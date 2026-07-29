Роберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этди
Таниқли ҳужумчи Роберт Левандовский ўз фаолияти давомида Саудия Арабистонидан келган фантастик молиявий таклифни рад этиб, Барселона сафида қолишни афзал кўргани маълум бўлди. Бу ҳақда футболчининг агенти Пини Захави таъкидлаб ўтди. SportовеФактй нашрига берган интервюсида Захави полшалик тажрибали ҳужумчига Яқин Шарқ клубидан йилига 100 миллион евро маош бериладиган икки йиллик шартнома таклиф этилганини очиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Левандовский мазкур улкан бойликдан воз кечиб, охир-оқибат АҚШнинг Чикаго Фаер клубига ўтишни танлаган. Бироқ Каталония клубидаги охирги йилларида футболчи планетанинг энг кўп маош олувчи спортчиларидан бирига айланиши мумкин бўлган имкониятни шунчаки четга суриб юборган. Агенти унинг нима сабабдан бу таклифни рад этганини оддийгина қилиб тушунтирди: футболчи айнан Барселона сафида тўп суришни хоҳлаганди.
Саудия Арабистони нима учун эътиборни тортганди?Қизиғи шундаки, агентнинг эътироф этишича, агар Роберт Барселона клубини тарк этишга мажбур бўлганида, Саудия Арабистони унинг учун устувор йўналиш бўлиши мумкин эди. Бунинг асосий сабаби логистика ва қулайликлар билан боғлиқ бўлган. Риядҳ ва Варшава ўртасидаги кичик вақт фарқи ҳамда Қўшма Штатларга нисбатан Полшага яқинроқ масофада жойлашгани ҳужумчини жалб қилган.
Шунга қарамай, ҳужумчи мавсум ўртасида ўз жамоасини ташлаб кетиш ниятида эмас эди. Пини Захави эса ўша пайтда футболчини огоҳлантириб, ёзги мавсумга келиб бу таклиф ўз кучини йўқотиши мумкинлигини айтган. Саудия клубларининг харажат қилиш сиёсати ўзгариб бораётгани ҳамда бозордаги вазият мураккаблашгани боис агент ўз мижозига вазиятни очиқ-ойдин тушунтирган эди.
Клубдаги ўйин амалиёти ва якуний қарорФутболчининг жамоада қолиш истагига қарамроқ, Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби унга асосий таркибда доимий ўйин амалиётини кафолатлай олмади. Захавининг сўзларига кўра, клуб президенти Жоан Лапорта Робертнинг жамоада қолишини хоҳлаган, бироқ у мураббийларнинг ишига аралашмайди.
Ханси Флик ва спорт директори Деку жамоанинг асосий таркибини белгилашда устуворликка эга бўлиб, полшалик ҳужумчига талаб қилган дақиқаларини вада қила олишмаган. Пулдан кўра доимий равишда майдонда бўлиш ва жамоанинг асосий фигурасига айланиш муҳимроқ бўлган Роберт Левандовский ва унинг вакиллари шу сабабдан якунда бошқа вариантларни кўриб чиқишни бошлашган.
…