NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқлади

·54·Техно
NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқлади
Қисқача

NASAнинг Curiosity марсоҳоди Қизил сайёрадан Ерга юборган енг ноёб ва кенг қамровли панорамали суратлар орқали Марсда улкан кўпбурчаклар майдони аниқланди. Шарп тоғи етагидаги Валле Гранде ҳудудидан олинган 360 даражали суратда ўлчами 4 дан 8 сантиметргача бўлган тўрсимон тузилмалар ва полигонал ёриқлар акс етган.

NASAнинг Curiosity марсоҳоди Қизил сайёрадан ўзининг энг ноёб ва кенг қамровли панорамали суратларини Ерга юборди. Ушбу илмий кашфиёт сайёра геологиясини ўрганишда муҳим қадам бўлиб, миллионлаб йиллар олдинги иқлимий ўзгаришларни тушунишга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилма Шарп тоғи этагидаги Валле Гранде деб номланган ҳудуддан 360 даражали янги панорама тақдим этди. Суратда ўлчами 4 дан 8 сантиметргача бўлган сўнгги тўрсимон тузилмалар — полигонал ёриқлар аниқ акс этган.

Ноёб топилманинг кўлами

Мутахассисларнинг таъкидлашича, миссия давомида шундай геометрик шаклдаги кичик участкалар аввал ҳам бир неча бор топилган эди. Бироқ Валле Гранде ҳудудидаги каби улкан кўлам ва бутун бир майдонни эгаллаган кўпбурчаклар илгари ҳеч қачон кузатилмаган.

Жорий йилнинг 19 ва 20 июн кунларида, яни миссиянинг 4930 ва 4931-март солларида олинган панели тасвирларда кўпбурчак шакллар камеранинг кўриш доирасидаги барча йўналишларга чўзилиб кетгани кўрсатилган. Улар ҳатто баландлиги 6 метр келадиган ва чўққиси қалин қум қатлами билан қопланган «Мирафлорес» деб номланган яқин атрофдаги қоянинг ён бағирларини ҳам ўраб олган.

NASAнинг Жанубий Калифорниядаги Реактив ҳаракатланиш лабораторияси лойиҳасининг илмий раҳбари Эшвин Васаваданинг сўзларига кўра, бу манзара ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли. Мутахассислар ушбу шаклларнинг шакли ва кимёвий таркибини синчиклаб ўлчаб чиқмоқда ҳамда улар орқали сайёрадаги қадимги жараёнларнинг сирларини очишга умид қилмоқда.

Илмий изланишлар ва келажак режалари

Олимларнинг фикрича, илгари топилган баъзи кўпбурчаклар қуритилган лойнинг ёрилиши натижасида ҳосил бўлган. Бироқ уларнинг ғайриоддий панжарали тузилиши ҳароратнинг кескин ўзгариши ёки чўкинди жинслардан сувнинг сиқиб чиқарилиши каби бошқа мураккаб жараёнлар таъсирида ҳам юзага келган бўлиши мумкин.

Мазкур топилма Curiosity марсоҳоди 2012 йил 5 августда Марсга қўнганидан бери ўтган 14 йил давомида тақдим этган кўплаб кутилмаган совғалардан бири бўлиб қолмоқда. Ўз навбатида, тадқиқотлар ва келажакдаги космик миссиялар доирасида, хусусан, SpaceX асосчиси Илон Маскнинг таъкидлашича, инсониятнинг Марсга илк қадамини қўйиши бундан беш-этти йил кейиноқ амалга ошиши режалаштирилмоқда.

МарсCuriosityNASAКосмосИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиБугун, 11:25Хитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиХитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб