истеъмол қилиш одатда хавфсиз ҳисобланади. Агар сизда диабет, рефлюкс ёки бошқа сурункали касалликлар бўлса, овқатланиш бўйича шифокор тавсияларига амал қилиш мақсадга мувофиқ.

ТарвузУзумАпельсинГрейпфрут
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?Тадқиқотлар кўрсатди: ўғил ҳомила билан ҳомиладорлик нега қийинроқ кечади?Бугун, 13:43Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиОлимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтдиКеча, 00:12Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?27.07, 17:23Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...Танангиз нимани айтмоқда? Оғриқ ортидаги ҳақиқат...27.07, 16:43Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулотБуйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот27.07, 14:54Олимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишдиОлимлар уйқуни бошқарувчи янги молекулани кашф этишди25.07, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Олимлар суякларни емирилишдан сақлайдиган энг муҳим маҳсулотларни айтди
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Ҳеч нарса қилмаслик мияга фойда келтирадими? Олимлар жавоб берди
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Буйракда тош пайдо бўлишини кучайтирувчи бешта хавфли маҳсулот
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Эрталабки ҳолсизлик ва сусткашликнинг 12 та яширин сабаби...
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил
Д витаминининг сўрилишига тўсқинлик қилувчи 5 омил