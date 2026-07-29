Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳолади
Космик тадқиқотлар ва қайта фойдаланиладиган ракеталар технологиясида навбатдаги муҳим қадам ташланди. SpaceX асосчиси Илон Маск 2026-йил 24-июль санасида бўлиб ўтган Starship космик кема тизимининг 13-синов парвози натижаларини расман эълон қилди. Мазкур тест қурилманинг келгусидаги космик миссиялар, жумладан, Марсга парвозлар учун техник имкониятларини янада кенгайтираётгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Starship космик кемасининг юқори босқичи Ҳинд океани акваториясига ўта юқори аниқликдаги бошқариладиган қўнишни амалга оширган. Илон Маскнинг таъкидлашича, кема шунчалик аниқ ҳаракатланганки, агар синов дастурида бундай вазифа қўйилганида, уни ҳатто Мечазилла деб номланувчи махсус старт минорасининг механик «қўллари» ёрдамида ҳам тутиб қолиш мумкин бўларди.
Синовнинг асосий натижалари ва техник ҳолатПарвоз давомида Starship атмосфера қатламига кириш босқичини муваффақиятли босиб ўтди. Шундан сўнг кема ўз двигателлари ёрдамида зарур тормозланишни бажариб, океан юзасига юmsҳоқ тарзда келиб тегди. Мутахассислар учун энг муҳим жиҳат шундаки, сувга қўнганидан кейин ҳам кема бутунлигича сақланиб қолди ва ҳозирги вақтда ҳам сув юзасида сузиб юрибди.
Ушбу ҳолат муҳандис ва конструкторларга Ерга қайтиб келгандан кейин кема корпуси ҳамда унинг иссиқликдан ҳимоя қилувчи қопламасининг ҳолати ҳақида ўта қимматли маълумотларни йиғиш имконини берди. Ушбу телеметрия маълумотлари келгусидаги прототипларни такомиллаштиришда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Олдинда турган вазифалар ва Марс режалариБироқ, ушбу синов парвозини тўлиқ муваффақиятли деб бўлмайди. Агар юқори босқич ўз вазифасини аъло даражада бажарган бўлса, Super Heavy тезлатгичи парвозни сув билан қаттиқ зарба олиш натижасида якунлади. Шунга қарамай, SpaceX жамоаси олинган тажрибадан келиб чиқиб, кейинги босқичларга тайёргарлик кўрмоқда.
Илон Маскнинг сўзларига кўра, дастурнинг навбатдаги муҳим босқичи айнан Starship кемасини Мечазилла хизмат кўрсатиш минораси ёрдамида муваффақиятли тутиб олиш ва қайтариш бўлади. Ҳозирда компания Starship S40 прототипини тутиб олиш ва ортга қайтариш бўйича махсус қутқарув операциясига тайёргарлик кўрмоқда. Шунингдек, келгусида инсониятни Марс сари олиб борувчи ушбу улкан дастур доирасида Қизил сайёрага илк одамларни қўниш жараёни бундан 5-7 йил ўтиб амалга оширилиши режалаштирилган.
…