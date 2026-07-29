Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳолади

·0·Техно
Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳолади

Космик тадқиқотлар ва қайта фойдаланиладиган ракеталар технологиясида навбатдаги муҳим қадам ташланди. SpaceX асосчиси Илон Маск 2026-йил 24-июль санасида бўлиб ўтган Starship космик кема тизимининг 13-синов парвози натижаларини расман эълон қилди. Мазкур тест қурилманинг келгусидаги космик миссиялар, жумладан, Марсга парвозлар учун техник имкониятларини янада кенгайтираётгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Starship космик кемасининг юқори босқичи Ҳинд океани акваториясига ўта юқори аниқликдаги бошқариладиган қўнишни амалга оширган. Илон Маскнинг таъкидлашича, кема шунчалик аниқ ҳаракатланганки, агар синов дастурида бундай вазифа қўйилганида, уни ҳатто Мечазилла деб номланувчи махсус старт минорасининг механик «қўллари» ёрдамида ҳам тутиб қолиш мумкин бўларди.

Синовнинг асосий натижалари ва техник ҳолат

Парвоз давомида Starship атмосфера қатламига кириш босқичини муваффақиятли босиб ўтди. Шундан сўнг кема ўз двигателлари ёрдамида зарур тормозланишни бажариб, океан юзасига юmsҳоқ тарзда келиб тегди. Мутахассислар учун энг муҳим жиҳат шундаки, сувга қўнганидан кейин ҳам кема бутунлигича сақланиб қолди ва ҳозирги вақтда ҳам сув юзасида сузиб юрибди.

Ушбу ҳолат муҳандис ва конструкторларга Ерга қайтиб келгандан кейин кема корпуси ҳамда унинг иссиқликдан ҳимоя қилувчи қопламасининг ҳолати ҳақида ўта қимматли маълумотларни йиғиш имконини берди. Ушбу телеметрия маълумотлари келгусидаги прототипларни такомиллаштиришда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Олдинда турган вазифалар ва Марс режалари

Бироқ, ушбу синов парвозини тўлиқ муваффақиятли деб бўлмайди. Агар юқори босқич ўз вазифасини аъло даражада бажарган бўлса, Super Heavy тезлатгичи парвозни сув билан қаттиқ зарба олиш натижасида якунлади. Шунга қарамай, SpaceX жамоаси олинган тажрибадан келиб чиқиб, кейинги босқичларга тайёргарлик кўрмоқда.

Илон Маскнинг сўзларига кўра, дастурнинг навбатдаги муҳим босқичи айнан Starship кемасини Мечазилла хизмат кўрсатиш минораси ёрдамида муваффақиятли тутиб олиш ва қайтариш бўлади. Ҳозирда компания Starship S40 прототипини тутиб олиш ва ортга қайтариш бўйича махсус қутқарув операциясига тайёргарлик кўрмоқда. Шунингдек, келгусида инсониятни Марс сари олиб борувчи ушбу улкан дастур доирасида Қизил сайёрага илк одамларни қўниш жараёни бундан 5-7 йил ўтиб амалга оширилиши режалаштирилган.

StarshipИлон МаскSpaceXМечазиллаКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 18:29DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиБугун, 18:25Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиБугун, 18:25Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиSamsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 17:52Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиHuawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиБугун, 17:27Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиФаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб