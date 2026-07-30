Қизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танлади

·95·Дунё
Қизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танлади
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда бир отанинг фарзандини тўғри овқатланишга ўргатиш учун қўллаган ўзига хос усули кенг еътибор тортди. Ота қизига компютер анимацияси ёрдамида истеъмол қилинган маҳсулотларнинг қорин ичидаги кўринишини еслатувчи тасвирларни кўрсатди. Бу видеодаги тасвирлар ҳақиқий тиббий текширув натижаси бўлмай, болага фойдали ва зарарли озиқ-овқатлар фарқини тушунтириш учун тайёрланган махсус анимациядир.

Ижтимоий тармоқларда бир отанинг қизини соғлом овқатланишга ундаш учун қўллаган ноодатий усули кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортди. У қизига ультратовуш (УЗИ) текширувига ўхшаш компьютер анимацияси орқали истеъмол қилган озиқ-овқатларнинг қорин ичидаги "тасвирини" намойиш этди.

Бироқ видеода акс этган тасвирлар ҳақиқий тиббий текширув натижаси эмас. Улар болага фойдали ва зарарли озиқ-овқатлар ўртасидаги фарқни содда ва қизиқарли усулда тушунтириш мақсадида тайёрланган анимациядан иборат.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Кўпчилик фойдаланувчилар бундай ижодий ёндашув болаларда соғлом овқатланиш одатини шакллантиришда самарали усуллардан бири бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Айрим мутахассислар ҳам фарзанд тарбиясида фақат тақиқлар эмас, балки тушунтириш ва қизиқарли усуллар орқали мотивация бериш кўпинча яхшироқ натижа беришини қайд этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солдиОна дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солдиБугун, 14:31АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиАҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиБугун, 12:00Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 11:57АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиАҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиБугун, 10:57Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Бугун, 02:56Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Бугун, 02:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда