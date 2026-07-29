Кечқурун кўп ейиш тавсия этилмайдиган 4 та мева
Кўпчилик "кечқурун мева ейиш зарар" деган фикрга ишонади. Аслида эса соғлом одамлар учун кечки пайт мева истеъмол қилиш тақиқланмаган. Бироқ айрим меваларни кечқурун кўп миқдорда истеъмол қилиш ноқулайлик туғдириши мумкин.
1. Тарвуз ва қовун
Бу меваларнинг таркибида сув жуда кўп. Уларни ухлашдан олдин кўп истеъмол қилиш кечаси тез-тез ҳожатхонага туришга сабаб бўлиши мумкин.
2. Узум
Узум табиий шакар миқдори нисбатан юқори бўлган мевалардан биридир. Уни кўп миқдорда истеъмол қилиш кунлик калория миқдорини ошириб юбориши мумкин. Шунинг учун вазнини назорат қилаётганлар порцияни меъёрида сақлаши тавсия этилади.
3. Цитрус мевалар (апельсин, мандарин, грейпфрут)
Ошқозонида кислоталилик ёки рефлюкс муаммоси бор одамларда бу мевалар кечқурун жиғилдон қайнаши ва ноқулайликни кучайтириши мумкин.
4. Қуритилган мевалар
Майиз, хурмо ва бошқа қуритилган меваларда шакар ва калория янги меваларга қараганда кўпроқ бўлади. Шу сабаб уларни кечқурун меъёридан ортиқ истеъмол қилмаслик тавсия этилади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, меванинг қайси вақтда ейилганидан кўра, унинг миқдори муҳимроқ. Соғлом одамлар учун кечқурун 1 порция мева истеъмол қилиш одатда хавфсиз ҳисобланади. Агар сизда диабет, рефлюкс ёки бошқа сурункали касалликлар бўлса, овқатланиш бўйича шифокор тавсияларига амал қилиш мақсадга мувофиқ.
…