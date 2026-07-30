АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари берди
АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги 30 июл куни Ерон ҳудудидаги бир қатор ҳарбий иншоотларга оммавий ҳаво зарбалари берилганини маълум қилди. Бу ҳарбий ҳаракатлар 28 июл куни Ерон ҳудудидан АҚШ ҳарбийларига қарата уюштирилган баллистик ракета ва сўнгги 72 соат ичида 30 дан ортиқ дрон ҳужумига жавоб сифатида амалга оширилди.
Яқин Шарқда вазият яна кескинлашди. АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) 30 июл куни Эрон ҳудудидаги бир қатор ҳарбий иншоотларга оммавий ҳаво зарбалари берилганини маълум қилди. Бу ҳужум бир кун аввал минтақада жойлашган АҚШ ҳарбийларига қарши уюштирилган ракета ҳужумига жавоб сифатида амалга оширилган.
Zamin.uz ушбу минтақавий хавфсизликка таҳдид солувчи муҳим воқеа тафсилотлари, нишонга олинган объектлар ва томонларнинг аввалги тўқнашувлари ҳақида хабар беради.
Йўқ қилинган объектлар ва операция мақсади
CENTCOM билдиришича, операция давомида Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпусига қарашли ўнлаб ҳарбий иншоотлар нишонга олинган. Улар орасида қуйидагилар бор:
Ҳарбий қўмондонлик марказлари;
Ракета қуроллари ва учувчисиз аппаратлар (дрон) билан боғлиқ иншоотлар;
Соҳил қўриқлаш кучлари объектлари.
Америка ҳарбийлари таъкидлашича, операциядан асосий мақсад Эрон ва унинг иттифоқчилари томонидан АҚШ қўшинлари, Форс кўрфазидаги тижорат кемалари ҳамда минтақа давлатларига таҳдидларни янада камайтиришдан иборат бўлган.
Баллистик ракеталар ҳужуми ва "ҳаво мудофааси" жанги
Таъкидланишича, жорий операция 28 июл куни Эрон ҳудудидан Яқин Шарқдаги Америка ҳарбийларига қарата бир нечта баллистик ракета учирилишига жавоб бўлди. АҚШ томони бу ракеталарнинг барчаси ҳавода йўқ қилинганини билдирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, айни пайтда Яқин Шарқда 50 мингдан ортиқ америкалик ҳарбий хизмат қилмоқда ва бундай ҳужумлар уларнинг ҳаётига тўғридан-тўғри хавф солади.
Қарама-қаршилик тарихи ва New York Times хабари
АҚШ ва Эрон ўртасидаги қуролли тўқнашувлар жорий ой бошида, хусусан 12–24 июл кунлари ҳам жуда юқори даражада кечган эди. Бу даврда АҚШ Эрон ҳудудидаги объектларга тунги ҳужумлар уюштириб, уларни Ҳўрмуз бўғозидаги кемаларга таҳдидни камайтириш чораси сифатида изоҳлаган. Эрон эса қўшни давлатлардаги АҚШ базаларини нишонга олганини маълум қилган.
24 июлдан кейин томонлар бир неча кун давомида ўзаро зарбаларни тўхтатиб турган эди. The New York Times маълумотига кўра, АҚШ президенти 24 июл куни янги кенг кўламли ҳужумларни вақтинча кечиктиришга қарор қилган. Бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлган:
Ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун ракета захираларининг қисқариши;
Эҳтимолий глобал энергетика ва иқтисодий инқироз хавфи.
Саудия Арабистони билан ҳамкорлик ва дронлар хавфи
Эътиборли жиҳати шундаки, 28 июл кунги ҳаракатларда АҚШ Саудия Арабистони қуролли кучлари билан биргаликда ҳаракат қилган. CENTCOM маълум қилишича, бу операция сўнгги 72 соат ичида АҚШ кучларига қарши уюштирилган 30 дан ортиқ дрон ҳужумига жавоб бўлган.
АҚШ-Эрон қуролли қарама-қаршилиги бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Операция санаси
30 июль
Нишон ҳудуд
Эрон ҳудуди
Жавоб ҳужуми (сана)
28 июль (баллистик ракеталар)
Нишонга олинган объектлар
ИРГК қўмондонлик марказлари, ракета/дрон иншоотлари, соҳил қўриқлаш
Минтақадаги АҚШ қўшинлари сони
50 000+
Иттифоқчи (28 июль)
Саудия Арабистони
Яқин Шарқдаги вазият ўта кескинлигича қолмоқда ва АҚШнинг Эрон ҳудудига тўғридан-тўғри оммавий зарбалари геосиёсий барқарорликка жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва хавфсизлик масалаларига қизиқувчи гуруҳларга дарҳол юборинг!
Сизнингча, АҚШнинг бу оммавий зарбалари Эрон билан кенг кўламли урушга олиб келадими? Ёки бу таҳдидларни камайтириш учун зарур чора эдими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…