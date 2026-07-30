Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)

·43·Жамият
Блогерга совға қилинган 5 минг долларлик гулдан ясалган от шов-шувга айланди (видео)
Қисқача

Тошкент шаҳрида қиймати қарийб 5 минг долларни ташкил етувчи гул композициясидан ясалган улкан от ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Ушбу ноодатий совға блогер Гулчеҳра Ходжаевнага тақдим етилган бўлиб, у ижтимоий тармоқдаги саҳифасида унинг егасига миннатдорлик билдирган. Мазкур ҳолат интернет фойдаланувчиларини иккига бўлиб, айримлар буни ҳавас билан қарши олган бўлса, бошқалар исрофгарчилик деб танқид қилган.

Ижтимоий тармоқларда Тошкентда гул композициясидан ясалган улкан от акс этган видео кенг тарқалмоқда. Айтилишича, ушбу гул композициясининг қиймати қарийб 5 минг долларни ташкил этади.

Маълум бўлишича, ноодатий совға блогер Гулчеҳра Ходжаевнага тақдим этилган. Блогер ушбу видеони ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлаб, унинг остида:

“Меҳрибон, сахий, сирли инсон... Қалбимга қувонч, юзимга самимий табассум бағишлаганингиз учун чексиз миннатдорман”, — дея миннатдорлик изҳор қилган.

Видео қисқа фурсатда минглаб томошаларни йиғиб, изоҳларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар бундай совғани дид ва саховат намунаси сифатида баҳолаб, ҳавас қилган бўлса, бошқалар эса бунча маблағни гул композициясига сарфлашни ортиқча дабдаба ва исрофгарчилик дея танқид қилмоқда.

Мазкур видео ҳанузгача ижтимоий тармоқларда кенг тарқалишда давом этмоқда ва фойдаланувчилар ўртасида турли фикр-мулоҳазаларни уйғотмоқда.

ТошкентГулчеҳра Хўжаева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ногиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиНогиронлик нафақаси пора эвазига: Самарқанд ва Боғотда шифокорлар қўлга олиндиБугун, 13:09Сирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораСирдарёда "сув таъминоти" раҳбари қўлга олинди: қарзни "ўчириш" эвазига пораБугун, 12:14Қизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиҚизил китобга киритилган бўз эчкемар 7 йиллик даволанишдан сўнг табиат бағрига қўйиб юборилдиБугун, 02:53Андижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиАндижонлик йигит лайк йиғиш мақсадида мушук боласини чуқур котлованга улоқтирдиКеча, 23:39Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиТадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиКеча, 19:55Фуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиФуқарога қўпол муомала қилган Косондаги амалдорга хизмат текшируви бошландиКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди