Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланиши
Англиянинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета жамоанинг сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳақида фикр билдирар экан, қўлга киритилган чемпионликни келажакдаги буюк ғалабалар учун фақатгина бошланғич нуқта деб атади. Мутахассиснинг фикрича, Лондон клуби 22 йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигасида зафар қучгани билан тўхтаб қолмаслиги ва ўз олдига янада улуғвор мақсадларни қўйиши шарт. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, испаниялик мутахассис клубнинг расмий веб-сайтига берган интервюсида ўтган йиллардаги ютуқлар жамоада лоқайдлик келтириб чиқармаслиги кераклигини қатъий таъкидлади. У шогирдларини мавжуд даражада қолиб кетмасдан, инглиз футболи чўққисида барқарор устунлик ўрнатишга чақирди.
Янги ўлчам ва юқори талабларАрсенал узоқ йиллик интизорликдан сўнг Англия чемпионлигини қўлга киритиб, энг юқори даражада рақобат қила олишини исботлади. Эндиликда Микел Артета жамоанинг мақомини Европанинг энг элит клублари қаторига қатъий қўшиб қўймоқчи ва бу борадаги талабларни янада кучайтириш ниятида.
«Бу бошланиш бўлиши керак ва бу стандартга айланиши шарт», — деди Артета ўз сўзида. Унинг таъкидлашича, мукаммаллик клубнинг доимий қоидасига айланиши ва келажакка интилишда асосий туртки бериши лозим. Ҳар бир футболчи амалдаги чемпион бўлиш масъулиятини ҳис қилиши ва кундалик машғулотларда ўз амбитионсияларини намоён этиши талаб этилади.
Интизом ва келажак сари интилишМураббийнинг фикрича, муваффақиятнинг калити — кундалик интизом, садоқат ва ижобий энергияни ўн бир ой давомида бир маромда ушлаб туришдир. Агар барча жамоа аъзолари ушбу талабларни бажара олса, мавсум якунида Арсенал яна энг кучли позициялардан бирини эгаллайди.
Клуб мавсумни ҳимоя қилишга ҳойрлик кўрар экан, Артета ўз эътиборини мазкур элит тафаккурни тўғридан-тўғри майдонда намойиш этишга қаратмоқда. Арсенал устозининг талабига кўра, жамоа ўзининг юқори амбицияларини янги мавсумнинг илк дақиқалариданоқ майдонда исботлаб бериши керак бўлади.
…