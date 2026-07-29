Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайди

·39·Дунё
Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайди

Японияда демографик инқироз янада чуқурлашмоқда. Мамлакат фуқаролари сони сўнгги 42 йил ичида биринчи марта 120 миллионлик чегарадан пастга тушди. Бу ҳақда ҳукумат маълумотларига таяниб Mainichi нашри хабар берди.

Расмий маълумотларга кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига мамлакат фуқаролари сони 119 миллион 736 минг 483 нафарни ташкил этган. Бу ўтган йилга нисбатан 917 минг нафарга камдир. Мутахассислар мазкур кўрсаткични 1968 йилдан буён кузатилган энг катта йиллик қисқариш сифатида баҳоламоқда.

Шу билан бирга, Японияда яшовчи хорижий резидентлар сони ўсишда давом этмоқда. Улар сони бир йил ичида 354 минг нафарга кўпайиб, рекорд даража — 4 миллион 31 минг 159 кишига етди. Ички ишлар ва коммуникация вазирлиги мазкур статистикани 2013 йилдан буён юритиб келмоқда.

Ҳукумат туғилиш даражасини ошириш бўйича турли чора-тадбирларни амалга ошираётганига қарамай, мамлакатда туғилишлар сони пасайишда давом этмоқда. Жорий ҳисобот даврида қарийб 670 минг чақалоқ дунёга келган бўлса, вафот этганлар сони 1 миллион 590 минг нафарни ташкил этди. Бу демографик мувозанатнинг янада ёмонлашаётганини кўрсатмоқда.

Япониянинг 47 та префектураси орасида фақат пойтахт Токио аҳолиси ўсиш қайд этди. Бу ерда фуқаролар сони 0,09 фоизга кўпайган.

Меҳнат бозорида кадрлар етишмаслиги туфайли Япония хорижий ишчиларни жалб қилиш сиёсатига босқичма-босқич кенгроқ йўл очмоқда. Натижада чет эллик резидентлар сони кетма-кет тўртинчи йил ўсишни қайд этди. Уларнинг 86,17 фоизи меҳнатга лаёқатли ёшдагилар ҳисобига тўғри келади.

Хорижий аҳоли энг тез кўпайган ҳудудлар сифатида Ҳоккайдо, Окинава ва Оита префектуралари қайд этилди.

Умуман олганда, хорижий резидентлар билан биргаликда Япониянинг умумий аҳолиси 123 миллион 767 минг 642 нафарни ташкил қилди. Бу ҳам ўтган йилга нисбатан тахминан 563 минг кишига камдир. Аҳоли ўсиши эса фақат Токио, Чиба ва Осака префектураларида кузатилган.

ЯпонияТокиоХоккайдоОкинаваОита
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиХитойда эркак 8 йиллик курашдан сўнг орзудаги университетга қабул қилиндиБугун, 16:22 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилди 40 йил циркда ишлаган фил ниҳоят “нафақага” чиқарилдиБугун, 16:14Миллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиМиллиардер Браян Жонсон ёш қолиш учун ўз клонини яратганини эълон қилдиБугун, 16:07Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Россиядан 6 ойда қанча мигрант депортация қилинди?Бугун, 15:40Лавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариЛавровнинг шов-шувли баёноти: Фридрих Мерцнинг оилавий тарихи тафсилотлариБугун, 15:24Европа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганЕвропа қора бозорида даҳшат: Украинада 800 мингга яқин қурол йўқолганБугун, 15:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда