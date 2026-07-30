Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирди
Германиялик ҳужумчи Карим Адееми каталонияликлар сафидаги дастлабки кунларданоқ ўзининг чақмоқдек тезкорлиги билан жамоадошларини ҳайратда қолдирди. Ҳимоячи Александро Балде клубнинг расмий YouTube каналидаги савол-жавоб сессиясида германиялик футболчининг жамоага қўшилиши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, унинг тезлиги ўзини яна бир бор ҳайратда қолдирганини еътироф етди.
Германиялик ҳужумчи Карим Адееми каталонияликлар сафидаги дастлабки кунларданоқ ўзининг чақмоқдек тезкорлиги ва жисмоний имкониятлари билан жамоадошларини ҳайратда қолдирди. Клубнинг мавсумолди тайёргарлик жараёнлари давомида янги футболчининг жамоага мослашуви тобора қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳимоячи Александро Бальде клубнинг расмий YouTube каналидаги савол-жавоб сессиясида германиялик футболчининг жамоага қўшилиши ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Ҳозирда махсус дастур асосида тўлиқ тикланиш жараёнини ўтаётган 22 ёшли испаниялик футболчи Адееми билан тезда тил топишиб улгурганини маълум қилди.
Майдондаги тезлик ва ўзаро муносабатларАлежандро Бальденинг таъкидлашича, Карим Адееми жамоага келганига кўп бўлмаганига қарамай, улар ўртасида яхши муносабат ўрнатилган. Ҳимоячи янги жамоадошининг нафақат инсоний фазилатлари, балки унинг ақлбовар қилмас тезлигига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди.
Бальде ўз интервюсида: «У бу ерда узоқ вақт бўлмади, лекин қисқа фурсат ичида у билан кўп гаплашишга улгурдим. Ўйлайманки, биз яхши муносабат ўрнатдик. У хотиржам йигитга ўхшайди. Ишончим комилки, у мавсум давомида бизга улкан ёрдам беради. У жуда тезкор. Мен уни олдиндан бинар эдим, лекин унинг тезлиги мени яна бир бор ҳайратда қолдирди», дея эътироф этди.
Ханси Флик қўл остидаги янги чақирувБоруссия Дортмунд сафидан Каталония клубига кўчиб ўтган ҳужумчи ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. У Германия терма жамоасидан яхши таниш бўлган бош мураббий Ханси Флик қўл остида ўзини кўрсатишга интилмоқда.
Адееми ўзининг таништирув матбуот анжуманида янги жамоасининг улуғворлиги унинг Ла Лига ва Барселона вариантини танлашида ҳал қилувчи рол ўйнаганини яшириб ўтирмади. «Талаблар юқори. Мен дунёдаги энг яхши жамоага қўшиляпман ва мураббий ҳамда мухлисларга Барселона футболчиси эканлигимни кўрсатиб қўймоқчиман», дея таъкидлаганди ҳужумчи.
Шу билан бирга, Александро Бальде ўзининг жисмоний ҳолатини тиклаш ва индивидуал маҳоратини ошириш устида тинимсиз ишлаётганини билдирди. Ёш ҳимоячи жамоавий муваффақиятлар билан бир қаторда, шахсий ривожланиш ҳам унинг асосий вазифаларидан бири эканини қўшимча қилди.
…