DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайди
АҚШнинг етакчи озиқ-овқат етказиб бериш платформаларидан бири бўлган DoorDash компанияси ўзининг автоном қурилмаларга асосланган DoorDash Air номли янги етказиб бериш бизнесини йўлга қўйганини эълон қилди. Ушбу ташаббус компаниянинг робототехника ва автономия жамоаси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, келгусида асосий мобил илова экотизимига тўлиқ интеграция қилинади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги йўналишнинг очилиши АҚШ Федерал авиация маъмурияти (ФАА) томонидан Парт 135 ҳаво ташувчиси сертификати олингандан сўнг амалга оширилди. Мазкур расмий рухсатнома компанияга Қўшма Штатлар ҳудудида тижорат мақсадидаги дронлар ёрдамида етказиб бериш хизматини қонуний равишда бажариш ҳуқуқини тақдим этади. Бироқ, бу DoorDash томонидан махсус ясалган учиш аппаратлари дарҳол буюртмаларни таши бошлайди дегани эмас.
Келажакдаги режалар ва синов босқичлариКомпания ўзининг янги учиш аппаратлари амалиётга жорий этилишининг аниқ муддатларини ҳозирча маълум қилмади. Дастлабки босқичда операторнинг бевосита кўриш доирасида қолган ҳолда қисқа масофаларга учувчисиз қурилмалар ёрдамида кичик синов дастурларини бошлаш кўзда тутилган.
Агар DoorDash ўз дронларининг узоқроқ масофаларга тўлиқ автоном тарзда учишини таъминламоқчи бўлса, бунинг учун ФААдан Визуал кўриш чизиғидан ташқари (БВЛОС) технологиясини тасдиқлатиши талаб этилади. Аввалроқ Amazon, Wing ва Зиплине каби етакчи компаниялар шунга ўхшаш сертификатларни қўлга киритган эди.
Мавжуд ҳамкорликлар ва автоном роботларЯнги дастур йўлга қўйилганига қарамай, етказиб бериш гиганти Wing ҳамда Флйтрех компаниялари билан амалдаги ҳамкорлик алоқаларини сақлаб қолмоқда. Хусусан, DoorDash 2022-йилда Alphabet таркибидаги Wing билан Австралияда дрон етказиб бериш дастури бўйича шериклик ўрнатган ва 2024-йилда уни Даллас-Форт-Ворт каби АҚШ шаҳарларига кенгайтирган эди.
DoorDash Air лойиҳаси компаниянинг тадқиқот ва ишланмалар бўлими — DoorDash Лабс доирасида яратилди. Ушбу бўлим шунингдек, 2025-йил сентябрь ойида тақдим этилган ва ҳозирда Аризона штатининг Темпе, Меса, Гилберт, Чандлер ҳамда Калифорниянинг Фремонт шаҳарлари чеккаларида фаолият юритаётган Дот номли пиёдалар йўлакчаси автоном роботи ортида ҳам турибди.
Биринчи тамойилдан келиб чиққан ёндашувКомпаниянинг таъкидлашича, дронлар ва пиёдалар йўлаги роботларини яратиш асосий бизнес моделига зид келмайди. DoorDash асосчиларидан бири ва бош маҳсулот директори Стенли Тангнинг блог-постида қайд этилишича, мутахассислар энг сўнгги автоном технологияларни яратишдан эмас, балки мижоз олдида турган реал муаммони ҳал қилишдан келиб чиққан.
Компания нуқтаи назаридан, дронлар ва ер усти роботлари улар барпо этаётган кенгроқ етказиб бериш тармоғининг ажралмас қисмидир. Бунда уч юз эллик фунтлик робот ёки замонавий дрон каби жисмоний қурилмалар муҳим аҳамият касб этса-да, қайси усул орқали буюртма етказилишини аниқлай оладиган операцион тизим ва дастурий таъминот ҳам бирдек танқидий аҳамиятга эга.
…