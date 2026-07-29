Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар берди

·24·Спорт
Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар берди

Боруссия Дортмунд яримҳимоячиси Жоб Беллингем Германиядаги мураккаб ва синовларга бой ўтган дебют мавсумидан сўнг, янги чемпионатда мухлисларга улкан натижаларни тақдим этишга вада берди. Goal.com хабар беришича, 20 ёшли инглиз футболчиси Signal Идуна Парк стадионида ўтказилган илк йилидан кейин жамоада етакчилик вазифасини ўз зиммасига олишга тўла тайёрлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дортмунд клуби раҳбарияти ёш футболчида унинг акаси Жуд Беллингем Реал Мадрид сафига ўтиб кетганидан кейин бўшаб қолган муҳим ўринни тўлдира оладиган келажакдаги асосий фигирани кўрмоқда. Осиё бўйлаб ташкил этилган сафар чоғида йигит эндиликда ўзини шунчаки истиқболли ёш ўйинчи сифатида эмас, балки шаклланган профессионал сифатида кўрсатишни исташини қатъий таъкидлади.

Янги мавсум ва янги мақсадлар

Матбуот вакиллари билан мулоқот чоғида Жоб Беллингем ўзининг ёши борасида фикр билдираркан, фаолияти давомида етарлича учрашувларда майдонга тушгани ва жамоада ундан ҳам ёшроқ ўйинчилар талайгина эканини қайд этди. У энди ўзини ёш бола деб ҳисобламаслигини очиқчасига айтди.

Боруссия Дортмунд жамоасининг келгуси ўйинларида ярим ҳимоя марказида Жоб Беллингем ҳамда Феликс Нмеча жуфтлигининг ҳаракатлари жамоа мухлислари ва мураббийлар штаби эътибор марказида бўлади. Ушбу икки футболчи майдоннинг икки жарима майдончаси оралиғида зарур динамика ва барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.

Интизом ва ёзги тайёргарлик

Инглизистонлик футболчи жамоавий ўйин сифати сезиларли даражада яхшиланганини, хусусан, сўнгги ҳафталарда шериги Феликс Нмеча билан майдондаги ўзаро тушуниши янада кучайганини мамнуният билан таъкидлади. Беллингемнинг сўзларига кўра, мухлислар уларнинг биргаликдаги ҳаракатларидан жуда катта ижобий ўзгаришларни кутишлари мумкин.

Бўлажак мавсумда жисмоний ҳолатни юқори даражада ушлаб туриш мақсадида футболчи узайтирилган ёзги таътилни қисқартириб, бор эътиборини жисмоний тайёргарлигини кучайтиришга қаратди. Бу каби профессионал ёндашув унинг Бундеслигада ва Европа саҳнасида чинакам муваффақиятга эришиш борасидаги қатъий ниятидан далолат беради.

Ёш яримҳимоячи ёзги таътил давомидаги машғулотлар дастурига тўхталиб ўлароқ, Бирмингем шаҳрига бориб, ўзи узоқ йиллардан бери таниш бўлган мутахассислар билан ишлаганини билдирди. У клуб томонидан берилган дастурни тўлиқ бажарибгина қолмай, ўз устида қўшимча равишда ҳам ишлай олган.

Жоб БеллингемБоруссия ДортмундБундеслигадаФутбол янгиликлариГермания чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБавария трансфер ойнасини ёпди: Майкл Олисе ва Алфонсо Девис тақдири ҳал этилдиБугун, 18:59Роберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиРоберт Левандовский Саудия Арабистонидан келган 200 миллион евролик таклифни рад этдиБугун, 18:56Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Маркус Рэшфорд «Ал-Наср» клуби билан трансфер бўйича музокара бошлади!Бугун, 18:38Тоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиТоттенхем мавсумолди ўйинда Сидней устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозондиБугун, 18:15Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, янги номларни қидирмоқдаБугун, 18:11Ювентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаЮвентус Яссине Боуноу трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди