Жоб Беллингем Боруссия мухлисларига катта вадалар берди
Боруссия Дортмунд яримҳимоячиси Жоб Беллингем Германиядаги мураккаб ва синовларга бой ўтган дебют мавсумидан сўнг, янги чемпионатда мухлисларга улкан натижаларни тақдим этишга вада берди. Goal.com хабар беришича, 20 ёшли инглиз футболчиси Signal Идуна Парк стадионида ўтказилган илк йилидан кейин жамоада етакчилик вазифасини ўз зиммасига олишга тўла тайёрлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дортмунд клуби раҳбарияти ёш футболчида унинг акаси Жуд Беллингем Реал Мадрид сафига ўтиб кетганидан кейин бўшаб қолган муҳим ўринни тўлдира оладиган келажакдаги асосий фигирани кўрмоқда. Осиё бўйлаб ташкил этилган сафар чоғида йигит эндиликда ўзини шунчаки истиқболли ёш ўйинчи сифатида эмас, балки шаклланган профессионал сифатида кўрсатишни исташини қатъий таъкидлади.
Янги мавсум ва янги мақсадларМатбуот вакиллари билан мулоқот чоғида Жоб Беллингем ўзининг ёши борасида фикр билдираркан, фаолияти давомида етарлича учрашувларда майдонга тушгани ва жамоада ундан ҳам ёшроқ ўйинчилар талайгина эканини қайд этди. У энди ўзини ёш бола деб ҳисобламаслигини очиқчасига айтди.
Боруссия Дортмунд жамоасининг келгуси ўйинларида ярим ҳимоя марказида Жоб Беллингем ҳамда Феликс Нмеча жуфтлигининг ҳаракатлари жамоа мухлислари ва мураббийлар штаби эътибор марказида бўлади. Ушбу икки футболчи майдоннинг икки жарима майдончаси оралиғида зарур динамика ва барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.
Интизом ва ёзги тайёргарликИнглизистонлик футболчи жамоавий ўйин сифати сезиларли даражада яхшиланганини, хусусан, сўнгги ҳафталарда шериги Феликс Нмеча билан майдондаги ўзаро тушуниши янада кучайганини мамнуният билан таъкидлади. Беллингемнинг сўзларига кўра, мухлислар уларнинг биргаликдаги ҳаракатларидан жуда катта ижобий ўзгаришларни кутишлари мумкин.
Бўлажак мавсумда жисмоний ҳолатни юқори даражада ушлаб туриш мақсадида футболчи узайтирилган ёзги таътилни қисқартириб, бор эътиборини жисмоний тайёргарлигини кучайтиришга қаратди. Бу каби профессионал ёндашув унинг Бундеслигада ва Европа саҳнасида чинакам муваффақиятга эришиш борасидаги қатъий ниятидан далолат беради.
Ёш яримҳимоячи ёзги таътил давомидаги машғулотлар дастурига тўхталиб ўлароқ, Бирмингем шаҳрига бориб, ўзи узоқ йиллардан бери таниш бўлган мутахассислар билан ишлаганини билдирди. У клуб томонидан берилган дастурни тўлиқ бажарибгина қолмай, ўз устида қўшимча равишда ҳам ишлай олган.
…