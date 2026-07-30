АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари берди

·97·Дунё
АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари берди
Қисқача

АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги 30 июл куни Ерон ҳудудидаги бир қатор ҳарбий иншоотларга оммавий ҳаво зарбалари берилганини маълум қилди. Бу ҳарбий ҳаракатлар 28 июл куни Ерон ҳудудидан АҚШ ҳарбийларига қарата уюштирилган баллистик ракета ва сўнгги 72 соат ичида 30 дан ортиқ дрон ҳужумига жавоб сифатида амалга оширилди.

Яқин Шарқда вазият яна кескинлашди. АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) 30 июл куни Эрон ҳудудидаги бир қатор ҳарбий иншоотларга оммавий ҳаво зарбалари берилганини маълум қилди. Бу ҳужум бир кун аввал минтақада жойлашган АҚШ ҳарбийларига қарши уюштирилган ракета ҳужумига жавоб сифатида амалга оширилган.

Zamin.uz ушбу минтақавий хавфсизликка таҳдид солувчи муҳим воқеа тафсилотлари, нишонга олинган объектлар ва томонларнинг аввалги тўқнашувлари ҳақида хабар беради.

Йўқ қилинган объектлар ва операция мақсади

CENTCOM билдиришича, операция давомида Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпусига қарашли ўнлаб ҳарбий иншоотлар нишонга олинган. Улар орасида қуйидагилар бор:

  • Ҳарбий қўмондонлик марказлари;

  • Ракета қуроллари ва учувчисиз аппаратлар (дрон) билан боғлиқ иншоотлар;

  • Соҳил қўриқлаш кучлари объектлари.

Америка ҳарбийлари таъкидлашича, операциядан асосий мақсад Эрон ва унинг иттифоқчилари томонидан АҚШ қўшинлари, Форс кўрфазидаги тижорат кемалари ҳамда минтақа давлатларига таҳдидларни янада камайтиришдан иборат бўлган.

Баллистик ракеталар ҳужуми ва "ҳаво мудофааси" жанги

Таъкидланишича, жорий операция 28 июл куни Эрон ҳудудидан Яқин Шарқдаги Америка ҳарбийларига қарата бир нечта баллистик ракета учирилишига жавоб бўлди. АҚШ томони бу ракеталарнинг барчаси ҳавода йўқ қилинганини билдирмоқда.

Эслатиб ўтамиз, айни пайтда Яқин Шарқда 50 мингдан ортиқ америкалик ҳарбий хизмат қилмоқда ва бундай ҳужумлар уларнинг ҳаётига тўғридан-тўғри хавф солади.

Қарама-қаршилик тарихи ва New York Times хабари

АҚШ ва Эрон ўртасидаги қуролли тўқнашувлар жорий ой бошида, хусусан 12–24 июл кунлари ҳам жуда юқори даражада кечган эди. Бу даврда АҚШ Эрон ҳудудидаги объектларга тунги ҳужумлар уюштириб, уларни Ҳўрмуз бўғозидаги кемаларга таҳдидни камайтириш чораси сифатида изоҳлаган. Эрон эса қўшни давлатлардаги АҚШ базаларини нишонга олганини маълум қилган.

24 июлдан кейин томонлар бир неча кун давомида ўзаро зарбаларни тўхтатиб турган эди. The New York Times маълумотига кўра, АҚШ президенти 24 июл куни янги кенг кўламли ҳужумларни вақтинча кечиктиришга қарор қилган. Бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлган:

  • Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун ракета захираларининг қисқариши;

  • Эҳтимолий глобал энергетика ва иқтисодий инқироз хавфи.

Саудия Арабистони билан ҳамкорлик ва дронлар хавфи

Эътиборли жиҳати шундаки, 28 июл кунги ҳаракатларда АҚШ Саудия Арабистони қуролли кучлари билан биргаликда ҳаракат қилган. CENTCOM маълум қилишича, бу операция сўнгги 72 соат ичида АҚШ кучларига қарши уюштирилган 30 дан ортиқ дрон ҳужумига жавоб бўлган.

АҚШ-Эрон қуролли қарама-қаршилиги бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Операция санаси

30 июль

Нишон ҳудуд

Эрон ҳудуди

Жавоб ҳужуми (сана)

28 июль (баллистик ракеталар)

Нишонга олинган объектлар

ИРГК қўмондонлик марказлари, ракета/дрон иншоотлари, соҳил қўриқлаш

Минтақадаги АҚШ қўшинлари сони

50 000+

Иттифоқчи (28 июль)

Саудия Арабистони

Яқин Шарқдаги вазият ўта кескинлигича қолмоқда ва АҚШнинг Эрон ҳудудига тўғридан-тўғри оммавий зарбалари геосиёсий барқарорликка жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва хавфсизлик масалаларига қизиқувчи гуруҳларга дарҳол юборинг!

Сизнингча, АҚШнинг бу оммавий зарбалари Эрон билан кенг кўламли урушга олиб келадими? Ёки бу таҳдидларни камайтириш учун зарур чора эдими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

АҚШЭронСЕНТКОМИслом инқилоби посбонлари корпусиНью-Йорк Таймс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиҚизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиБугун, 13:29Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 11:57АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиАҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиБугун, 10:57Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Бугун, 02:56Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Бугун, 02:45Сунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиСунъий дум тақилган товуқлар юриши билан ҳаммани ҳайратга солдиБугун, 02:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда