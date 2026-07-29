Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!
«Манчестер Юнайтед» ҳужумчиси Маркус Рэшфорд жорий ёзги трансфер ойнасида клубини тарк этиши мумкин. Инглиз футболчисининг хизматларига Саудия Арабистонининг гранд клуби «Ал-Наср» томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда.
Zamin.uz ушбу эҳтимолий трансфер тафсилотлари, инглиз форвардининг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва бозор қиймати ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.
1. «Ал-Наср»дан жиддий юриш: Музокаралар фаол паллада
Машҳур инсайдер ва журналист Педро Алмейда томонидан берилган маълумотларга кўра, Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби Маркус Рэшфорд трансферини амалга ошириш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда.
Саудияликлар инглиз ҳужумчисини ўз таркибига қўшиб олиш орқали ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган.
Инсайдер Педро Алмейда хабаридан:
«Саудия Арабистонининг "Ал-Наср" клуби Маркус Рэшфорднинг хизматларига жиддий қизиқиш билдирмоқда ва англиялик футболчини қўлга киритиш бўйича фаол музокараларни давом эттирмоқда.»
2. «Барселона»даги ёрқин мавсум ва амалдаги шартнома
Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Унинг «қизил иблислар» билан тузган амалдаги шартномаси 2028 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.
Ўтган мавсумни ҳужумчи Испаниянинг «Барселона» клуби сафида ижара асосида ўтказди ва Каталония клуби таркибида жуда мазмунли ўйин намойиш этди:
Мусобақалардаги ўйинлар сони: 49 та ўйин;
Урилган голлар: 14 та гол;
Голли узатмалар: 14 та ассист.
Нўфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, ҳозирда Рэшфорднинг бозор қиймати 40 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.
Маркус Рэшфорд ва унинг эҳтимолий трансфери бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Маркус Рэшфорд (Англия)
Тегишли клуби
«Манчестер Юнайтед» (шартнома 2028 йил 30 июнгача)
Қизиқиш билдираётган клуб
«Ал-Наср» (Саудия Арабистони)
Ўтган мавсумдаги клуби
«Барселона» (ижарада)
Статистикаси («Барселона»да)
49 та ўйин, 14 та гол, 14 та голли узатма
Бозор қиймати (Transfermarkt)
~40 миллион евро
Асосий манба
Журналист Педро Алмейда
Маркус Рэшфорднинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши мумкин.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Маркус Рэшфорд Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клубига ўтгани маъқулми ёки у Европа футболида қолиши керакми? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…