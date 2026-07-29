Роберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этди

·0·Спорт
Роберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этди

Таниқли ҳужумчи Роберт Левандовский ўз фаолияти давомида Саудия Арабистонидан келган фантастик молиявий таклифни рад этиб, Барселона сафида қолишни афзал кўргани маълум бўлди. Бу ҳақда футболчининг агенти Пини Захави таъкидлаб ўтди. SportовеФактй нашрига берган интервюсида Захави полшалик тажрибали ҳужумчига Яқин Шарқ клубидан йилига 100 миллион евро маош бериладиган икки йиллик шартнома таклиф этилганини очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Левандовский мазкур улкан бойликдан воз кечиб, охир-оқибат АҚШнинг Чикаго Фаер клубига ўтишни танлаган. Бироқ Каталония клубидаги охирги йилларида футболчи планетанинг энг кўп маош олувчи спортчиларидан бирига айланиши мумкин бўлган имкониятни шунчаки четга суриб юборган. Агенти унинг нима сабабдан бу таклифни рад этганини оддийгина қилиб тушунтирди: футболчи айнан Барселона сафида тўп суришни хоҳлаганди.

Саудия Арабистони нима учун эътиборни тортганди?

Қизиғи шундаки, агентнинг эътироф этишича, агар Роберт Барселона клубини тарк этишга мажбур бўлганида, Саудия Арабистони унинг учун устувор йўналиш бўлиши мумкин эди. Бунинг асосий сабаби логистика ва қулайликлар билан боғлиқ бўлган. Риядҳ ва Варшава ўртасидаги кичик вақт фарқи ҳамда Қўшма Штатларга нисбатан Полшага яқинроқ масофада жойлашгани ҳужумчини жалб қилган.

Шунга қарамай, ҳужумчи мавсум ўртасида ўз жамоасини ташлаб кетиш ниятида эмас эди. Пини Захави эса ўша пайтда футболчини огоҳлантириб, ёзги мавсумга келиб бу таклиф ўз кучини йўқотиши мумкинлигини айтган. Саудия клубларининг харажат қилиш сиёсати ўзгариб бораётгани ҳамда бозордаги вазият мураккаблашгани боис агент ўз мижозига вазиятни очиқ-ойдин тушунтирган эди.

Клубдаги ўйин амалиёти ва якуний қарор

Футболчининг жамоада қолиш истагига қарамроқ, Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби унга асосий таркибда доимий ўйин амалиётини кафолатлай олмади. Захавининг сўзларига кўра, клуб президенти Жоан Лапорта Робертнинг жамоада қолишини хоҳлаган, бироқ у мураббийларнинг ишига аралашмайди.

Ханси Флик ва спорт директори Деку жамоанинг асосий таркибини белгилашда устуворликка эга бўлиб, полшалик ҳужумчига талаб қилган дақиқаларини вада қила олишмаган. Пулдан кўра доимий равишда майдонда бўлиш ва жамоанинг асосий фигурасига айланиш муҳимроқ бўлган Роберт Левандовский ва унинг вакиллари шу сабабдан якунда бошқа вариантларни кўриб чиқишни бошлашган.

Роберт ЛевандовскийБарселонаЧикаго ФаерСаудия АрабистониПини Захави
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБугун, 18:59Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Бугун, 18:38Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиЖоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиБугун, 18:34Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиТоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиБугун, 18:15Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаБугун, 18:11Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаЮвентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди