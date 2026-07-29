Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!

·25·Спорт
Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!

«Манчестер Юнайтед» ҳужумчиси Маркус Рэшфорд жорий ёзги трансфер ойнасида клубини тарк этиши мумкин. Инглиз футболчисининг хизматларига Саудия Арабистонининг гранд клуби «Ал-Наср» томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда.

Zamin.uz ушбу эҳтимолий трансфер тафсилотлари, инглиз форвардининг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва бозор қиймати ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.

1. «Ал-Наср»дан жиддий юриш: Музокаралар фаол паллада

Машҳур инсайдер ва журналист Педро Алмейда томонидан берилган маълумотларга кўра, Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби Маркус Рэшфорд трансферини амалга ошириш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда.

Саудияликлар инглиз ҳужумчисини ўз таркибига қўшиб олиш орқали ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган.

Инсайдер Педро Алмейда хабаридан:

«Саудия Арабистонининг "Ал-Наср" клуби Маркус Рэшфорднинг хизматларига жиддий қизиқиш билдирмоқда ва англиялик футболчини қўлга киритиш бўйича фаол музокараларни давом эттирмоқда.»

2. «Барселона»даги ёрқин мавсум ва амалдаги шартнома

Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Унинг «қизил иблислар» билан тузган амалдаги шартномаси 2028 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.

Ўтган мавсумни ҳужумчи Испаниянинг «Барселона» клуби сафида ижара асосида ўтказди ва Каталония клуби таркибида жуда мазмунли ўйин намойиш этди:

  • Мусобақалардаги ўйинлар сони: 49 та ўйин;

  • Урилган голлар: 14 та гол;

  • Голли узатмалар: 14 та ассист.

Нўфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, ҳозирда Рэшфорднинг бозор қиймати 40 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.

Маркус Рэшфорд ва унинг эҳтимолий трансфери бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Маркус Рэшфорд (Англия)

Тегишли клуби

«Манчестер Юнайтед» (шартнома 2028 йил 30 июнгача)

Қизиқиш билдираётган клуб

«Ал-Наср» (Саудия Арабистони)

Ўтган мавсумдаги клуби

«Барселона» (ижарада)

Статистикаси («Барселона»да)

49 та ўйин, 14 та гол, 14 та голли узатма

Бозор қиймати (Transfermarkt)

~40 миллион евро

Асосий манба

Журналист Педро Алмейда

Маркус Рэшфорднинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли келишувлардан бирига айланиши мумкин.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Маркус Рэшфорд Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клубига ўтгани маъқулми ёки у Европа футболида қолиши керакми? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Маркус РэшфордМанчестер ЮнайтедАн-НасрБарселонаПедро Алмейда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБугун, 18:59Роберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиРоберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиБугун, 18:56Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиЖоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар бердиБугун, 18:34Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиТоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиБугун, 18:15Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаБугун, 18:11Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаЮвентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди