Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланиши

·31·Спорт
Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланиши

Англиянинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета жамоанинг сўнгги йиллардаги муваффақиятлари ҳақида фикр билдирар экан, қўлга киритилган чемпионликни келажакдаги буюк ғалабалар учун фақатгина бошланғич нуқта деб атади. Мутахассиснинг фикрича, Лондон клуби 22 йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигасида зафар қучгани билан тўхтаб қолмаслиги ва ўз олдига янада улуғвор мақсадларни қўйиши шарт. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, испаниялик мутахассис клубнинг расмий веб-сайтига берган интервюсида ўтган йиллардаги ютуқлар жамоада лоқайдлик келтириб чиқармаслиги кераклигини қатъий таъкидлади. У шогирдларини мавжуд даражада қолиб кетмасдан, инглиз футболи чўққисида барқарор устунлик ўрнатишга чақирди.

Янги ўлчам ва юқори талаблар

Арсенал узоқ йиллик интизорликдан сўнг Англия чемпионлигини қўлга киритиб, энг юқори даражада рақобат қила олишини исботлади. Эндиликда Микел Артета жамоанинг мақомини Европанинг энг элит клублари қаторига қатъий қўшиб қўймоқчи ва бу борадаги талабларни янада кучайтириш ниятида.

«Бу бошланиш бўлиши керак ва бу стандартга айланиши шарт», — деди Артета ўз сўзида. Унинг таъкидлашича, мукаммаллик клубнинг доимий қоидасига айланиши ва келажакка интилишда асосий туртки бериши лозим. Ҳар бир футболчи амалдаги чемпион бўлиш масъулиятини ҳис қилиши ва кундалик машғулотларда ўз амбитионсияларини намоён этиши талаб этилади.

Интизом ва келажак сари интилиш

Мураббийнинг фикрича, муваффақиятнинг калити — кундалик интизом, садоқат ва ижобий энергияни ўн бир ой давомида бир маромда ушлаб туришдир. Агар барча жамоа аъзолари ушбу талабларни бажара олса, мавсум якунида Арсенал яна энг кучли позициялардан бирини эгаллайди.

Клуб мавсумни ҳимоя қилишга ҳойрлик кўрар экан, Артета ўз эътиборини мазкур элит тафаккурни тўғридан-тўғри майдонда намойиш этишга қаратмоқда. Арсенал устозининг талабига кўра, жамоа ўзининг юқори амбицияларини янги мавсумнинг илк дақиқалариданоқ майдонда исботлаб бериши керак бўлади.

АрсеналМикел АртетаАнглия Премер-лигасиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиБугун, 10:00Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Бугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди