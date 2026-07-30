Қизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танлади
Ижтимоий тармоқларда бир отанинг фарзандини тўғри овқатланишга ўргатиш учун қўллаган ўзига хос усули кенг еътибор тортди. Ота қизига компютер анимацияси ёрдамида истеъмол қилинган маҳсулотларнинг қорин ичидаги кўринишини еслатувчи тасвирларни кўрсатди. Бу видеодаги тасвирлар ҳақиқий тиббий текширув натижаси бўлмай, болага фойдали ва зарарли озиқ-овқатлар фарқини тушунтириш учун тайёрланган махсус анимациядир.
Ижтимоий тармоқларда бир отанинг қизини соғлом овқатланишга ундаш учун қўллаган ноодатий усули кўплаб фойдаланувчилар эътиборини тортди. У қизига ультратовуш (УЗИ) текширувига ўхшаш компьютер анимацияси орқали истеъмол қилган озиқ-овқатларнинг қорин ичидаги "тасвирини" намойиш этди.
Бироқ видеода акс этган тасвирлар ҳақиқий тиббий текширув натижаси эмас. Улар болага фойдали ва зарарли озиқ-овқатлар ўртасидаги фарқни содда ва қизиқарли усулда тушунтириш мақсадида тайёрланган анимациядан иборат.
Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Кўпчилик фойдаланувчилар бундай ижодий ёндашув болаларда соғлом овқатланиш одатини шакллантиришда самарали усуллардан бири бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Айрим мутахассислар ҳам фарзанд тарбиясида фақат тақиқлар эмас, балки тушунтириш ва қизиқарли усуллар орқали мотивация бериш кўпинча яхшироқ натижа беришини қайд этади.
…