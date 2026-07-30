Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пора
Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари ўтказган тезкор тадбирда "Сирдарё сув таъминоти" АЖ Боёвут тумани филиали бошлиғи У.У. ва бригадир А.П. фуқародан пора олаётганда ашёвий далиллар билан қўлга олинди. Маълум бўлишича, мазкур мансабдор шахслар фуқаро Д.О.га тегишли хонадоннинг 3,5 миллион сўмлик ичимлик суви қарздорлигини ўчириб бериш евазига 1,8 миллион сўм миқдорида пул талаб қилишган. Филиал бошлиғи У.У.
Сирдарё вилоятининг Боёвут туманида сув таъминоти тизимида ишлаётган мансабдор шахсларнинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилди. Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида "Сирдарё сув таъминоти" АЖ Боёвут тумани филиали бошлиғи ва бригадири фуқародан пора олаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Zamin.uz ушбу коррупциявий жиноят тафсилотлари, гумонланувчиларнинг шахси ва уларга нисбатан кўрилган чоралар ҳақида хабар беради.
Ноқонуний келишув: 3,5 миллионлик қарзни "ўчириш" эвазига пул
Тергов маълумотларига кўра, филиал бошлиғи У.У. ва авария-таъмирлаш хизмати бўлинмаси бригадири А.П. ўзаро тил бириктирган ҳолда, фуқаро Д.О.нинг аввал сотилган хонадонига тегишли ичимлик сувидан 3,5 миллион сўмлик қарздорликни ваколатлари доирасида бартараф этишни ваъда қилишган. Бунинг эвазига улар фуқародан 1,8 миллион сўм миқдорида пул талаб қилишган.
Ушбу ноқонуний келишув натижасида давлат бюджетига тушиши керак бўлган маблағлар талон-торож қилиниши ва коррупциявий тизимга хизмат қилиши кўзда тутилган эди.
Тезкор тадбир ва қўлга олиш: Хизмат хонасидаги пора
Ушбу ноқонуний фаолият Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Боёвут тумани бўлими ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан назоратга олинган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида, филиал бошлиғи У.У. ўз хизмат хонасида келишилган 1,8 миллион сўмни фуқародан олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.
Амалиёт давомида гумонланувчилардан олинган кимёвий ишлов берилган пул маблағлари ва бошқа ҳужжатлар жиноят ишига ашёвий далил сифатида қўшилган.
Жиноят иши ва тергов остидагилар
Мазкур ҳолат юзасидан гумонланувчилар А.П. ва У.У.ларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 210-моддаси (Пора олиш) билан жиноят иши қўзғатилди.
Коррупцияга қарши курашиш доирасида олиб борилаётган ушбу ҳаракатлар минтақада қонун устуворлигини таъминлаш ва давлат маблағларини ҳимоя қилишга қаратилган. Таъкидлаш жоизки, бригадир А.П. муқаддам худди шундай қилмишлари учун судланган бўлишига қарамай, қайта жиноятга қўл урган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Боёвутдаги коррупциявий жиноят бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Жой
Боёвут тумани, Сирдарё вилояти
Корхона
"Сирдарё сув таъминоти" АЖ филиали
Гумонланувчилар
У.У. (Филиал бошлиғи), А.П. (Бригадир)
Қарздорлик миқдори
3 500 000 сўм
Талаб қилинган пора
1 800 000 сўм
Ушланган жой
Филиал бошлиғининг хизмат хонаси
Жиноят кодекси моддаси
210-модда (Пора олиш)
Бригадирнинг ўтмиши
Муқаддам судланган
Сув таъминоти тизимидаги раҳбарларнинг қўлга олиниши ва давлат маблағларини талон-торож қилишга уриниш — бу барча фуқаролар билиши керак бўлган муҳим воқеадир.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва маҳаллий аҳоли гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, сув таъминоти тизимида коррупцияга чек қўйиш учун қандай чоралар кўриш керак? Судланган шахснинг қайта раҳбарлик лавозимига тайинланишига ким жавобгар? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…