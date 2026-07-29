Миллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилди
АҚШлик технология соҳасидаги 48 ёшли миллиардер Браян Жонсон биологик қаришни секинлаштиришга қаратилган тажрибалари билан яна жамоатчилик эътиборини тортди. Илгари ўғлининг қон плазмасини ўзига қуйиш тажрибаси билан танилган тадбиркор энди "Baby Bryan" деб номланган янги лойиҳасини тақдим этди.
"Ҳозирча бу шунчаки лаборатория идишида етиштирилган ҳужайралар. Улар менинг қоним намунасидан олинди ва кейин Яманака омиллари деб аталадиган воситалар ёрдамида эмбрион илдиз ҳужайраларига ўхшаш ҳолатга қайта дастурлаштирилди. Бундай ҳужайралар плурипотент ҳисобланади - улар танадаги деярли ҳар қандай тўқимага, жумладан, асаб ҳужайраларига, юрак ҳужайраларига, тери ҳужайраларига ёки кўз тўр пардаси ҳужайраларига айланиши мумкин", деб ёзади биохакер.
Унинг фикрича, келажакда бу технология трансплантация учун органларни ўстириш, янги даволаш усулларини синаб кўриш, шикастланган тўқималарни тиклаш ва ёшга боғлиқ ўзгаришларга қарши курашиш учун ишлатилиши мумкин.
У шунингдек, шунга ўхшаш технологиялар аллақачон клиник синовлардан ўтаётганини таъкидлади. Хусусан, олимлар Паркинсон касаллигини даволаш, кўриш қобилиятини тиклаш ва юрак касалликларини тиклаш учун қайта дастурлаштирилган ҳужайралардан фойдаланиш имкониятларини ўрганмоқдалар.
Оммавий манбалардан маълумки, Жонсон ёшартириш лойиҳаси бўлган Project Blueprintга йилига 2 миллион доллар сарфлайди. Унинг мақсади - "Ўлма" ҳаракатининг бир қисми сифатида органларни 18 ёшли одамнинг ҳолатига қайтариш ва ўлмасликка эришиш.
Жонсоннинг ҳаёти қатъий алгоритмлар ва 30 нафар шифокордан иборат жамоа назорати остида тўлиқ бошқарилади. У ҳар куни аниқ 1977 та веган калория истеъмол қилади, 100 дан ортиқ капсула парҳез қўшимчаларини қабул қилади, бир соат давомида машқ қилади ва мукаммал изоляцияда ухлайди. Ҳар ҳафта у юзлаб тестлардан ўтади - МРТдан тортиб қон биомаркер тестларигача.
Бундан ташқари, Браян илм-фанга интилишда радикал қадамлар қўяди: у ўзига ёш ўғлининг қонини қуйиб, Кариб денгизида ген терапияси инъекцияларини олди. 2026 йил ёзида даволаб бўлмайдиган аутоиммун гастрит ташхиси қўйилганига қарамай, миллионер тажрибаларни давом эттириб, касалликни энг сўнгги технологиялар ёрдамида енгишга ҳаракат қилмоқда.
…