Бавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилди

·0·Спорт
Бавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилди

Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнаси ўз якунига етганини расман эълон қилди ва келгуси мавсум учун таркиб тўлиқ шакллантирилганини билдирди. Германия грандининг спорт директори Макс Эберл ёзги трансферлар мавсумида клуб фаолияти ёпилганини ва матбуотда тарқалган асоссиз миш-мишларга чек қўйилганини тасдиқлади. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбариятининг маълумотига кўра, Бавария ёзги трансфер кампанияси давомида жами 100 миллион евродан сал кўпроқ маблағ сарфлаган. Мюнхенликлар таркибни кучайтириш учун Исмоил Сайбари, ёш германиялик Натаниел Браун ва сенегаллик Бара Сабоко Ндиаени ўз сафига қўшиб олди. Ушбу трансферлар клубнинг келажакдаги стратегиясига тўла мос келиши таъкидланди.

Майкл Олисе ва Алфонсо Девис атрофидаги вазият

Сўнгги ҳафталарда футбол оламида Бавариянинг етакчи юз юлдузлари Майкл Олисе ва ҳимоячи Алфонсо Девиснинг келажаги борасида турли хабарлар тиниmsиз тарқалган эди. Бироқ клуб спорт директори бу каби миш-мишларнинг бир фоиз ҳам ҳақиқатга эга эмаслигини кескин билдирди. Макс Эберл ёзги трансферлар жуда тез ва режалаштирилган тарзда якунланганини, матбуотдаги тахминларни доим кулги билан кузатиб борганини яширмади.

Эберлнинг сўзларига кўра, клубда трансфер сиёсати бўйича барча масалалар аллақачон ёпилган ва жамоа бор эътиборини бўлажак расмий ўйинларга қаратган. Майкл Олисе ва Алфонсо Девиснинг жамоада қолиши Мюнхен клуби учун олдинда турган мусобақаларда барқарорликни таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

Натаниел Браун трансфери ва унинг истиқболи

Клуб сафида янги таништирилган футболчилардан бири Натаниел Браун бўлиб, унинг трансфери мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Бавария вакили бу футболчининг имкониятларини юқори баҳолаган. Макс Эберл Натаниел Браун Бавариянинг Амберг шаҳридан эканини ва унинг ўйинини яқиндан кузатиб келишганини алоҳида таъкидлади.

Эберлнинг фикрича, Браун Айнтрахт Франкфурт сафида ўйин жиҳатидан улкан ўсишга эришган ва майдонни кўриш қобилияти юқори даражада. Айниқса, жаҳон чемпионати ўйинлари давомида унинг салоҳияти яққол намоён бўлган. Ёш ҳимоячининг универсал ўйин услуби Бавария мураббийлар штабига тактик имкониятларни кенгайтиришда қўл келиши кутилмоқда.

БаварияМайкл ОлисеАлфонсо ДевисНатаниел БраунТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиРоберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиБугун, 18:56Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Бугун, 18:38Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиЖоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиБугун, 18:34Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиТоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиБугун, 18:15Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаБугун, 18:11Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаЮвентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди