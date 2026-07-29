Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилди

·30·Техно
Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилди

Машҳур стриминг платформаси Spotify ўз фойдаланувчилари учун жисмоний машғулотлар вақтини янада қулай ва мароқли қилиш мақсадида янги югуриш режимини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция фойдаланувчининг шахсий имтиёзлари ҳамда югуриш суръатига таяниб, машғулотнинг турли босқичлари учун мос мусиқаларни автоматик тарзда танлаб беради ва бу югуриш ихлосмандлари учун муҳим янгиликка айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда янги режим фақатгина Премиум обуначилар учун мўлжалланган бўлиб, уни иловадаги Фитнесс Ҳуб бўлимидан топиш мумкин. Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, 25 та тайёр пресетс вариантидан бирини танлаш имкониятига эга. Шунингдек, тизим машғулот турини аниқлашда интервал югуриш, бир маромдаги югуриш ёки пирамида каби йўналишларни танлаш имконини тақдим этади.

Югуриш жараёнини тўлиқ созлаш имконияти

Тақдим этилган янги хусусият фақатгина мусиқа чалиш билан чекланиб қолмайди. Фойдаланувчилар машғулот давомийлигини, дақиқасига уришлар сонини (BPМ) ва тинглашни истаган мусиқа жанрини ўзига мос равишда тўлиқ созлай оладилар. Шу билан бирга, югуриш режими машғулотнинг турли босқичлари учун махсус овозли эслатмалар ва сигналларни ҳам яратиш қобилиятига эга.

Маълум қилинишича, ушбу функция Spotify сўнгги бир йил давомида синовдан ўтказиб келаётган сунъий интеллект имкониятларига таянади. Компания вакилларининг таъкидлашича, фойдаланувчилар кўпинча машғулотлар учун сунъий интеллект ёрдамида плейлистлар тузишини кузатишган ва айнан шу кузатувлар янги югуриш режимининг яратилишига илҳом бағишлаган.

Контекст ва фойдаланиш шартлари

Жорий йил бошида Spotify фитнес қурилмалари ишлаб чиқарувчи Пелотон компанияси билан ҳамкорликда махсус фитнес контентини тақдим этган эди. Бироқ, Страва фитнес иловаси ўзининг Рекорд функциясида Spotify интеграциясини тўхтатганидан бир неча ой ўтиб ушбу янги режимнинг эълон қилиниши ўзига хос аҳамият касб этади.

Айни пайтда янги функция фақат инглиз тилида ишлайди ва у чоршанба кунидан бошлаб АҚШ, Буюк Британия, Канада, Ирландия, Австралия, Янги Зеландия ҳамда Швециядаги iOS фойдаланувчилари учун мавжуд бўлди. Келгусида ушбу имкониятлар доираси янада кенгайтирилиши кутилмоқда.

SpotifyТехнологияМусиқаSportСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиStarship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиБугун, 18:59ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 18:29DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиБугун, 18:25Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиSamsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 17:52Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиHuawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиБугун, 17:27Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиФаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб