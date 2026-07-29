Бавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилди
Мюнхеннинг Бавария клуби ёзги трансфер ойнаси ўз якунига етганини расман эълон қилди ва келгуси мавсум учун таркиб тўлиқ шакллантирилганини билдирди. Германия грандининг спорт директори Макс Эберл ёзги трансферлар мавсумида клуб фаолияти ёпилганини ва матбуотда тарқалган асоссиз миш-мишларга чек қўйилганини тасдиқлади. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбариятининг маълумотига кўра, Бавария ёзги трансфер кампанияси давомида жами 100 миллион евродан сал кўпроқ маблағ сарфлаган. Мюнхенликлар таркибни кучайтириш учун Исмоил Сайбари, ёш германиялик Натаниел Браун ва сенегаллик Бара Сабоко Ндиаени ўз сафига қўшиб олди. Ушбу трансферлар клубнинг келажакдаги стратегиясига тўла мос келиши таъкидланди.
Майкл Олисе ва Алфонсо Девис атрофидаги вазиятСўнгги ҳафталарда футбол оламида Бавариянинг етакчи юз юлдузлари Майкл Олисе ва ҳимоячи Алфонсо Девиснинг келажаги борасида турли хабарлар тиниmsиз тарқалган эди. Бироқ клуб спорт директори бу каби миш-мишларнинг бир фоиз ҳам ҳақиқатга эга эмаслигини кескин билдирди. Макс Эберл ёзги трансферлар жуда тез ва режалаштирилган тарзда якунланганини, матбуотдаги тахминларни доим кулги билан кузатиб борганини яширмади.
Эберлнинг сўзларига кўра, клубда трансфер сиёсати бўйича барча масалалар аллақачон ёпилган ва жамоа бор эътиборини бўлажак расмий ўйинларга қаратган. Майкл Олисе ва Алфонсо Девиснинг жамоада қолиши Мюнхен клуби учун олдинда турган мусобақаларда барқарорликни таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.
Натаниел Браун трансфери ва унинг истиқболиКлуб сафида янги таништирилган футболчилардан бири Натаниел Браун бўлиб, унинг трансфери мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Бавария вакили бу футболчининг имкониятларини юқори баҳолаган. Макс Эберл Натаниел Браун Бавариянинг Амберг шаҳридан эканини ва унинг ўйинини яқиндан кузатиб келишганини алоҳида таъкидлади.
Эберлнинг фикрича, Браун Айнтрахт Франкфурт сафида ўйин жиҳатидан улкан ўсишга эришган ва майдонни кўриш қобилияти юқори даражада. Айниқса, жаҳон чемпионати ўйинлари давомида унинг салоҳияти яққол намоён бўлган. Ёш ҳимоячининг универсал ўйин услуби Бавария мураббийлар штабига тактик имкониятларни кенгайтиришда қўл келиши кутилмоқда.
…