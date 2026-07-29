DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайди

·24·Техно
DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайди

АҚШнинг етакчи озиқ-овқат етказиб бериш платформаларидан бири бўлган DoorDash компанияси ўзининг автоном қурилмаларга асосланган DoorDash Air номли янги етказиб бериш бизнесини йўлга қўйганини эълон қилди. Ушбу ташаббус компаниянинг робототехника ва автономия жамоаси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, келгусида асосий мобил илова экотизимига тўлиқ интеграция қилинади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги йўналишнинг очилиши АҚШ Федерал авиация маъмурияти (ФАА) томонидан Парт 135 ҳаво ташувчиси сертификати олингандан сўнг амалга оширилди. Мазкур расмий рухсатнома компанияга Қўшма Штатлар ҳудудида тижорат мақсадидаги дронлар ёрдамида етказиб бериш хизматини қонуний равишда бажариш ҳуқуқини тақдим этади. Бироқ, бу DoorDash томонидан махсус ясалган учиш аппаратлари дарҳол буюртмаларни таши бошлайди дегани эмас.

Келажакдаги режалар ва синов босқичлари

Компания ўзининг янги учиш аппаратлари амалиётга жорий этилишининг аниқ муддатларини ҳозирча маълум қилмади. Дастлабки босқичда операторнинг бевосита кўриш доирасида қолган ҳолда қисқа масофаларга учувчисиз қурилмалар ёрдамида кичик синов дастурларини бошлаш кўзда тутилган.

Агар DoorDash ўз дронларининг узоқроқ масофаларга тўлиқ автоном тарзда учишини таъминламоқчи бўлса, бунинг учун ФААдан Визуал кўриш чизиғидан ташқари (БВЛОС) технологиясини тасдиқлатиши талаб этилади. Аввалроқ Amazon, Wing ва Зиплине каби етакчи компаниялар шунга ўхшаш сертификатларни қўлга киритган эди.

Мавжуд ҳамкорликлар ва автоном роботлар

Янги дастур йўлга қўйилганига қарамай, етказиб бериш гиганти Wing ҳамда Флйтрех компаниялари билан амалдаги ҳамкорлик алоқаларини сақлаб қолмоқда. Хусусан, DoorDash 2022-йилда Alphabet таркибидаги Wing билан Австралияда дрон етказиб бериш дастури бўйича шериклик ўрнатган ва 2024-йилда уни Даллас-Форт-Ворт каби АҚШ шаҳарларига кенгайтирган эди.

DoorDash Air лойиҳаси компаниянинг тадқиқот ва ишланмалар бўлими — DoorDash Лабс доирасида яратилди. Ушбу бўлим шунингдек, 2025-йил сентябрь ойида тақдим этилган ва ҳозирда Аризона штатининг Темпе, Меса, Гилберт, Чандлер ҳамда Калифорниянинг Фремонт шаҳарлари чеккаларида фаолият юритаётган Дот номли пиёдалар йўлакчаси автоном роботи ортида ҳам турибди.

Биринчи тамойилдан келиб чиққан ёндашув

Компаниянинг таъкидлашича, дронлар ва пиёдалар йўлаги роботларини яратиш асосий бизнес моделига зид келмайди. DoorDash асосчиларидан бири ва бош маҳсулот директори Стенли Тангнинг блог-постида қайд этилишича, мутахассислар энг сўнгги автоном технологияларни яратишдан эмас, балки мижоз олдида турган реал муаммони ҳал қилишдан келиб чиққан.

Компания нуқтаи назаридан, дронлар ва ер усти роботлари улар барпо этаётган кенгроқ етказиб бериш тармоғининг ажралмас қисмидир. Бунда уч юз эллик фунтлик робот ёки замонавий дрон каби жисмоний қурилмалар муҳим аҳамият касб этса-да, қайси усул орқали буюртма етказилишини аниқлай оладиган операцион тизим ва дастурий таъминот ҳам бирдек танқидий аҳамиятга эга.

DoorDashДронларТехнологияАвтономияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиStarship синови: Илон Маск юқори аниқликдаги қўнишни юқори баҳоладиБугун, 18:59ҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиҲМД Pulse2 смартфонлар сериясининг тўлиқ техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 18:29Spotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиSpotify иловасида югуриш учун махсус сунъий интеллект режими ишга туширилдиБугун, 18:25Samsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиSamsung янги букланувчи смартфонлари жаҳон бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 17:52Huawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиHuawei Nova 16 SE смартфонининг илк жонли суратлари интернетга сиздирилдиБугун, 17:27Фаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиФаст Металс қизил лой чиқиндисидан муҳим минералларни ажратиб олиш технологиясини яратдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб