ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилди
ҲМД брендининг янги авлод ҲМД Pulse2 смартфонлар линиясига оид барча техник тафсилотлар ва моделлар қатори интернетда эълон қилинди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмаларни ишлаб чиқиш жараёни бундан бир йил муқаддам якунланган бўлишига қарамай, юқори таннарх ва ишлаб чиқаришдаги қатор мураккабликлар сабабли уларнинг бозорчага чиқиши сезиларли даражада кечиктирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда компания истеъмолчиларга учта турли талошдаги қурилмани — базавий ҲМД Pulse2, шунингдек, Pulse2 Plus ҳамда илғор Pulse2 Pro моделларини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Инсайдерлар томонидан фош этилган маълумотлар қатор янги қурилмаларнинг имкониятларини олдиндан баҳолаш имконини беради.
Техник хусусиятлар ва асосий фарқларЯнги сериядаги барча учта смартфон бир хил Унисок T615 процессорига таянади ҳамда қуввати 5000 мА•ч бўлган, 20 В қувват олишни қўллаб-қувватлайдиган аккумуляторлар билан таъминланади. Шунингдек, қурилмалар қутидан чиқибоқ Android 15 операцион тизимида ишлаши ва келгусида Android 16 ҳамда Android 17 версияларигача янгиланиши кутилмоқда.
Қурилмаларнинг асосий фарқлари экран янгланиш частотаси, хотира ҳажми ҳамда камера имкониятларида намоён бўлади:
- ҲМД Pulse2: 6,67 дюймли ҲД+ ИПС экран (90 Hz), 8 MP олд камера, 50 + 2 MP асосий камера, 4 GB тезкор ва 128 GB гача доимий хотира.
- Pulse2 Plus: 120 Hz частотали дисплей, 13 MP олд камера, 6 GB тезкор хотира ва аввалги моделдаги процессор ҳамда батарея сақланиб қолган.
- ҲМД Pulse2 Pro: 6,72 дюймли ҲД+ экран (90 Hz), 50 MP олд камера, 50 + 8 MP асосий камера, 8 GB гача тезкор ва 256 GB гача UFS 2.1 ички хотира.
Мутахассисларнинг фикрича, бюджет ва ўрта нарх сегментига мўлжалланган ушбу қурилмалар бозорда рақобатбардош бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи расмий тақдимот санасини эълон қилмаган бўлса-да, смартфонлар савдоси яқин кунларда бошланиши тахмин қилинмоқда.
…