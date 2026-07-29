ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилди

·27·Техно
ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилди

ҲМД брендининг янги авлод ҲМД Pulse2 смартфонлар линиясига оид барча техник тафсилотлар ва моделлар қатори интернетда эълон қилинди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмаларни ишлаб чиқиш жараёни бундан бир йил муқаддам якунланган бўлишига қарамай, юқори таннарх ва ишлаб чиқаришдаги қатор мураккабликлар сабабли уларнинг бозорчага чиқиши сезиларли даражада кечиктирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда компания истеъмолчиларга учта турли талошдаги қурилмани — базавий ҲМД Pulse2, шунингдек, Pulse2 Plus ҳамда илғор Pulse2 Pro моделларини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Инсайдерлар томонидан фош этилган маълумотлар қатор янги қурилмаларнинг имкониятларини олдиндан баҳолаш имконини беради.

Техник хусусиятлар ва асосий фарқлар

Янги сериядаги барча учта смартфон бир хил Унисок T615 процессорига таянади ҳамда қуввати 5000 мА•ч бўлган, 20 В қувват олишни қўллаб-қувватлайдиган аккумуляторлар билан таъминланади. Шунингдек, қурилмалар қутидан чиқибоқ Android 15 операцион тизимида ишлаши ва келгусида Android 16 ҳамда Android 17 версияларигача янгиланиши кутилмоқда.

Қурилмаларнинг асосий фарқлари экран янгланиш частотаси, хотира ҳажми ҳамда камера имкониятларида намоён бўлади:

  • ҲМД Pulse2: 6,67 дюймли ҲД+ ИПС экран (90 Hz), 8 MP олд камера, 50 + 2 MP асосий камера, 4 GB тезкор ва 128 GB гача доимий хотира.
  • Pulse2 Plus: 120 Hz частотали дисплей, 13 MP олд камера, 6 GB тезкор хотира ва аввалги моделдаги процессор ҳамда батарея сақланиб қолган.
  • ҲМД Pulse2 Pro: 6,72 дюймли ҲД+ экран (90 Hz), 50 MP олд камера, 50 + 8 MP асосий камера, 8 GB гача тезкор ва 256 GB гача UFS 2.1 ички хотира.
Ишлаб чиқаришдаги танаффуслар ва кечикишларга қарамай, янги қатор замонавий талабларга жавоб берадиган хусусиятларни тақдим этади. Хусусан, юқори сиғимли аккумулятор ва узоқ муддатли дастурий таъминот янгиланишлари кафолати харидорлар эътиборини тортиши шубҳасиз.

Мутахассисларнинг фикрича, бюджет ва ўрта нарх сегментига мўлжалланган ушбу қурилмалар бозорда рақобатбардош бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи расмий тақдимот санасини эълон қилмаган бўлса-да, смартфонлар савдоси яқин кунларда бошланиши тахмин қилинмоқда.

ҲМД Pulse2СмартфонларУнисокAndroid 15Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиStarship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиБугун, 18:59DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиБугун, 18:25Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиБугун, 18:25Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиSamsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 17:52Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиHuawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиБугун, 17:27Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиФаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб