Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилди
Машҳур стриминг платформаси Spotify ўз фойдаланувчилари учун жисмоний машғулотлар вақтини янада қулай ва мароқли қилиш мақсадида янги югуриш режимини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция фойдаланувчининг шахсий имтиёзлари ҳамда югуриш суръатига таяниб, машғулотнинг турли босқичлари учун мос мусиқаларни автоматик тарзда танлаб беради ва бу югуриш ихлосмандлари учун муҳим янгиликка айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда янги режим фақатгина Премиум обуначилар учун мўлжалланган бўлиб, уни иловадаги Фитнесс Ҳуб бўлимидан топиш мумкин. Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, 25 та тайёр пресетс вариантидан бирини танлаш имкониятига эга. Шунингдек, тизим машғулот турини аниқлашда интервал югуриш, бир маромдаги югуриш ёки пирамида каби йўналишларни танлаш имконини тақдим этади.
Югуриш жараёнини тўлиқ созлаш имкониятиТақдим этилган янги хусусият фақатгина мусиқа чалиш билан чекланиб қолмайди. Фойдаланувчилар машғулот давомийлигини, дақиқасига уришлар сонини (BPМ) ва тинглашни истаган мусиқа жанрини ўзига мос равишда тўлиқ созлай оладилар. Шу билан бирга, югуриш режими машғулотнинг турли босқичлари учун махсус овозли эслатмалар ва сигналларни ҳам яратиш қобилиятига эга.
Маълум қилинишича, ушбу функция Spotify сўнгги бир йил давомида синовдан ўтказиб келаётган сунъий интеллект имкониятларига таянади. Компания вакилларининг таъкидлашича, фойдаланувчилар кўпинча машғулотлар учун сунъий интеллект ёрдамида плейлистлар тузишини кузатишган ва айнан шу кузатувлар янги югуриш режимининг яратилишига илҳом бағишлаган.
Контекст ва фойдаланиш шартлариЖорий йил бошида Spotify фитнес қурилмалари ишлаб чиқарувчи Пелотон компанияси билан ҳамкорликда махсус фитнес контентини тақдим этган эди. Бироқ, Страва фитнес иловаси ўзининг Рекорд функциясида Spotify интеграциясини тўхтатганидан бир неча ой ўтиб ушбу янги режимнинг эълон қилиниши ўзига хос аҳамият касб этади.
Айни пайтда янги функция фақат инглиз тилида ишлайди ва у чоршанба кунидан бошлаб АҚШ, Буюк Британия, Канада, Ирландия, Австралия, Янги Зеландия ҳамда Швециядаги iOS фойдаланувчилари учун мавжуд бўлди. Келгусида ушбу имкониятлар доираси янада кенгайтирилиши кутилмоқда.
…