Миллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилди

·62·Дунё
Миллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилди

АҚШлик технология соҳасидаги 48 ёшли миллиардер Браян Жонсон биологик қаришни секинлаштиришга қаратилган тажрибалари билан яна жамоатчилик эътиборини тортди. Илгари ўғлининг қон плазмасини ўзига қуйиш тажрибаси билан танилган тадбиркор энди "Baby Bryan" деб номланган янги лойиҳасини тақдим этди.

"Ҳозирча бу шунчаки лаборатория идишида етиштирилган ҳужайралар. Улар менинг қоним намунасидан олинди ва кейин Яманака омиллари деб аталадиган воситалар ёрдамида эмбрион илдиз ҳужайраларига ўхшаш ҳолатга қайта дастурлаштирилди. Бундай ҳужайралар плурипотент ҳисобланади - улар танадаги деярли ҳар қандай тўқимага, жумладан, асаб ҳужайраларига, юрак ҳужайраларига, тери ҳужайраларига ёки кўз тўр пардаси ҳужайраларига айланиши мумкин", деб ёзади биохакер.

Унинг фикрича, келажакда бу технология трансплантация учун органларни ўстириш, янги даволаш усулларини синаб кўриш, шикастланган тўқималарни тиклаш ва ёшга боғлиқ ўзгаришларга қарши курашиш учун ишлатилиши мумкин.

У шунингдек, шунга ўхшаш технологиялар аллақачон клиник синовлардан ўтаётганини таъкидлади. Хусусан, олимлар Паркинсон касаллигини даволаш, кўриш қобилиятини тиклаш ва юрак касалликларини тиклаш учун қайта дастурлаштирилган ҳужайралардан фойдаланиш имкониятларини ўрганмоқдалар.

Brayan Jonsonning 2018, 2023 va 2024-yillardagi tashqi ko'rinishi o'zgarishi.

Оммавий манбалардан маълумки, Жонсон ёшартириш лойиҳаси бўлган Project Blueprintга йилига 2 миллион доллар сарфлайди. Унинг мақсади - "Ўлма" ҳаракатининг бир қисми сифатида органларни 18 ёшли одамнинг ҳолатига қайтариш ва ўлмасликка эришиш.

Жонсоннинг ҳаёти қатъий алгоритмлар ва 30 нафар шифокордан иборат жамоа назорати остида тўлиқ бошқарилади. У ҳар куни аниқ 1977 та веган калория истеъмол қилади, 100 дан ортиқ капсула парҳез қўшимчаларини қабул қилади, бир соат давомида машқ қилади ва мукаммал изоляцияда ухлайди. Ҳар ҳафта у юзлаб тестлардан ўтади - МРТдан тортиб қон биомаркер тестларигача.

Brayan Jonson muzlatgich oldida turibdi va uyida sport bilan shug'ullanmoqda.

Бундан ташқари, Браян илм-фанга интилишда радикал қадамлар қўяди: у ўзига ёш ўғлининг қонини қуйиб, Кариб денгизида ген терапияси инъекцияларини олди. 2026 йил ёзида даволаб бўлмайдиган аутоиммун гастрит ташхиси қўйилганига қарамай, миллионер тажрибаларни давом эттириб, касалликни энг сўнгги технологиялар ёрдамида енгишга ҳаракат қилмоқда.

Брайан ЖонсонАҚШБлупринт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиХитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиБугун, 16:22 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилди 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилдиБугун, 16:14Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиЯпония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиБугун, 16:01Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Бугун, 15:40Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариБугун, 15:24Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда