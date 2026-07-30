Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирди

·46·Спорт
Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирди
Қисқача

Германиялик ҳужумчи Карим Адееми каталонияликлар сафидаги дастлабки кунларданоқ ўзининг чақмоқдек тезкорлиги билан жамоадошларини ҳайратда қолдирди. Ҳимоячи Александро Балде клубнинг расмий YouTube каналидаги савол-жавоб сессиясида германиялик футболчининг жамоага қўшилиши ҳақида илиқ фикрлар билдириб, унинг тезлиги ўзини яна бир бор ҳайратда қолдирганини еътироф етди.

Германиялик ҳужумчи Карим Адееми каталонияликлар сафидаги дастлабки кунларданоқ ўзининг чақмоқдек тезкорлиги ва жисмоний имкониятлари билан жамоадошларини ҳайратда қолдирди. Клубнинг мавсумолди тайёргарлик жараёнлари давомида янги футболчининг жамоага мослашуви тобора қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, ҳимоячи Александро Бальде клубнинг расмий YouTube каналидаги савол-жавоб сессиясида германиялик футболчининг жамоага қўшилиши ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Ҳозирда махсус дастур асосида тўлиқ тикланиш жараёнини ўтаётган 22 ёшли испаниялик футболчи Адееми билан тезда тил топишиб улгурганини маълум қилди.

Майдондаги тезлик ва ўзаро муносабатлар

Алежандро Бальденинг таъкидлашича, Карим Адееми жамоага келганига кўп бўлмаганига қарамай, улар ўртасида яхши муносабат ўрнатилган. Ҳимоячи янги жамоадошининг нафақат инсоний фазилатлари, балки унинг ақлбовар қилмас тезлигига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди.

Бальде ўз интервюсида: «У бу ерда узоқ вақт бўлмади, лекин қисқа фурсат ичида у билан кўп гаплашишга улгурдим. Ўйлайманки, биз яхши муносабат ўрнатдик. У хотиржам йигитга ўхшайди. Ишончим комилки, у мавсум давомида бизга улкан ёрдам беради. У жуда тезкор. Мен уни олдиндан бинар эдим, лекин унинг тезлиги мени яна бир бор ҳайратда қолдирди», дея эътироф этди.

Ханси Флик қўл остидаги янги чақирув

Боруссия Дортмунд сафидан Каталония клубига кўчиб ўтган ҳужумчи ўз олдига улкан мақсадларни қўйган. У Германия терма жамоасидан яхши таниш бўлган бош мураббий Ханси Флик қўл остида ўзини кўрсатишга интилмоқда.

Адееми ўзининг таништирув матбуот анжуманида янги жамоасининг улуғворлиги унинг Ла Лига ва Барселона вариантини танлашида ҳал қилувчи рол ўйнаганини яшириб ўтирмади. «Талаблар юқори. Мен дунёдаги энг яхши жамоага қўшиляпман ва мураббий ҳамда мухлисларга Барселона футболчиси эканлигимни кўрсатиб қўймоқчиман», дея таъкидлаганди ҳужумчи.

Шу билан бирга, Александро Бальде ўзининг жисмоний ҳолатини тиклаш ва индивидуал маҳоратини ошириш устида тинимсиз ишлаётганини билдирди. Ёш ҳимоячи жамоавий муваффақиятлар билан бир қаторда, шахсий ривожланиш ҳам унинг асосий вазифаларидан бири эканини қўшимча қилди.

Карим АдеемиБарселонаАлександро БальдеХанси ФликЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиМикел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиБугун, 11:52Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиБугун, 10:00Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Бугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди