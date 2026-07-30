Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пора

·48·Жамият
Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пора
Қисқача

Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари ўтказган тезкор тадбирда "Сирдарё сув таъминоти" АЖ Боёвут тумани филиали бошлиғи У.У. ва бригадир А.П. фуқародан пора олаётганда ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Маълум бўлишича, мазкур мансабдор шахслар фуқаро Д.О.га тегишли хонадоннинг 3,5 миллион сўмлик ичимлик суви қарздорлигини ўчириб бериш евазига 1,8 миллион сўм миқдорида пул талаб қилишган. Филиал бошлиғи У.У.

Сирдарё вилоятининг Боёвут туманида сув таъминоти тизимида ишлаётган мансабдор шахсларнинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилди. Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида "Сирдарё сув таъминоти" АЖ Боёвут тумани филиали бошлиғи ва бригадири фуқародан пора олаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Zamin.uz ушбу коррупциявий жиноят тафсилотлари, гумонланувчиларнинг шахси ва уларга нисбатан кўрилган чоралар ҳақида хабар беради.

Ноқонуний келишув: 3,5 миллионлик қарзни "ўчириш" эвазига пул

Тергов маълумотларига кўра, филиал бошлиғи У.У. ва авария-таъмирлаш хизмати бўлинмаси бригадири А.П. ўзаро тил бириктирган ҳолда, фуқаро Д.О.нинг аввал сотилган хонадонига тегишли ичимлик сувидан 3,5 миллион сўмлик қарздорликни ваколатлари доирасида бартараф этишни ваъда қилишган. Бунинг эвазига улар фуқародан 1,8 миллион сўм миқдорида пул талаб қилишган.

Ушбу ноқонуний келишув натижасида давлат бюджетига тушиши керак бўлган маблағлар талон-торож қилиниши ва коррупциявий тизимга хизмат қилиши кўзда тутилган эди.

Тезкор тадбир ва қўлга олиш: Хизмат хонасидаги пора

Ушбу ноқонуний фаолият Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Боёвут тумани бўлими ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан назоратга олинган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида, филиал бошлиғи У.У. ўз хизмат хонасида келишилган 1,8 миллион сўмни фуқародан олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.

Амалиёт давомида гумонланувчилардан олинган кимёвий ишлов берилган пул маблағлари ва бошқа ҳужжатлар жиноят ишига ашёвий далил сифатида қўшилган.

Жиноят иши ва тергов остидагилар

Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчилар А.П. ва У.У.ларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 210-моддаси (Пора олиш) билан жиноят иши қўзғатилди.

Коррупцияга қарши курашиш доирасида олиб борилаётган ушбу ҳаракатлар минтақада қонун устуворлигини таъминлаш ва давлат маблағларини ҳимоя қилишга қаратилган. Таъкидлаш жоизки, бригадир А.П. муқаддам худди шундай қилмишлари учун судланган бўлишига қарамай, қайта жиноятга қўл урган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Боёвутдаги коррупциявий жиноят бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Жой

Боёвут тумани, Сирдарё вилояти

Корхона

"Сирдарё сув таъминоти" АЖ филиали

Гумонланувчилар

У.У. (Филиал бошлиғи), А.П. (Бригадир)

Қарздорлик миқдори

3 500 000 сўм

Талаб қилинган пора

1 800 000 сўм

Ушланган жой

Филиал бошлиғининг хизмат хонаси

Жиноят кодекси моддаси

210-модда (Пора олиш)

Бригадирнинг ўтмиши

Муқаддам судланган

Сув таъминоти тизимидаги раҳбарларнинг қўлга олиниши ва давлат маблағларини талон-торож қилишга уриниш — бу барча фуқаролар билиши керак бўлган муҳим воқеадир.

Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва маҳаллий аҳоли гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, сув таъминоти тизимида коррупцияга чек қўйиш учун қандай чоралар кўриш керак? Судланган шахснинг қайта раҳбарлик лавозимига тайинланишига ким жавобгар? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

СирдарёБоёвутСирдарё Сув ТаъминотиЎзбекистонЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)Бугун, 13:53Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиБугун, 13:09Қизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиҚизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиБугун, 02:53Андижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиАндижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиКеча, 23:39Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиТадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиКеча, 19:55Фуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиФуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди